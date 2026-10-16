Vượt qua thách thức, kiên định mục tiêu tăng trưởng năm 2026

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Chủ động điều hành, duy trì đà phát triển

Năm 2026, kinh tế Ninh Bình chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi. Biến động chính sách thuế quan, cạnh tranh giữa các nước lớn, chi phí nhiên liệu và vận tải gia tăng ảnh hưởng đến sản xuất, xuất khẩu. Trong tỉnh, yêu cầu hoàn thiện quy hoạch, phát triển hạ tầng, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi các ngành, địa phương vừa giải quyết công việc trước mắt, vừa chuẩn bị điều kiện cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và các nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chủ động cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; cập nhật kịch bản tăng trưởng, xác định những ngành, lĩnh vực cần tập trung thúc đẩy. Công tác điều hành được triển khai theo hướng sâu sát cơ sở, gắn phân công nhiệm vụ với kiểm điểm tiến độ và trách nhiệm người đứng đầu. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chú trọng kiểm tra hiện trường và làm việc trực tiếp với doanh nghiệp tập trung vào những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến phát triển: đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn thu ngân sách, tiến độ các công trình trọng điểm. UBND tỉnh duy trì thường xuyên Chương trình “Chính quyền đồng hành - Doanh nghiệp phát triển” gắn với xử lý kiến nghị cụ thể, tạo điều kiện duy trì sản xuất và triển khai dự án.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, phát triển đô thị và hạ tầng tiếp tục được quan tâm, từng bước khai thác lợi thế trong không gian phát triển của tỉnh.

Với sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, ngành và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế 9 tháng duy trì đà tăng khá. Công nghiệp tiếp tục là động lực chính, với chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 25,01% so với cùng kỳ; ngành chế biến, chế tạo tăng 25,38%. Các sản phẩm máy tính xách tay, ô tô tải, điện sản xuất có mức tăng khá, góp phần bù đắp khó khăn của một số ngành sản xuất khác.

Thương mại, dịch vụ và xuất khẩu tiếp tục phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 239.674 tỷ đồng, tăng 20,9%; kim ngạch xuất khẩu đạt 28.132 triệu USD, tăng 50%. Kết quả này cho thấy khả năng thích ứng của doanh nghiệp, khẳng định vai trò của tiêu dùng và xuất khẩu đối với kinh tế địa phương.

Du lịch là điểm sáng, vượt kế hoạch năm cả về lượng khách và doanh thu. Toàn tỉnh ước đón 20,96 triệu lượt khách, tăng 25,5%, vượt 4,79% kế hoạch; doanh thu ước đạt 21.979 tỷ đồng, tăng 23,5%, vượt 9,89% kế hoạch. Việc phát huy giá trị di sản, mở rộng liên kết, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ đã góp phần thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ, tạo việc làm và thu nhập cho người dân.

Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, vụ xuân được mùa toàn diện. Các mô hình liên kết sản xuất, canh tác giảm phát thải, ứng dụng công nghệ tiếp tục được mở rộng.

Hoạt động đầu tư tiếp tục bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 125.188 tỷ đồng, tăng 5%; vốn ngoài Nhà nước tăng 12,7%, vốn FDI tăng 16,2%. Trong 9 tháng, tỉnh cấp mới 124 dự án, điều chỉnh tăng vốn cho 80 dự án. Kết quả thu hút đầu tư cùng sự phát triển của doanh nghiệp tạo thêm điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh trong những năm tiếp theo.

Khắc phục hạn chế, quyết tâm hoàn thành mục tiêu

Bên cạnh kết quả đạt được, kinh tế của tỉnh còn những khó khăn cần tập trung giải quyết. Một số doanh nghiệp sản xuất ô tô, kính, đạm chịu sức ép về thị trường, nguyên liệu và chi phí. Sản lượng ô tô dưới 10 chỗ giảm 10,9% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể còn lớn, cho thấy sức chống chịu của một bộ phận doanh nghiệp vẫn hạn chế.

