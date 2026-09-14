Vượt qua Tractor Sazi, Shabab Al Ahli Dubai khởi đầu thuận lợi còn đối thủ trắng tay

📊 Xem thống kê chi tiết trận Shabab Al Ahli Dubai 1-0 Tractor Sazi: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Shabab Al Ahli Dubai1 - 0Tractor SaziKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Shabab Al Ahli Dubai tiếp đón Tractor Sazi.

23'Yuri Cesar mở tỷ số cho Shabab Al Ahli Dubai

Phút 23, Yuri Cesar đã tỏa sáng để ghi bàn đưa Shabab Al Ahli Dubai vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà tạo ra lợi thế quan trọng trong màn so tài với Tractor Sazi tại AFC Champions League Elite.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Tractor Sazi điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Tractor Sazi quyết định có sự thay đổi người khi M. Shiri được tung vào sân để thế chỗ cho M. Hosseini. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm phương án làm mới lối chơi nhằm lật ngược thế cờ khi vẫn đang bị Shabab Al Ahli Dubai dẫn trước 1-0.

49'O. Khamrobekov nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 49, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo O. Khamrobekov bên phía Tractor Sazi sau một tình huống phạm lỗi. Đang bị Shabab Al Ahli Dubai dẫn trước 1-0, đội khách bắt đầu gặp thêm nhiều khó khăn trong khâu kiểm soát thế trận ở đầu hiệp hai.

64'Shabab Al Ahli Dubai làm mới hàng công

Phút 64, Shabab Al Ahli Dubai thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Mateusao được tung vào sân thế chỗ cho S. Azmoun. Đội chủ nhà đang dẫn 1-0 và toan tính làm mới sức ép trên hàng công nhằm bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

64'Shabab Al Ahli Dubai làm mới hàng công

Phút 64, Shabab Al Ahli Dubai thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi F. Cartabia được tung vào sân để thay thế M. Al Mansouri. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 trước Tractor Sazi nhằm duy trì kết quả có lợi ở giai đoạn khởi đầu vòng phân hạng.

69'Tractor Sazi điều chỉnh nhân sự tìm kiếm bàn gỡ

Phút 69, Tractor Sazi thực hiện quyền thay đổi cầu thủ khi S. Moharrami được tung vào sân thế chỗ của D. Esmaeilifar. Đội khách đang nỗ lực làm mới lối chơi với hy vọng lật ngược tình thế khi vẫn đang bị Shabab Al Ahli Dubai dẫn 1-0.

69'Tractor Sazi làm mới nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 69, Tractor Sazi thực hiện quyền thay đổi người khi H. Habibinejad được tung vào sân thế chỗ cho T. Strkalj. Đang bị Shabab Al Ahli Dubai dẫn 1-0 trên sân Al Rashid Stadium, đội khách cần thêm luồng gió mới để hy vọng đảo ngược tình thế.

74'Shabab Al Ahli Dubai làm mới nhân sự

Phút 74, ban huấn luyện Shabab Al Ahli Dubai quyết định đưa M. Seifi vào sân để thế chỗ cho Rikelme. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì thể lực và giữ vững lợi thế dẫn 1-0 trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

75'Shabab Al Ahli Dubai làm mới tuyến giữa ở phút 75

Phút 75', Shabab Al Ahli Dubai thực hiện quyền thay đổi người khi E. Irala được tung vào sân thế chỗ S. Ezatolahi. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn 1-0 trước Tractor Sazi trong khoảng thời gian nhạy cảm của hiệp hai.

78'J. Fernandes nhận thẻ vàng ở phút 78

Phút 78, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Fernandes bên phía Shabab Al Ahli Dubai sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà đang dẫn trước 1-0 trên sân Al Rashid Stadium, pha phạm lỗi này cho thấy sự quyết liệt nhằm bảo toàn lợi thế mong manh khi trận đấu bước vào những phút cuối.

