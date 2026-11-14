Vượt qua nỗi sợ chưa đủ tốt để khám phá phiên bản tốt hơn của chính mình

Trần Vũ Như Ngọc (năm thứ nhất, chuyên ngành Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao).

Trước đây, Như Ngọc từng khá tự ti về ngoại hình và thường để tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh. Từ mái tóc, làn da, đến vóc dáng gầy gò, những điều tưởng chừng nhỏ nhặt lại khiến cô không khỏi bận tâm. Ngọc ngại trở thành tâm điểm chú ý, dè dặt khi thể hiện bản thân và không ít lần từ chối tham gia các tiết mục văn nghệ hay hoạt động tập thể.

Sự tự ti ấy dần trở thành rào cản khiến Ngọc chưa thực sự tin tưởng vào khả năng của mình. Cô thường lựa chọn những điều quen thuộc thay vì thử sức với những trải nghiệm mới.

Bước ngoặt từ lần đầu thử sức với công việc phát thanh

Bước ngoặt đầu tiên đến vào năm lớp 7, khi cô giáo dạy Ngữ văn nhận ra khả năng nói truyền cảm của Ngọc và gợi ý học trò thử sức với công việc phát thanh của trường. Đây là một hoạt động hoàn toàn mới, trong khi Ngọc chưa từng có kinh nghiệm trước đó.

“Lúc đầu, mình rất sợ vì không biết phải làm như thế nào. Nhưng mình nghĩ, cô đã trao cho mình một cơ hội, nếu không thử thì sau này có thể sẽ hối hận nên mình quyết định nhận lời”, Ngọc chia sẻ.

Những buổi phát thanh đầu tiên không hề dễ dàng. Ngọc từng lo lắng mỗi khi đến giờ ra chơi, khi giọng nói của mình vang lên qua hệ thống loa và được đông đảo học sinh trong trường lắng nghe. Cô sợ những lời nhận xét, những ánh nhìn và cả việc bản thân có thể mắc lỗi trước mọi người.

Dù vậy, Ngọc không lựa chọn từ bỏ. Với sự động viên của giáo viên, cô từng bước làm quen với công việc, học cách chuẩn bị nội dung, điều chỉnh giọng nói và bình tĩnh hơn trong mỗi lần phát thanh. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, Ngọc dần duy trì được công việc với chuyên mục phát thanh của trường.

Nhận thấy sự tiến bộ của học trò, giáo viên tiếp tục khuyến khích Ngọc tham gia các cuộc thi viết và thi dẫn chương trình dành cho học sinh. Mỗi lần thử sức, cô lại có cơ hội tiếp xúc với môi trường mới, học hỏi thêm những kỹ năng và nhận ra mình có thể làm được nhiều điều hơn từng nghĩ. Sự tự tin không đến ngay sau một lần thành công mà được vun đắp qua từng trải nghiệm và những lần vượt qua chính sự e ngại của bản thân.

Lên THPT, Ngọc tiếp tục có cơ hội làm quen với môi trường học tập và những mối quan hệ mới. Nếu trước đây, cô thường ngần ngại trước các hoạt động tập thể thì lần này, Ngọc đã chủ động tìm hiểu và tham gia CLB Truyền thông của trường. Sau đó, cô được lựa chọn vào Ban Phát thanh, tiếp tục theo đuổi sở thích và rèn luyện khả năng giao tiếp, dẫn chương trình.

Sự hướng dẫn của thầy cô cùng sự đồng hành của các anh chị đi trước cũng giúp Ngọc có thêm động lực để thử sức ở nhiều cuộc thi và hoạt động khác. Những trải nghiệm nối tiếp nhau không chỉ giúp cô tích lũy kỹ năng mà còn tạo điều kiện để Ngọc cởi mở, chủ động hơn khi đón nhận những điều mới mẻ.

Không để nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội trưởng thành

Hành trình ấy được tiếp tục khi Ngọc trở thành tân sinh viên chuyên ngành Truyền thông Quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Bước vào môi trường đại học, với nhiều bạn trẻ năng động và sở hữu những thế mạnh riêng, Ngọc ý thức rằng bản thân vẫn còn nhiều điều cần học hỏi.

Tuy nhiên, thay vì để sự so sánh khiến mình chùn bước, Ngọc lựa chọn chủ động hòa nhập, tìm kiếm cơ hội trải nghiệm và tiếp tục khám phá khả năng của bản thân.

“Dù biết xung quanh có vô số bạn bè giỏi giang và bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót, mình nghĩ rằng: Nếu cứ sợ hãi mà dừng bước, mình sẽ bỏ lỡ cơ hội để khám phá giới hạn của chính mình”, Ngọc chia sẻ.

Như Ngọc chủ động hòa nhập, sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm mới trong môi trường đại học.

Nhìn lại hành trình đã qua, Như Ngọc muốn gửi lời nhắn nhủ đến những người trẻ còn ngần ngại trước cơ hội mới: “Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Đừng ngại những bước đi đầu tiên. Nếu dám thử, bạn có thể sẽ mệt mỏi, áp lực, nhưng nếu không thử, điều còn lại có lẽ chỉ là sự tiếc nuối. Bạn không cần phải giỏi ngay từ đầu, chỉ cần đừng sợ mình chưa đủ tốt mà bỏ lỡ cơ hội để trưởng thành”.

Từ một cô gái từng e ngại khi tham gia các hoạt động tập thể, Như Ngọc đã dần tự tin hơn qua những lần thử sức với công việc phát thanh, các cuộc thi và hoạt động truyền thông. Với nữ sinh, mỗi trải nghiệm là một cơ hội để học hỏi, nhận ra khả năng của bản thân và tiếp tục trưởng thành.