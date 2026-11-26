Dự án Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau, có chiều dài 18km đang được Ban Trường Sơn 10 (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) tăng tốc triển khai. Hơn 1.000 công nhân kỹ sư, hàng trăm trang thiết bị máy móc được huy động đẩy nhanh tiến độ. Đến nay dự án đã đạt giá trị 1.946 tỷ đồng, khoảng 9% giá trị hợp đồng.

Hoàn thành bãi phụ để phục vụ thi công dự án. Ảnh: Tuấn Phi – TTXVN

Máy móc phục vụ thi công dự án. Ảnh: Tuấn Phi – TTXVN

Trang thiết bị, máy móc và vật liệu được huy động từ đất liền để thi công dự án. Ảnh: Tuấn Phi – TTXVN

Trang thiết bị máy móc phục vụ thi công tại Hòn Khoai. Ảnh: Tuấn Phi – TTXVN

Máy móc phục vụ thi công công trình. Ảnh: Tuấn Phi – TTXVN

Hoàn thành trụ bê tông của dự án phía bờ xã Đất Mũi. Ảnh: Tuấn Phi – TTXVN

Công trường triển khai tại bờ Hòn Khoai. Ảnh: Tuấn Phi – TTXVN