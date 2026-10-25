Vượt qua rào cản 'ngại đám đông'

Trong môi trường học tập và làm việc hiện đại, giao tiếp là chìa khóa quan trọng, không chỉ là công cụ để bộc lộ bản thân mà còn tăng tính kết nối và mở ra cơ hội nghề nghiệp. Tuy nhiên, không phải người trẻ nào cũng tự tin nói trước đám đông, chưa bàn đến việc nói thuyết phục, ấn tượng như chuyên gia.

Tọa đàm "Giải mã hình tượng thanh niên trong phim Việt: Soi thực tại - Tái tạo tương lai" vừa được tổ chức thu hút hàng trăm sinh viên đến từ nhiều trường đại học tham dự.

Khi MC Vũ Mạnh Cường đặt ra các câu hỏi giao lưu, số đông tỏ ra khá rụt rè dù được mời đích danh tên trường. Chỉ vài cánh tay đưa lên và tự tin bày tỏ quan điểm của mình một cách lưu loát, rõ ràng.

Nhờ sự mạnh dạn đó và khả năng nói trước đám đông, những sinh viên này nhận được nhiều sự cổ vũ... Có thể thấy, ngay từ môi trường giảng đường khi tham gia các sự kiện, không phải sinh viên nào cũng dám giơ tay phát biểu, bày tỏ quan điểm cá nhân về một vấn đề cụ thể.

Lý giải về rào cản tâm lý này, ThS Võ Minh Thành, Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, phân tích, không ít người thường bị lo lắng, hồi hộp khi phải bắt đầu một cuộc giao tiếp. Nhiều người thậm chí còn có xu hướng thu mình lại.

ThS Nguyễn Văn San, Phó Trưởng khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng, còn chỉ ra, nếu có một ý tưởng tốt mà không dám nói đồng nghĩa đánh mất cơ hội.

Không phải ai sinh ra cũng có khả năng giao tiếp tốt. Nếu một bộ phận được cho là có năng khiếu với tính cách hướng ngoại, nói chuyện tự nhiên, không sợ đám đông từ khi còn nhỏ thì đa phần, để truyền đạt thông tin một cách gãy gọn, thuyết phục đều trải qua môi trường rèn luyện.

Bởi kỹ năng giao tiếp nói riêng không hoàn toàn là năng khiếu bẩm sinh, mà là kết quả được hình thành qua quá trình học tập, luyện tập và thực hành.

Thực tế chứng minh, có những người trẻ từng bị đánh giá là nhút nhát, rụt rè thời đi học nhưng đã lột xác ngoạn mục, tự tin đứng trước đám đông bảo vệ thành công dự án khởi nghiệp nhờ nỗ lực thực hành giao tiếp mỗi ngày.

Hiện nay, người trẻ có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân, thực hành giao tiếp, đặc biệt thông qua chính các bài học nhóm trên giảng đường đại học hay việc tham gia các hội nhóm, hoạt động cộng đồng, các khóa học ngắn hạn về nghề MC, cải thiện giọng nói, kỹ năng thuyết trình…

Từ những môi trường này, quá trình rèn luyện không chỉ giúp tích lũy thêm kiến thức, mà còn gia tăng sự va chạm với thực tế để ngày càng hoàn thiện bản thân. Nhưng điều quan trọng không kém, đó còn là việc dũng cảm vượt qua tâm lý bị chê vì nói chưa hay, chưa hấp dẫn. Bởi không ai là hoàn hảo ngay từ đầu.

Chỉ khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận những lần vấp váp và bớt bận tâm đến những ánh nhìn phán xét, mỗi người trẻ mới có thể phá vỡ rào cản vô hình, tự tin thể hiện năng lực. Khi chìa khóa giao tiếp được cải thiện, cũng là lúc những cơ hội nghề nghiệp, thăng tiến được mở ra.