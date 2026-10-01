Vượt qua Bangladesh trong trận đấu có 11 bàn thắng, Indonesia vào chung kết FIFA ASEAN Cup

Tối 1/10, Indonesia tiếp đón Bangladesh ở lượt trận thứ ba bảng A FIFA ASEAN Cup 2026. Với mục tiêu giành chiến thắng đậm để cạnh tranh ngôi đầu bảng, đội chủ nhà chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Indonesia giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong khi đó, Bangladesh lại chọn cách chơi thấp với mục tiêu hạn chế bàn thua và chờ sai lầm của đối thủ để phản đòn.

Nhưng cách chơi này cũng không thể giúp Bangladesh đứng vững quá lâu trước sức tấn công như vũ bão của đối thủ.

Phút 11, Ole Romeny thoát xuống bên cánh phải rồi thực hiện đường căng ngang thuận lợi vào trong để Mitchell Lee Baker đệm bóng chính xác, mở tỷ số cho đội bóng xứ Vạn đảo.

Tìm được bàn thắng sớm, các cầu thủ Indonesia càng chơi tự tin hơn và liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành đối thủ.

Phút 20, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Bangladesh, Mitchell Lee Baker xử lý khéo léo bằng pha giật gót, loại bỏ cả hậu vệ lẫn thủ môn đối phương để nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Phút 32, Indonesia tổ chức tấn công bài bản ở trung lộ, Rizky Ridho thoát xuống nhận bóng rồi tung cú sút chìm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Mehedi Hasan Srabon, nâng tỷ số lên 3-0.

Liên tiếp nhận 3 bàn thua, Bangladesh nỗ lực đẩy đội hình lên tấn công và tạo ra được một số cơ hội trước khung thành của Indonesia.

Phút 37, Shuki Itofusa đi bóng bên cánh trái trước khi chuyền chuẩn xác vào trong để Mohammed Shahriar Emon bật cao đánh đầu, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3.

Nhưng hy vọng về một màn ngược dòng của Bangladesh vừa được nhen nhóm thì họ lập tức phải nhận “gáo nước lạnh”.

Phút 38, Ole Romeny để lại dấu ấn với đường căng ngang thuận lợi để Mitchell Lee Baker đệm bóng cận thành, giúp Indonesia tái lập khoảng cách ba bàn.

4 phút sau, Mitchell Lee Baker lại tỏa sáng với tình huống không chiến dũng mãnh khiến thủ thành Srabon không thể cản phá. Đáng chú ý, đây đã là pha lập công thứ 4 của tiền đạo cao 1m96 trong hiệp một trận đấu này.

Tạo ra cách biệt rất lớn, nhưng Indonesia không muốn dừng lại khi tiếp tục tấn công để ghi thêm bàn thắng.

Phút 45+1, từ quả đá phạt góc của đồng đội, Justin Hubner bật cao đánh đầu ghi bàn, nâng tỷ số lên 6-1.

Bước sang hiệp hai, Bangladesh cố gắng đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm thêm bàn thắng, trong khi Indonesia chủ động giảm nhịp sau khi đã tạo ra cách biệt lớn.

Dù vậy, Indonesia vẫn là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tục có những tình huống lên bóng nguy hiểm trước khung thành đối phương.

Phút 66, Joey Pelupessy có khoảng trống trước vòng cấm và tung cú sút xa khá căng, nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Phút 84, Ole Romeny đưa được bóng vào lưới Bangladesh từ một tình huống đá phạt, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Tuy nhiên, người hâm mộ Indonesia cũng không cần phải chờ thêm quá lâu để được ăn mừng bàn thắng tiếp theo.

Phút 90, Ole Romeny thoát xuống bên cánh trái trước khi thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Luke Vickery dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 7-1.

Dù bị dẫn với cách biệt 6 bàn, Bangladesh vẫn không hề bỏ cuộc khi tiếp tục dâng cao chơi tấn công. Phút 90+2, Farhaan Ali Wahid tận dụng cơ hội để ghi bàn, rút ngắn tỷ số xuống 2-7.

Nếu trận đấu khép lại với tỷ số này, Indonesia sẽ không thể đứng nhất bảng. Do đó, đội chủ nhà lại tràn quân lên ép sân Bangladesh.

Phút 90+6, từ một tình huống đá phạt trực tiếp, Kevin Diks bật cao đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 8-2.

Chỉ một phút sau, Ole Romeny tiếp tục tạo dấu ấn với đường căng ngang từ cánh trái để Mitchell Lee Baker đệm bóng ở cự ly gần, ấn định chiến thắng 9-2 cho Indonesia.

Với kết quả này, Indonesia dẫn đầu bảng A với 7 điểm, bằng Malaysia nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Tại chung kết, đội bóng xứ Vạn đảo sẽ chạm trán Thái Lan.

Bảng xếp hạng chung cuộc bảng A FIFA ASEAN Cup 2026.