Vượt sóng, tăng tốc thi công cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai

Toàn cảnh công trường dự án đường giao thông và cầu vượt biển kết nối đất liền với đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau.

Giữa mênh mông biển trời, tiếng máy khoan, máy thi công hoà cùng tiếng sóng biển tạo nên nhịp điệu lao động khẩn trương trên công trường cầu vượt biển Hòn Khoai. Từ khu vực ven bờ xã Đất Mũi đến những vị trí thi công ngoài biển, hàng loạt phương tiện, thiết bị chuyên dụng được huy động. Các mũi thi công đồng loạt triển khai, từ khoan cọc nhồi, thi công cọc SPP đến lắp dựng kết cấu thép và xây dựng hệ thống trụ cầu.

Các đơn vị thuộc Binh đoàn 12 tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Đến nay, Binh đoàn 12 đã hoàn thành các khu phụ trợ tại bờ Ngọc Hiển và đảo Hòn Khoai, cầu tạm, mố nhô; đồng thời lắp đặt, huy động đầy đủ 8/8 trạm bê tông xi măng phục vụ thi công. Các hạng mục chính đang được triển khai theo kế hoạch. Cụ thể, đã thi công 395/2.408 cọc khoan nhồi, 9/652 cọc SPP; hoàn thành 11/15 trụ trên cạn và 7/398 trụ trên biển.

Công nhân tập trung hàn, gia công và lắp ghép các kết cấu khung thép, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Thượng tá Nguyễn Danh Nam, Phó Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 10, Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, cho biết: “Thách thức lớn nhất của công trình là điều kiện thi công trên biển, chịu ảnh hưởng trực tiếp của sóng gió, thuỷ triều, thời tiết và địa chất phức tạp. Điều này đòi hỏi đơn vị phải có phương án tổ chức thi công khoa học, chủ động về thiết bị, vật tư và công nghệ. Để bảo đảm tiến độ dự án, chúng tôi đang tập trung tăng cường thiết bị, dây chuyền thi công chuyên dụng, tranh thủ tối đa thời gian thời tiết thuận lợi để triển khai các hạng mục trên biển”.

Các đơn vị thuộc Binh đoàn 12 tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Cùng với tiến độ, chất lượng và an toàn công trình luôn được đặt lên hàng đầu. Đơn vị định hướng áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến như hệ thống sàn trượt, thiết bị Jack-up phục vụ thi công trên biển; tổ chức thi công thử nghiệm các hạng mục để kiểm chứng, tối ưu công nghệ. Công tác kiểm soát chất lượng vật tư, vật liệu được thực hiện chặt chẽ ngay từ khâu đầu vào, Thượng tá Nguyễn Danh Nam thông tin thêm.

Công nhân, kỹ sư Binh đoàn 12 tập trung thi công các hạng mục cầu vượt biển tại khu vực Km 5 đến Km 7.

Công nhân, kỹ sư khẩn trương vận chuyển vật tư, thiết bị ra công trường, phục vụ thi công.

Các trụ cầu được đóng sâu xuống lòng đất, đặc biệt có những vị trí sâu hơn 100 m.

Với quyết tâm cao, sự chủ động của nhà thầu cùng sự đồng hành của địa phương, các đơn vị thi công đang nỗ lực vượt qua khó khăn, tổ chức thi công đồng bộ, phấn đấu hoàn thành công trình theo kế hoạch. Khi hoàn thành, tuyến đường và cầu vượt biển sẽ kết nối trực tiếp đất liền với đảo Hòn Khoai, tạo điều kiện phát triển cảng biển, logistics, kinh tế biển, góp phần mở ra không gian phát triển mới cho Cà Mau và vùng cực Nam Tổ quốc.

Công trường dự án cầu vượt biển Hòn Khoai hiện huy động hơn 1.200 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng, tổ chức thi công đồng loạt các hạng mục, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ công trình.