87'Shabab Al Ahli Dubai điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 87, Shabab Al Ahli Dubai thực hiện sự thay đổi người khi Y. Al Ghassani được tung vào sân thế chỗ của J. Markelo. Đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới đội hình nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

88'Tractor Sazi tăng cường nhân sự ở phút 88

Phút 88, Tractor Sazi thực hiện quyền thay đổi người khi M. Fazeli được tung vào sân để thế chỗ cho O. Khamrobekov. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

88'Tractor Sazi tăng cường nhân sự cuối trận

Phút 88, Tractor Sazi tiến hành điều chỉnh nhân sự khi H. Habibinejad được tung vào sân thế chỗ M. Kazemayn. Đội khách nỗ lực tìm kiếm những tia hy vọng mong manh trong những phút thi đấu chính thức còn lại nhằm xoay chuyển tình thế khi đang bị dẫn trước 0-1.

89'Thẻ vàng cho S. Moharrami

Phút 89, S. Moharrami bên phía Tractor Sazi phải nhận thẻ vàng cảnh cáo sau một pha phạm lỗi. Đội bóng của anh vẫn đang bị dẫn 0-1 và thời gian thi đấu chính thức dần cạn kiệt.

KTKết thúc: Shabab Al Ahli Dubai 1-0 Tractor Sazi

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 00:54 15/09/2026

Cuộc so tài giữa Shabab Al Ahli Dubai và Tractor Sazi diễn ra vào lúc 23h00 ngày 14/09/2026 trên sân vận động Al Rashid Stadium, thu hút sự chú ý khi cả hai đại diện đều bước vào trận đấu với điểm tựa phong độ lên cao. Sự ổn định và hưng phấn trong lối chơi hứa hẹn tạo nên màn tranh tài giằng co, nơi từng chi tiết tổ chức chiến thuật đều có thể mang ý nghĩa quyết định.

Điểm tựa sân nhà và phong độ của Shabab Al Ahli Dubai

Shabab Al Ahli Dubai bước vào cuộc tiếp đón này với ưu thế lớn về mặt địa lợi khi được thi đấu tại Al Rashid Stadium. Đội bóng đang duy trì phong độ cao nhờ lối vận hành ăn ý và gắn kết giữa các tuyến. Sự tự tin giúp đội chủ nhà làm chủ nhịp độ thi đấu một cách chủ động, sẵn sàng áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu.

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Shabab Al Ahli Dubai đang đứng ở vị trí thứ 6 với 0 điểm. Lối chơi kỷ luật cùng trạng thái thi đấu đạt điểm rơi phong độ tốt sẽ là bàn đạp quan trọng để thầy trò đội bóng hướng tới mục tiêu thiết lập sự vượt trội trong màn đọ sức này.

Sự ổn định và quyết tâm của Tractor Sazi

Ở phía bên kia chiến tuyến, Tractor Sazi hành quân đến sân khách với sự hưng phấn không hề kém cạnh. Đội bóng cũng đang duy trì phong độ ấn tượng, thể hiện lối chơi kiên cường và khả năng duy trì cự ly đội hình đồng đều. Tinh thần thi đấu lên cao là vũ khí lợi hại giúp đại diện này tự tin đối đầu trước sức ép sân khách.

Dù đang tạm xếp ở vị trí thứ 12 với 0 điểm trên bảng xếp hạng, Tractor Sazi vẫn cho thấy bản lĩnh thi đấu rất đáng gờm. Đội khách sẵn sàng tổ chức phòng ngự chặt chẽ nhiều lớp nhằm bẻ gãy các đợt lên bóng của đối thủ, trước khi tận dụng các tình huống phản công nhanh để tạo đột biến.

Lịch sử đối đầu và kịch bản chiến thuật

Xét về tương quan đối đầu trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Shabab Al Ahli Dubai là bên nắm lợi thế tinh thần khi giành được 1 trận thắng và 1 trận hòa, trong khi Tractor Sazi chưa có trận thắng nào. Thông số này phản ánh sự nhỉnh hơn nhất định về mặt kinh nghiệm của đội chủ nhà trong những lần đụng độ trực tiếp.

Tuy nhiên, khi cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì điểm rơi phong độ thuyết phục, sự chênh lệch quá khứ sẽ bị thử thách lớn. Cuộc chạm trán tại Al Rashid Stadium nhiều khả năng diễn ra chặt chẽ về mặt chiến thuật, nơi đội bóng nào tận dụng tốt hơn các sơ hở nơi tuyến giữa sẽ chiếm lĩnh thế trận.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)