Vượt sóng gió, tăng tốc mở đường ra đảo Hòn Khoai
Trên công trường Dự án Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai dài 18km, không khí thi công đang diễn ra hết sức khẩn trương khi Ban Trường Sơn 10 đồng loạt tăng tốc triển khai.
Dự án Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau, có chiều dài 18km đang được Ban Trường Sơn 10 (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) tăng tốc triển khai. Hơn 1.000 công nhân kỹ sư, hàng trăm trang thiết bị máy móc được huy động đẩy nhanh tiến độ. Đến nay dự án đã đạt giá trị 1.946 tỷ đồng, khoảng 9% giá trị hợp đồng.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/vuot-song-gio-tang-toc-mo-duong-ra-dao-hon-khoai/445682.html