Vượt qua nỗi sợ thi cử, nữ sinh Hà Nội trở thành thủ khoa học sinh giỏi

Rất bất ngờ, xúc động, thậm chí không dám tin vào kết quả khi mới biết điểm - đó là cảm giác của nữ sinh. Trước đó, khi hoàn thành bài thi, Mai Phương chỉ nghĩ mình sẽ chỉ đạt giải Nhì.

Từ nỗi sợ thi cử đến giải Nhất thành phố

Tình yêu của Mai Phương với môn Văn bắt đầu nhen nhóm từ năm lớp 8, khi em lần đầu được tặng một cuốn sách và nhận ra môn học này có chiều sâu hơn những gì được tiếp cận trên lớp. Tuy nhiên, phải đến năm lớp 10, em mới thực sự nhận thấy khả năng của mình với môn học này.

Cô Nguyễn Thị Mai Loan, Tổ trưởng bộ môn Ngữ văn, Trường THPT Tây Hồ, giáo viên giảng dạy Phương từ lớp 10 đến lớp 12, là người nhận ra tố chất của nữ sinh và động viên em thử sức với đội tuyển học sinh giỏi. “Mai Phương có năng lực tư duy độc lập và giải quyết vấn đề rất chặt chẽ. Các bài Văn của em có sự sáng tạo độc đáo, kiến thức nền tảng tốt”, cô Loan nói.

Kiều Mai Phương, học sinh lớp 12I1, Trường THPT Tây Hồ. ảnh: Mai Linh)

Trong quá trình ôn luyện đội tuyển, Mai Phương lo sợ sẽ không đạt được kết quả như ý. Áp lực phải đạt thành tích cao khiến phong độ học tập của em sa sút trong một thời gian. Thậm chí, đã có thời điểm em cảm thấy sợ đối mặt với thi cử, sợ điểm kém. Nhưng cũng chính cô Loan là người luôn tin tưởng, đồng hành, động viên em phải tự tin vào năng lực của bản thân mình.

Nhờ đó, cô học trò nhỏ dần lấy lại sự tự tin và học Ngữ văn bằng sự hứng khởi. Em xem kỳ thi học sinh giỏi thành phố là cơ hội thử sức, không đặt nặng thành tích, giải thưởng nữa.

Sự thay đổi trong cách nhìn nhận giúp Phương bước vào kỳ thi với tâm lý thoải mái hơn. Kết quả, Mai Phương đạt 18 điểm, trở thành thủ khoa Bảng A (bảng dành cho khối trường THPT không chuyên) môn Ngữ văn.

“Với em, đây không chỉ là kết quả đáng tự hào mà còn đánh dấu hành trình vượt qua sự tự ti”, Phương thổ lộ.

Nhìn lại ba năm đồng hành cùng học trò, cô Mai Loan chia sẻ: “Có lẽ, hạnh phúc lớn nhất của nhà giáo không phải là học trò mãi nhìn về phía mình, mà là một ngày được nhìn thấy con tự tin bước chinh phục những mục tiêu riêng”.

Không học Văn theo lối mòn

Trong khoảng hai tháng nước rút trước kỳ thi học sinh giỏi thành phố, Kiều Mai Phương dành ít nhất hai tiếng mỗi ngày để ôn luyện môn Ngữ văn. Em thường dành thời gian luyện viết, đọc lại và chỉnh sửa bài làm hoặc nghiên cứu lý luận văn học, đọc thêm nhiều sách để mở rộng kiến thức, lấy dẫn chứng cho bài viết.

Thay vì học dồn nhiều giờ, Phương duy trì việc ôn luyện đều đặn, đồng thời tận dụng mạng xã hội như TikTok, Threads hay Instagram để cập nhật dẫn chứng thời sự cho bài nghị luận xã hội.

Nữ sinh bên bảng vinh danh của nhà trường sau khi trở thành thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi thành phố môn Ngữ văn. (ảnh: Mai Linh)

Đặc biệt, nữ sinh đề cao tư duy độc lập và sự sáng tạo trong cách viết Văn. Theo Phương, để tạo được dấu ấn riêng, người viết cần tin tưởng vào cảm nhận của bản thân thay vì phụ thuộc vào những bài văn mẫu hay quan điểm có sẵn.

Để thể hiện được chất riêng, sự sáng tạo của người viết, Phương chú trọng thể hiện quan điểm của bản thân, trong các vấn đề. Em cũng chú trọng phần phản biện đề nhằm tạo sự khác biệt và thể hiện góc nhìn riêng trong lập luận. Cũng chính vì thế, các bài viết của Mai Phương được giáo viên đánh giá khả năng cảm nhận, kiến thức về lý luận rất tốt.

Từ kinh nghiệm của bản thân, Phương cho rằng, muốn học tốt môn Ngữ văn, học sinh cần thay đổi quan niệm đây là môn học thuộc lòng, đồng thời cần chủ động đọc sách, tích lũy kiến thức và rèn luyện khả năng tự học.

Đằng sau thành tích của Mai Phương là sự đồng hành, động viên của gia đình và thầy cô. Nữ sinh cho biết, bố mẹ chưa từng đặt nặng việc em phải giành giải cao hay đạt được những thành tích vượt trội, mà luôn tôn trọng lựa chọn và mong muốn của con.

Mỗi khi gặp khó khăn trong học tập, Phương thường nhận được những lời khuyên thay vì sự áp đặt từ gia đình. Em đặc biệt nhớ câu nói quen thuộc của bố: “Bố chỉ khuyên thôi, còn lựa chọn là ở con”. Với Phương, cách đồng hành ấy giúp em cảm thấy được tôn trọng, có thêm sự tự tin để đưa ra những quyết định của riêng mình.

Sau thành tích trở thành thủ khoa môn Ngữ văn học sinh giỏi Thành phố Hà Nội, Phương dự định tiếp tục theo đuổi lĩnh vực Văn học ở bậc đại học. Em đang cân nhắc các ngành Văn học hoặc Sư phạm Ngữ văn để thỏa đam mê nhưng trước hết sẽ dồn sức cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT vào cuối năm nay.

Trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội năm nay, Hà Nội có khoảng 5.600 em dự thi. Kết quả, có 3.331 học sinh đoạt giải với có 37 thủ khoa các môn thi.