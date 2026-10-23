Vượt rào chắn đường sắt, nhiều tài xế ở Hà Nội đối mặt mức phạt nặng

Cố tình vượt rào chắn khi có tín hiệu cảnh báo

Ngày 23/10, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) bố trí tổ công tác tuần tra, kiểm soát tại nút giao đường ngang Hoàng Liệt - Giải Phóng, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường sắt.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, một trong những hành vi vi phạm phổ biến là người điều khiển xe máy cố tình luồn lách qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật, cần chắn tự động đang hạ xuống. Dù tín hiệu cảnh báo đã được kích hoạt, một số tài xế vẫn tìm cách vượt qua để tiếp tục hành trình.

Nhiều người đi xe máy cố tình luồn lách qua đường ngang khi đèn đỏ bật.

Trung tá Vương Đình Huỳnh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, nhiều người điều khiển xe máy có thói quen quan sát thấy còn khoảng trống khi cần chắn chưa đóng kín thì cố vượt qua đường sắt.

Theo Trung tá Huỳnh, hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông và an toàn chạy tàu. Vì vậy, lực lượng chức năng kiên quyết phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, không để tình trạng cố tình vượt cảnh báo tiếp diễn.

Với xe máy, hành vi vượt cảnh báo an toàn đường sắt bị xử phạt 5 triệu đồng.

Trong số những người bị xử lý ngày 23/10 có anh B.V.Đ. (SN 1990, trú tại Hà Nội), làm nghề xe ôm công nghệ. Người này bị phát hiện có hành vi cố vượt rào chắn khi đèn đỏ tại nút giao đường bộ với đường sắt đã bật.

Làm việc với tổ công tác, anh Đ. cho biết, do vội đi đón khách, đồng thời mải di chuyển theo một xe buýt phía trước nên không chú ý đến tín hiệu đèn và rào chắn.

Theo quy định được áp dụng đối với hành vi vi phạm nêu trên, người điều khiển xe máy có thể bị phạt 5 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trên môi trường điện tử trong 2 tháng.

Đối với người điều khiển ô tô vi phạm quy định về an toàn giao thông tại nơi đường bộ giao nhau với đường sắt, mức phạt được nêu là từ 18-20 triệu đồng, kèm hình thức tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trên môi trường điện tử trong 2 tháng.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông không vì tâm lý vội vàng mà bất chấp tín hiệu cảnh báo. Việc cố vượt khi cần chắn đang hạ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu xảy ra va chạm với tàu hỏa.

Tăng cường phạt nguội, xử lý vi phạm qua camera

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong thời gian từ ngày 15/9 đến 14/10, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 538 phương tiện vi phạm liên quan đến an toàn giao thông đường sắt.

Trong đó, hành vi dừng, đỗ xe tại nơi giao nhau với đường sắt chiếm số lượng lớn nhất, với 521 phương tiện. Các trường hợp còn lại liên quan đến những hành vi như quay đầu xe tại nơi giao nhau với đường sắt và vi phạm quy định về bảo vệ công trình đường sắt.

Đáng chú ý, ngoài việc bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý trực tiếp tại hiện trường, CSGT TP Hà Nội đang tăng cường ghi hình phương tiện vi phạm để phục vụ công tác xử phạt nguội.

CSGT Hà Nội tăng cường ghi hình, xử lý phạt nguội các phương tiện vi phạm tại khu vực đường ngang đường sắt.

Theo Đội CSGT đường bộ số 14, một số trường hợp ô tô, xe máy cố tình vượt rào chắn hoặc không chấp hành tín hiệu đèn tại nơi giao nhau với đường sắt sẽ được ghi nhận hình ảnh, xác minh phương tiện và xử lý theo quy định.

Việc kết hợp xử lý trực tiếp với phạt nguội góp phần mở rộng phạm vi giám sát, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm ngay cả khi không có tổ công tác đứng chốt tại hiện trường. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, nhất là tại những vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, các đơn vị chức năng cũng triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tại những điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

Cụ thể, CSGT TP Hà Nội đã phối hợp với UBND xã Thường Tín và ngành đường sắt tổ chức xóa bỏ 2 lối đi tự mở qua đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP.HCM. Đây là một trong những giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn tại các điểm giao cắt chưa được tổ chức, quản lý theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người điều khiển phương tiện và người đi bộ khi đến khu vực đường sắt phải giảm tốc độ, chú ý quan sát hai phía, chấp hành đầy đủ hệ thống biển báo và tín hiệu cảnh báo.

Khi đèn đỏ bật hoặc chuông cảnh báo vang lên, người tham gia giao thông phải dừng lại; tuyệt đối không tìm cách luồn lách qua cần chắn đang hạ hoặc đã hạ hoàn toàn. Đồng thời, không dừng, đỗ phương tiện trong phạm vi an toàn đường sắt.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, chỉ một phút nóng vội hoặc chủ quan tại đường ngang cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Việc chấp hành tín hiệu cảnh báo, nhường đường cho tàu hỏa và không vi phạm hành lang an toàn đường sắt là yêu cầu bắt buộc đối với mọi người tham gia giao thông.