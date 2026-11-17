Ghi nhận tại hiện trường dự án đầu tư xây dựng bến số 4 do Công ty Cổ phần Hàng hải Vsico làm chủ đầu tư, không khí thi công diễn ra khẩn trương với hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng nhiều trang thiết bị được huy động.

Video: Vượt sóng dữ, tăng tốc đưa bến số 4, cảng Chân Mây về đích đúng hẹn.

Trên công trường, nhà thầu triển khai thi công đồng bộ các hạng mục từ cầu bến, nền bãi đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật...

Tại phần cầu tàu bến số 4, nhà thầu đã thi công hoàn thành và lắp đặt 2 cẩu chân đế; các hạng mục như nền bãi, cầu dẫn, kè sau bến, đường giao thông… cũng đang được gấp rút hoàn thiện.

Dự án bến tổng hợp - container số 4 và số 5, cảng Chân Mây có tổng mức đầu tư hơn 1.678 tỷ đồng trên diện tích 26,3ha. Hai bến có tổng chiều dài 540m, được thiết kế đủ khả năng tiếp nhận tàu hàng tổng hợp đến 70.000 tấn và tàu container đến 4.000 TEU.

Ông Trần Đình Quốc, Phó Trưởng Ban QLDA đầu tư xây dựng bến tổng hợp - container số 4 và số 5, cảng Chân Mây cho biết, dự án được chia làm 2 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 đầu tư xây dựng cầu cảng số 4 với chiều dài 270m, khả năng tiếp nhận tàu hàng có tải trọng 70.000 tấn. Giai đoạn 2 đầu tư xây dựng cầu cảng số 5 với chiều dài 270m, khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng 70.000 tấn.

Theo chủ đầu tư, đến nay bến cảng số 4 đã hoàn thành hơn 80% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026 và đưa vào khai thác vào đầu năm 2027.

Riêng cầu cảng số 5 được khởi công xây dựng vào tháng 5/2026, đến nay đã thi công một phần cọc D800 của hạng mục bến cập tàu, một phần bãi và các cấu kiện đúc sẵn; công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý I năm 2028.

Cũng theo ông Trần Đình Quốc, do dự án thi công ở vùng biển nên gặp nhiều khó khăn; vì vậy, đơn vị thi công luôn tranh thủ thời tiết thuận lợi, bố trí nhân lực và máy móc để duy trì nhiều mũi thi công các hạng mục phù hợp, đảm bảo tiến độ đề ra.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp TP Huế, hiện nay tại khu vực cảng Chân Mây có 3 dự án bến cảng đang hoạt động và khai thác. Cụ thể, bến số 1 và bến số 2 do Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây quản lý; bến số 3 do Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế vận hành; bến số 4 và số 5 do Công ty Cổ phần Hàng hải Vsico làm chủ đầu tư đang được triển khai xây dựng. Từ đầu năm 2026 đến nay, cảng Chân Mây đã đón khoảng 1.400 lượt tàu; tổng lượng hàng thông qua đạt 7,04 triệu tấn (trong đó hàng container đạt khoảng 0,03 triệu tấn, tương đương 1.760 TEU; hàng khô đạt 6,91 triệu tấn; hàng lỏng đạt khoảng 0,1 triệu tấn). Lượng khách du lịch đạt 193.081 lượt người (so với 122.441 lượt người của năm 2025), vượt 157,69% so với cùng kỳ và đạt 128,72% so với kế hoạch năm 2026 (150.000 lượt người).