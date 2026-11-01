Vượt qua giới hạn, khẳng định bản lĩnh

Sau 6 tháng huấn luyện, Phạm Thị Phương Thảo vinh dự là một trong 4 học viên được nhà trường tặng giấy khen vì có thành tích tốt trong khóa học và là học viên duy nhất đạt loại giỏi toàn khóa.

Trung úy Phạm Thị Phương Thảo trong Lễ tốt nghiệp tại Học viện Quốc phòng Australia. Ảnh do nhân vật cung cấp

Là học viên nữ duy nhất trong khóa học, Phương Thảo phải đối mặt với không ít khó khăn trong quá trình huấn luyện, nhất là yêu cầu về thể lực. Trên thao trường, chị cùng đồng đội thực hiện các nội dung chiến thuật trong điều kiện thời tiết nắng nóng, phải mang súng, đứng học hoặc cơ động trong chiến hào với bộc phá và các khí tài huấn luyện. Dù đã được đào tạo quân sự tại nước ngoài, nhưng hạn chế về thể chất vẫn khiến Thảo gặp những khó khăn về khả năng mang vác. Không để khó khăn trở thành trở ngại, chị đã chủ động tìm cách khắc phục những hạn chế của bản thân, như dành thêm thời gian rèn luyện sức bền, tập trung cải thiện khả năng mang vác và phân bổ sức hợp lý trong từng nội dung huấn luyện. Bên cạnh đó, chị cũng tích cực trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng đội để hoàn thành tốt những nội dung còn hạn chế, từng bước vượt qua những giới hạn của bản thân.

Trong khoảng hai tháng cuối khóa, khi cường độ kiểm tra, thi cử tăng cao, Phương Thảo càng thể hiện rõ tính kỷ luật, phương pháp học tập khoa học và ý chí không lùi bước. Chị chủ động chuẩn bị các nội dung thi từ sớm, chú trọng ghi chép và nắm chắc kiến thức ngay trên lớp. Sau mỗi ngày học tập, việc duy trì thể dục, thể thao và trò chuyện cùng đồng đội cũng giúp chị thoải mái về tư tưởng và tạo tâm thế tốt cho việc học tập, rèn luyện. Nhờ biết tổ chức thời gian hợp lý, chủ động học tập và kiên trì trước khó khăn, chị từng bước nâng cao kết quả và hoàn thành tốt các yêu cầu của khóa học.

Trung úy Phạm Thị Phương Thảo phát biểu trong Lễ tốt nghiệp khóa 25 bồi dưỡng kiến thức quân sự, chính trị cho học viên Quân đội tốt nghiệp đào tạo ở nước ngoài. Ảnh do nhân vật cung cấp

Những năm tháng học tập tại Australia cũng giúp Phương Thảo hình thành phương pháp tự học, khả năng chủ động nghiên cứu tài liệu và tư duy tiếp cận vấn đề đa chiều. Với chị, cách nhìn đa chiều trước mỗi vấn đề là kinh nghiệm đặc biệt hữu ích đối với lĩnh vực đối ngoại vốn đòi hỏi sự tôn trọng khác biệt và khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ.

Với bản lĩnh, ý chí và tinh thần chủ động học hỏi, Trung úy Phạm Thị Phương Thảo đang từng bước thích nghi với môi trường công tác mới tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Chị xác định sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, kinh nghiệm đã tích lũy được và tích cực trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng để góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.