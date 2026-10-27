Vượt qua Guyana, U15 Việt Nam tiếp tục hành trình tại Azerbaijan

Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn khởi đầu đầy hứng khởi khi ghi 2 bàn thắng chỉ trong 7 phút đầu trận. Phút thứ 4, Khắc Hiếu mở tỷ số cho U15 Việt Nam. Ba phút sau, Phước An thực hiện cú đánh gót đẹp mắt, nhân đôi cách biệt lên 2-0.

U15 Việt Nam có 3 chiến thắng ở vòng bảng. Ảnh: VFF

Bị dẫn trước 2 bàn, U15 Guyana đẩy cao đội hình và rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 15 nhờ quả phạt đền được Jadan thực hiện thành công. Trong thời gian còn lại, các cầu thủ Việt Nam phải chịu sức ép đáng kể, nhưng vẫn duy trì sự tập trung để bảo vệ thành quả và giành chiến thắng chung cuộc.

Sau 5 lượt trận tại bảng R, U15 Việt Nam có 3 chiến thắng và 2 thất bại. Trước đó, đội thua U15 Bosnia and Herzegovina 3-6, lần lượt thắng U15 Brunei 6-0 và U15 Mauritius 4-1, trước khi thất bại 3-4 trước U15 Iran.

Với vị trí thứ ba, U15 Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài ở nhóm Tier C. Theo thể thức giải đấu, thứ hạng vòng loại quyết định nhóm thi đấu ở giai đoạn tiếp theo, nhưng tất cả các đội đều có cơ hội tiếp tục thi đấu đến ngày cuối cùng.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 là giải đấu lần đầu tiên được FIFA tổ chức dành cho lứa tuổi U15, với thể thức bóng đá 8 người. Bên cạnh kết quả, sân chơi này hướng đến việc giúp cầu thủ trẻ phát triển kỹ năng, khả năng ra quyết định và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Với 3 chiến thắng tại vòng loại, U15 Việt Nam có thêm cơ hội rèn luyện và hoàn thiện chuyên môn trong chặng đường tiếp theo tại Azerbaijan.