Vượt sóng, tăng tốc thi công cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai
Giữa trùng khơi vùng biển Tây Nam, công trình đường giao thông và cầu vượt biển kết nối đất liền với đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau đang được khẩn trương thi công với chiều dài hơn 18 km. Hơn 1.200 cán bộ, kỹ sư, công nhân thuộc Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đang ngày đêm bám công trường, vượt qua điều kiện thi công khắc nghiệt, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ dự án, góp phần mở ra không gian phát triển mới cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.
Giữa mênh mông biển trời, tiếng máy khoan, máy thi công hoà cùng tiếng sóng biển tạo nên nhịp điệu lao động khẩn trương trên công trường cầu vượt biển Hòn Khoai. Từ khu vực ven bờ xã Đất Mũi đến những vị trí thi công ngoài biển, hàng loạt phương tiện, thiết bị chuyên dụng được huy động. Các mũi thi công đồng loạt triển khai, từ khoan cọc nhồi, thi công cọc SPP đến lắp dựng kết cấu thép và xây dựng hệ thống trụ cầu.
Đến nay, Binh đoàn 12 đã hoàn thành các khu phụ trợ tại bờ Ngọc Hiển và đảo Hòn Khoai, cầu tạm, mố nhô; đồng thời lắp đặt, huy động đầy đủ 8/8 trạm bê tông xi măng phục vụ thi công. Các hạng mục chính đang được triển khai theo kế hoạch. Cụ thể, đã thi công 395/2.408 cọc khoan nhồi, 9/652 cọc SPP; hoàn thành 11/15 trụ trên cạn và 7/398 trụ trên biển.
Thượng tá Nguyễn Danh Nam, Phó Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 10, Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, cho biết: “Thách thức lớn nhất của công trình là điều kiện thi công trên biển, chịu ảnh hưởng trực tiếp của sóng gió, thuỷ triều, thời tiết và địa chất phức tạp. Điều này đòi hỏi đơn vị phải có phương án tổ chức thi công khoa học, chủ động về thiết bị, vật tư và công nghệ. Để bảo đảm tiến độ dự án, chúng tôi đang tập trung tăng cường thiết bị, dây chuyền thi công chuyên dụng, tranh thủ tối đa thời gian thời tiết thuận lợi để triển khai các hạng mục trên biển”.
Cùng với tiến độ, chất lượng và an toàn công trình luôn được đặt lên hàng đầu. Đơn vị định hướng áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến như hệ thống sàn trượt, thiết bị Jack-up phục vụ thi công trên biển; tổ chức thi công thử nghiệm các hạng mục để kiểm chứng, tối ưu công nghệ. Công tác kiểm soát chất lượng vật tư, vật liệu được thực hiện chặt chẽ ngay từ khâu đầu vào, Thượng tá Nguyễn Danh Nam thông tin thêm.
Với quyết tâm cao, sự chủ động của nhà thầu cùng sự đồng hành của địa phương, các đơn vị thi công đang nỗ lực vượt qua khó khăn, tổ chức thi công đồng bộ, phấn đấu hoàn thành công trình theo kế hoạch. Khi hoàn thành, tuyến đường và cầu vượt biển sẽ kết nối trực tiếp đất liền với đảo Hòn Khoai, tạo điều kiện phát triển cảng biển, logistics, kinh tế biển, góp phần mở ra không gian phát triển mới cho Cà Mau và vùng cực Nam Tổ quốc.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/vuot-song-tang-toc-thi-cong-cau-vuot-bien-ra-dao-hon-khoai-a134153.html