Đáng chú ý, thu tiền sử dụng đất và giải ngân đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu. Theo Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đến ngày 28/9, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt khoảng 46.657 tỷ đồng, bằng 58,13% dự toán HĐND tỉnh giao; thu tiền sử dụng đất mới đạt 27,24% dự toán. Vốn thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2026 giải ngân khoảng 12.710 tỷ đồng, bằng 36,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là những hạn chế ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cân đối nguồn lực và tiến độ phát triển hạ tầng.

Công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn chậm; khó khăn về tái định cư, xác định nguồn gốc đất, chuyển mục đích sử dụng đất chưa được xử lý kịp thời. Nguồn cung vật liệu có thời điểm thiếu, giá tăng làm phát sinh điều chỉnh dự án, kéo dài thời gian thi công. Báo cáo của UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra trách nhiệm người đứng đầu có nơi chưa rõ, phối hợp liên ngành còn chậm; kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp còn vướng mắc về phân cấp, quy trình phối hợp và năng lực thực thi ở cấp xã. Những hạn chế này cần được khắc phục để các chủ trương, giải pháp đã ban hành đạt hiệu quả trong thực tế.

Kiên định mục tiêu GRDP năm 2026 tăng từ 11% trở lên, UBND tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ chỉ tiêu trên cơ sở kết quả 9 tháng, phân loại chỉ tiêu có khả năng vượt, đạt và có nguy cơ không đạt. Với nhóm có nguy cơ không đạt, phải xác định giải pháp, lộ trình và trách nhiệm cụ thể trong quý IV, theo dõi sát kịch bản tăng trưởng để điều hành kịp thời. Trọng tâm là tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm các điều kiện về điện, nước, hạ tầng và mặt bằng phục vụ sản xuất; thúc đẩy dự án có khả năng tạo thêm năng lực sản xuất, việc làm và nguồn thu. Các hoạt động hỗ trợ tiếp cận vốn, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng thị trường cần sát với nhu cầu của doanh nghiệp. Thương mại, du lịch tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của tỉnh.

Đối với đầu tư công, tỉnh tập trung xử lý mặt bằng các công trình trọng điểm, kiểm điểm tiến độ từng dự án, đánh giá kết quả giải ngân gắn với trách nhiệm thực hiện. Việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư, kiểm soát tạm ứng và chống thất thoát, lãng phí. Những dự án không có khả năng giải ngân cần được rà soát, xử lý hoặc đề xuất điều chuyển vốn theo quy định. Nhiệm vụ thu ngân sách được gắn với thực hiện Đề án phát triển quỹ đất, tháo gỡ thủ tục của từng dự án, đôn đốc nghĩa vụ tài chính đã xác định.

Đồng thời, tăng cường quản lý thu từ sản xuất, kinh doanh, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu; điều hành chi theo khả năng cân đối thực tế, ưu tiên đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Các nhiệm vụ cuối năm cũng được đặt trong yêu cầu chuẩn bị kế hoạch năm 2027 và giai đoạn 2026-2030. Hoàn thiện quy hoạch, phát triển hạ tầng kết nối, xử lý dự án tồn đọng, nâng cao chất lượng quản trị và nguồn nhân lực sẽ tạo điều kiện thực hiện mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, với đặc trưng Đô thị di sản thiên nhiên kỷ, thành phố sáng tạo.

Vì vậy, việc hoàn thành mục tiêu năm 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ cả nhiệm kỳ. Quyết tâm ấy cần được thể hiện bằng trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương, bằng tiến độ và kết quả của từng công việc. Những chuyển biến thực chất trong sản xuất, đầu tư, quản lý nguồn lực và phục vụ người dân, doanh nghiệp sẽ củng cố nền tảng để Ninh Bình duy trì tăng trưởng cao, bền vững và tiến tới các mục tiêu dài hạn.