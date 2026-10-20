Vượt qua áp lực công việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2026), Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã tổ chức Cuộc thi “Cặp đôi hoàn hảo - Trí, Tài, Sắc”. Sự kiện vinh dự có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Cuộc thi là sân chơi hội tụ, góp phần lan tỏa nét đẹp của CBCS của các đơn vị trực thuộc Cục trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh phát biểu tại cuộc thi.

Hòa chung không khí tràn đầy cảm xúc ấy, chương trình trân trọng chào đón sự hiện diện của các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục; các đồng chí lãnh đạo phòng khối cơ quan Cục tại Hà Nội; các đồng chí nữ lãnh đạo cấp phòng và tương đương; Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ Cục Quản lý xuất nhập cảnh cùng đông đảo đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và cán bộ chiến sĩ. Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình chính là sự góp mặt rạng rỡ của 22 thí sinh xuất sắc đại diện cho 11 đơn vị tham gia tranh tài.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Cao Minh Huyền ghi nhận và biểu dương sự chủ động, sáng tạo cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi cán bộ nữ. Các chị, các chị em đã và đang từng ngày hoàn thiện mình, vượt qua mọi áp lực công việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Cao Minh Huyền cùng các đồng chí trong Đảng uỷ lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh chúc mừng các cán bộ nữ của đơn vị.

Đồng chí Cục trưởng chia sẻ: Cục Quản lý xuất nhập cảnh là đơn vị có lực lượng cán bộ nữ đông đảo, dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, các chị em cũng đều đóng góp vào việc thực hiện công tác chuyên môn của đơn vị. Không chỉ giỏi nghiệp vụ, các đồng chí còn tích cực tham gia công tác hội và phong trào phụ nữ, chủ động tham mưu, triển khai nhiều công trình, phần việc mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Tiêu biểu là Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, hiện nay, Hội Phụ nữ Cục đang nhận nuôi và chăm sóc 6 cháu là con liệt sĩ Công an, con CBCS có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Đại tá Trương Thị Thu Ba, Phó cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh trao giải Nhất cho Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Hằng năm, các tổ chức đoàn, hội đều đặn triển khai nhiều hành trình về nguồn, hoạt động từ thiện, sẻ chia cùng nhân dân vùng khó khăn... Những việc làm thiết thực ấy đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá rất cao từ cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Phòng 3 và Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vinh dự nhận giải Nhì.

Gác lại những bộn bề công việc, trở về với mái ấm, các chị lại gánh vác trọn vẹn vai trò của người phụ nữ gia đình, chăm sóc con cái, phụng dưỡng cha mẹ, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, vun vén cho tổ ấm luôn ấm áp lửa yêu thương. Những việc làm giản dị mà ý nghĩa ấy đã khắc họa và lan tỏa trọn vẹn hình ảnh đẹp của người nữ chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân — thể hiện tấm lòng nhân ái, trách nhiệm và bản lĩnh của người phụ nữ Quản lý xuất nhập cảnh “vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà”.

Nhạc sĩ Giáng Son trao giải Ba tặng Phòng 4, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cam Ranh.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý xuất nhập cảnh và bảo đảm an ninh hàng không, đồng chí Cục trưởng đề nghị mỗi đồng chí lãnh đạo, mỗi cán bộ hội viên cần phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam; giữ vững phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; chung tay xây dựng môi trường làm việc thân thiện, công bằng, đoàn kết và luôn sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau.

Đại tá Bùi Thế Dương, Trưởng Công an cửa khẩu cảng hàng không Phú Quốc trao giải Khuyến khích cho 5 đơn vị.

Luôn tin tưởng vào năng lực của mình, mạnh dạn đề xuất ý tưởng; sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới và chủ động nắm bắt cơ hội phát triển. Nêu cao tinh thần: “Vững vàng về chuyên môn – Sáng tạo trong hành động – Tự tin khẳng định giá trị”, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của tập thể.

Đại tá Trương Thị Thu Ba cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Sau lời phát biểu khai mạc của Đại tá Trương Thị Thu Ba, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, không khí hội trường như bùng nổ với các phần thi vô cùng hấp dẫn và mãn nhãn cùng phần trình diễn thời trang với chủ đề “Sắc đẹp hồn Việt”.

Ở phần này, các cặp đôi đã mang đến những bộ trang phục áo dài, trang phục các dân tộc, trang phục cách tân mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc do chính mình tự chuẩn bị. Với sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh thuyết minh truyền cảm và màn visual trình chiếu sống động, phần thi đã đưa khán giả du hành qua không gian văn hóa độc đáo của các vùng miền trên dải đất hình chữ S, tựa như một bức tranh nghệ thuật nối liền từ lịch sử xa xưa đến một Việt Nam đương đại rực rỡ.

Tiếp nối chương trình là phần thi “Tài năng người lính”. Trong phần thi này, các cặp đôi đã mang đến những tiết mục tài năng đong đầy cảm xúc với thời gian không quá 5 phút. Sân khấu hội thi trở nên đa sắc màu với hàng loạt thể loại từ hát, múa, kịch, võ thuật, ảo thuật cho đến cắm hoa và nhiều tài năng đặc biệt khác. Ban Tổ chức đánh giá rất cao những tiết mục mới mẻ, độc đáo, giàu tính sáng tạo nhưng vẫn giữ trọn nét đẹp thuần phong mỹ tục.

Ở phần thi “Trí tuệ người chiến sĩ Công an”, các cặp đôi đã thể hiện trọn vẹn tư duy sắc bén và bản lĩnh chính trị vững vàng. Nhờ sự kết hợp khéo léo, sinh động cùng video clip, hình ảnh, slide và người phụ họa, các đội thi đã truyền tải trọn vẹn các chủ đề ý nghĩa như nâng tầm công tác quản lý xuất nhập cảnh; khắc ghi lời Bác - Tận tuỵ phục vụ nhân dân; phong trào thi đua “Ba Nhất” trong lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh…

Trải qua những giờ phút thi đấu bùng nổ, thăng hoa và đầy nhiệt huyết, các cặp đôi đã chứng minh một điều tuyệt vời: CBCS CAND nói chung, Cục Quản lý xuất nhập cảnh nói riêng không chỉ tinh thông, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ mà còn vô cùng tài năng, thanh lịch và cuốn hút. Mặc dù công việc chuyên môn luôn bận rộn, nhưng sự chuẩn bị công phu, chỉn chu trong từng tiết mục đã cho thấy tâm huyết và sự luyện tập miệt mài của mỗi thí sinh, góp phần tạo nên một hội thi thành công rực rỡ và đọng lại nhiều cảm xúc đẹp.

Kết thúc cuộc thi, Đại tá Trương Thị Thu Ba, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng Ban Giám khảo đã nhận xét, đánh giá về phần thi của các cặp đôi; ban tổ chức đã công bố và trao giải cho các đơn vị. Trong đó, giải Nhất thuộc về Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài...