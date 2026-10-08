Vượt sóng mang vắc xin đến với trẻ em xã đảo Vĩnh Thực

Hành trình đưa vắc xin ra đảo

Nằm tách biệt với đất liền, xã đảo Vĩnh Thực, thành phố Quảng Ninh có những khó khăn đặc thù trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân, nhất là triển khai Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Mỗi chuyến vận chuyển vắc xin ra đảo đều phụ thuộc vào lịch tàu, thời tiết và yêu cầu nghiêm ngặt về bảo quản.

Xã đảo Vĩnh Thực, nơi công tác vận chuyển vắc xin phụ thuộc vào điều kiện đường biển. Ảnh: Tuấn Anh

Theo bác sĩ chuyên khoa I Phạm Thị Đào, Giám đốc Trạm Y tế xã Vĩnh Thực, đơn vị tổ chức tiêm chủng thường xuyên vào ngày 25–26 hằng tháng. Vắc xin được tiếp nhận từ kho của Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái (cơ sở 1), sau đó vận chuyển bằng đường biển ra đảo, thường trước ngày tiêm một ngày.

Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Thị Đào, Giám đốc Trạm Y tế xã Vĩnh Thực. Ảnh: Tuấn Anh

"Việc vận chuyển phụ thuộc vào thời tiết, phương tiện và lịch tàu. Khi biển động, mưa bão hoặc tàu thuyền tạm dừng hoạt động, kế hoạch tiêm chủng có thể phải điều chỉnh để bảo đảm an toàn", bác sĩ Phạm Thị Đào chia sẻ.

Không chỉ khó khăn trong vận chuyển, việc quản lý đối tượng tiêm chủng cũng gặp trở ngại khi nhiều gia đình thường xuyên đi biển, làm ăn xa. Cán bộ y tế phải phối hợp với chính quyền, các thôn và trường học rà soát từng trường hợp, thông báo lịch tiêm, tổ chức tiêm bù, hạn chế bỏ sót trẻ.

Giữ an toàn vắc xin từ đất liền ra đảo

Trạm Y tế xã Vĩnh Thực duy trì hoạt động chăm sóc sức khỏe và tiêm chủng cho người dân trên đảo. Ảnh: Tuấn Anh

Tại Trạm Y tế xã Vĩnh Thực, việc tiếp nhận, kiểm tra và bảo quản vắc xin được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt. Phần lớn vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng được bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C, tùy yêu cầu của từng loại.

Nhân viên y tế kiểm tra vắc xin trước khi sử dụng. Ảnh: Tuấn Anh

Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Thị Đào(bên trái) kiểm vắc xin. Ảnh: Tuấn Anh

Thiết bị theo dõi nhiệt độ phục vụ bảo quản vắc xin. Ảnh: Tuấn Anh

Kiểm tra thông tin trên lọ vắc xin là bước quan trọng trước tiêm chủng. Ảnh: Tuấn Anh

Bác sĩ Phạm Thị Đào cho biết, trước mỗi đợt tiêm, Trạm chuẩn bị đầy đủ hòm lạnh, phích vắc xin, bình tích lạnh và thiết bị theo dõi nhiệt độ. Vắc xin sau khi tiếp nhận được kiểm tra tình trạng lọ, hạn sử dụng, chỉ thị theo dõi và điều kiện bảo quản.

"Đối với xã đảo, bảo đảm dây chuyền lạnh không chỉ là yêu cầu chuyên môn mà còn là điều kiện quyết định chất lượng và an toàn của vắc xin", bác sĩ Đào nhấn mạnh.

Không để trẻ em trên đảo bị bỏ sót mũi tiêm

Ngày 8/10/2026, theo kế hoạch, Trạm Y tế xã Vĩnh Thực triển khai tiêm bổ sung vắc xin uốn ván – bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 7 tuổi tại hai điểm Trường TH&THCS Vĩnh Thực ở thôn Đầu Tán và thôn Vĩnh Trung. Chiến dịch đặt mục tiêu ít nhất 95% trẻ thuộc diện tiêm chủng được tiêm một mũi vắc xin Td.

Khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe học sinh trước tiêm chủng. Ảnh: Trạm y tế xã Vĩnh Thực

Cận cảnh lọ vắc xin được kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng. Ảnh: Tuấn Anh

Cán bộ y tế thực hiện tiêm vắc xin cho học sinh tại điểm trường. Ảnh: Trạm y tế xã Vĩnh Thực

Để bảo đảm an toàn, công tác tiêm chủng được tổ chức theo các bước khám sàng lọc, tư vấn, tiêm và theo dõi sau tiêm. Những trẻ vắng mặt hoặc phải hoãn tiêm được lập danh sách để tiếp tục theo dõi, bố trí tiêm bù theo quy định.

Theo bác sĩ Phạm Thị Đào, để duy trì hiệu quả tiêm chủng tại địa bàn đảo, cần tiếp tục đầu tư hệ thống dây chuyền lạnh, nguồn điện dự phòng, trang thiết bị và bổ sung nhân lực y tế cơ sở. Đồng thời, tăng cường phối hợp với nhà trường, chính quyền và các gia đình trong quản lý lịch tiêm của từng trẻ.

"Chúng tôi xác định phương châm là quản lý chắc đối tượng, thông báo sớm, tiêm đúng lịch, tiêm bù kịp thời và không để trẻ em bị bỏ sót", bác sĩ Đào cho biết.

Giữa những khó khăn của vùng biển đảo, mỗi chuyến vắc xin được vận chuyển an toàn và mỗi mũi tiêm đúng lịch là thêm một bước bảo vệ sức khỏe trẻ em, góp phần duy trì hiệu quả công tác y tế dự phòng nơi đảo xa.