Vượt qua 1.000 ứng viên, cô gái này trở thành 'nữ hoàng kinh dị' thế hệ mới

Sự trở lại của tác phẩm kinh điển

Xuất bản lần đầu vào năm 1974, Carrie là tiểu thuyết đầu tay đưa tên tuổi Stephen King vươn tầm thế giới. Tác phẩm đã nằm trong danh sách bán chạy của tờ The New York Times suốt 14 tuần và được dịch ra hơn 35 ngôn ngữ.

Năm 1976, bản điện ảnh do đạo diễn Brian De Palma thực hiện đã gặt hái thành công lớn khi thu hơn 30 triệu USD (hơn 780 tỷ đồng) so với kinh phí sản xuất chưa đầy 2 triệu USD, đồng thời mang về các đề cử giải Oscar danh giá cho dàn diễn viên.

"Carrie" là tác phẩm đầu tay mở ra sự nghiệp lừng lẫy của Stephen King.

Sau hơn 50 năm ra mắt, đây là lần đầu tiên câu chuyện về cô nữ sinh có năng lực dịch chuyển vật thể bằng tâm trí được đưa lên phim truyền hình dài tập. Dự án do đạo diễn Mike Flanagan đảm nhận vai trò nhà sản xuất chính kiêm biên kịch, đồng thời chính tác giả Stephen King cũng tham gia với vai trò sản xuất điều hành.

Diện mạo mới thời mạng xã hội

Nội dung bộ phim xoay quanh Carrie White, một cô nàng sống gần như hoàn toàn tách biệt cùng người mẹ nghiêm khắc Margaret. Sau cái chết đột ngột của cha, Carrie buộc phải đến trường sau nhiều năm tự học tại nhà.

Mang đầy mong đợi, thế nhưng thứ chào đón cô nàng ở môi trường mới lại là sự cô lập, bắt nạt, cùng những đoạn clip tiêu cực về mình lan truyền khắp mạng xã hội. Sự áp bức cũng dần thúc đẩy năng lực tâm linh của Carrie thức tỉnh.

Tạo hình của Summer H. Howell trong vai nữ sinh trung học Carrie White. Ảnh: Prime Video

Nói về định hướng của loạt phim, nhà phát hành cho biết bản làm lại này sẽ mở rộng thế giới trong nguyên tác.

"Bộ phim mang đến chiều sâu và sự phức tạp mới cho các nhân vật quen thuộc, đồng thời khám phá những áp lực hình thành nên con người Carrie White khi cô đối mặt với sự nghiệt ngã của thế giới hiện đại", đại diện nhà sản xuất chia sẻ.

Bản mới của "Carrie" thêm vào yếu tố mạng xã hội để bắt kịp xu hướng thời đại. Ảnh: Prime Video

Theo Amazon, để tìm diễn viên cho Carrie White mới, ê-kíp đã tổ chức quá trình tuyển chọn với hơn 1.000 diễn viên thử vai. Cuối cùng, Summer H. Howell đã được chọn để hóa thân nữ chính trong tiểu thuyết đầu tay của Stephen King.

Summer H. Howell sinh năm 2004, đã từng để lại dấu ấn trong một số tác phẩm kinh dị trước đó. Ảnh: Prime Video

Samantha Sloyan đảm nhận vai Margaret White, mẹ của Carrie, trong khi dàn diễn viên còn có Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette, Josie Totah, Arthur Conti, Thalia Dudek, Amber Midthunder và Matthew Lillard.

Ảnh: Prime Video

Carrie dài 8 tập, dự kiến phát sóng trên nền tảng Prime Video từ ngày 7/10/2026.