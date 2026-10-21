Vượt quãng đường 1.900km chỉ để kết hôn với một phụ nữ AI

Tại Brazil, một người đàn ông ngoài 40 tuổi đã bán hết tài sản và vượt quãng đường hơn 1.900km để kết hôn với một phụ nữ mà ông quen qua mạng. Tuy nhiên, khi đến nơi, ông mới bàng hoàng nhận ra (đã quá muộn) rằng, người phụ nữ đó chỉ là một nhân vật ảo được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo các phương tiện truyền thông Brazil như UOL và CNN Brasil, Edimar Rocha Martins, một công nhân xây dựng 49 tuổi, đã khởi hành vào ngày 9/10 từ Imperatriz (thuộc bang Maranhão ở phía đông bắc) đến Belo Horizonte (thuộc bang Minas Gerais ở phía Đông Nam) để gặp người phụ nữ này. Hai thành phố cách nhau khoảng 2.100km, một hành trình kéo dài hơn 36 giờ đi xe buýt.

Người phụ nữ mà ông Martins định gặp hoạt động trên mạng xã hội dưới tên gọi "Jessica Oliveira" hoặc "Jessica Fazendeira". Tài khoản này đăng tải các video về một phụ nữ tóc vàng sống tại một trang trại. Cô tự giới thiệu mình là chủ trang trại và đang tìm kiếm một người bạn đời để cùng chung sống. Được biết, tài khoản này có hơn 300.000 người theo dõi.

Trong các video, người phụ nữ đã ngỏ lời mời một người đàn ông đến sống cùng cô tại trang trại của mình, hứa hẹn rằng anh sẽ không bao giờ phải làm việc nữa trong suốt quãng đời còn lại. Sau khi tình cờ biết đến tài khoản này vào năm 2020, người đàn ông tên là Martins đã tin rằng người phụ nữ đó là có thật. Anh đã bán hết tài sản của mình để trang trải chi phí cho chuyến đi.

Tuy nhiên, khi anh đến Belo Horizonte vào ngày 11/10, người phụ nữ đó đã không xuất hiện. Martins đưa ảnh của cô cho những người xung quanh xem để hỏi thăm tung tích, và cuối cùng đã tìm đến một đài phát thanh địa phương để nhờ giúp đỡ. Tại đây, anh mới biết rằng người phụ nữ mà mình tìm kiếm không phải là một con người bằng xương bằng thịt, mà chỉ là một nhân vật được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Martins chia sẻ rằng, anh đã trải qua cảm giác cô đơn sâu sắc sau khi mẹ qua đời, và quyết định thực hiện chuyến đi này với hy vọng bắt đầu một cuộc sống mới. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương, anh nhận định rằng sự cô đơn khi ở nhà đôi khi có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống của một người.

Người vận hành tài khoản này sau đó thừa nhận rằng nhân vật nữ đó được tạo ra bởi AI, nhưng khẳng định họ chưa từng trò chuyện riêng với Martins, cũng như không hề yêu cầu anh đến Belo Horizonte. Họ giải thích thêm rằng tài khoản này được lập ra nhằm thu hút người theo dõi và tạo sự quan tâm vì mục đích thương mại.

Do đã tiêu hết sạch tiền cho chuyến đi, Martins không còn đủ khả năng chi trả chi phí trở về nhà, nên anh đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính quyền thành phố Belo Horizonte. Một cơ quan hỗ trợ người di cư của thành phố đã cung cấp cho anh các nhu yếu phẩm cơ bản, chẳng hạn như các bữa ăn, cùng với một tấm vé xe khách. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, anh đã khởi hành trở về quê nhà Araguatins, thuộc bang Tocantins.