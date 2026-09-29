Vượt qua Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên lấy vé vào chung kết ASIAD 20

Chiều 29/9 đã diễn ra màn so tài giữa CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc tại bán kết môn bóng đá nữ ASIAD 20.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CHDCND Triều Tiên chủ động đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép về phía khung thành Trung Quốc.

Tuyển nữ Trung Quốc dừng bước tại bán kết ASIAD 20.

Phút 3, Myong Yu Jong có cơ hội rất tốt để mở tỷ số, nhưng cú sút của cô lại đưa bóng tìm đến xà ngang rồi bật ra ngoài.

Bên phần sân đối diện, đội bóng xứ tỷ dân dù gặp rất nhiều khó khăn trước cách đá pressing giàu thể lực của đối phương nhưng vẫn nỗ lực tìm cơ hội để phản công.

Phút 13, Wang Shuang có cơ hội tăng tốc hướng về phía khung thành CHDCND Triều Tiên. Dù vậy, tiền đạo Trung Quốc không thể vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương để tạo ra tình huống đối mặt.

Về phần mình, CHDCND Triều Tiên ngày càng gia tăng sức ép và suýt tìm được bàn mở tỷ số ở phút 23. Tuy nhiên, Myong Yu Jong lại có pha dứt điểm hụt đáng tiếc ở cự ly gần.

Phút 37, từ một pha tổ chức lên bóng bài bản, Myong Yu Jong lại có cơ hội rất thuận lợi khi khung thành đối phương đã bị bỏ trống. Nhưng cầu thủ này một lần nữa dứt điểm thiếu chính xác khi đưa bóng đi chệch cầu môn Trung Quốc.

Những phút cuối, trận đấu diễn ra cân bằng hơn và Trung Quốc cũng đã có cơ hội trước vòng cấm đối phương. Nhưng cũng như CHDCND Triều Tiên, các chân sút của đội bóng xứ tỷ dân không tận dụng được.

Bước sang hiệp hai, Trung Quốc bất ngờ đẩy cao đội hình tấn công với mục tiêu tìm bàn mở tỷ số.

Phút 48, Zhang Chengxue có cơ hội rất rõ ràng khi nhận bóng ở cự ly gần, nhưng cú dứt điểm của cô lại đi không trúng khung thành CHDCND Triều Tiên.

Ngay sau pha bỏ lỡ của đối phương, CHDCND Triều Tiên đã có lời đáp trả. Từ pha tổ chức tấn công trung lộ bài bản, cầu thủ CHDCND Triều Tiên có cơ hội dứt điểm nhưng bị thủ môn Xiao Zitong băng ra khỏi vòng cấm và phạm lỗi.

Phút 53, CHDCND Triều Tiên được hưởng quả đá phạt, bóng được treo vào vòng cấm Trung Quốc. Trong nỗ lực phòng ngự, hậu vệ Yao Wei vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp đối thủ vươn lên dẫn trước.

Sau bàn thua, Trung Quốc buộc phải đẩy cao đội hình và tăng cường nhân sự cho mặt trận tấn công. Tuy nhiên, CHDCND Triều Tiên cho thấy khả năng tranh chấp tốt và không để đối thủ dễ dàng tiếp cận khung thành.

Phút 72, Shao Ziqin thoát xuống đối mặt thủ môn Yu Son Gum của CHDCND Triều Tiên nhưng không dứt điểm ngay mà lựa chọn căng ngang. Đáng tiếc, không có đồng đội nào kịp băng vào tiếp bóng.

Có cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được, Trung Quốc đã phải trả giá đắt. Phút 79, trong một tình huống xâm nhập vòng cấm đối phương, Myong Yu Jong đã có mặt đúng chỗ để thực hiện cú ra chân cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho CHDCND Triều Tiên.

Tạo ra được khoảng cách an toàn, CHDCND Triều Tiên chủ động chơi chậm lại để giảm sự hưng phấn của đối thủ. Đồng thời, họ cũng chờ những sai lầm của Trung Quốc để phản công.

Phút 83, CHDCND Triều Tiên tổ chức tấn công ấn tượng, Han Jin Hong băng cắt dứt điểm cận thành nhưng bóng lại tìm đến cột dọc.

Những phút cuối, nữ Trung Quốc cố gắng đẩy cao đội hình nhưng không tạo được sức ép đủ lớn trước hàng thủ đối phương.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho nữ CHDCND Triều Tiên, qua đó giúp họ giành vé vào chung kết ASIAD 20.