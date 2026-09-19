Vượt Qatar Airways, Singapore Airlines lần thứ 6 trở thành hãng hàng không của năm

Singapore Airlines được Skytrax vinh danh là hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2026. (Nguồn: shutterstock)

Giải thưởng được công bố tại lễ trao giải Skytrax diễn ra ngày 18/9 tại London (Anh), dựa trên khảo sát mức độ hài lòng của hành khách trên toàn cầu. Skytrax được biết đến với hệ thống đánh giá và các giải thưởng thường niên dành cho các hãng hàng không và dịch vụ hàng không.

Singapore Airlines giành lại vị trí dẫn đầu từ Qatar Airways, hãng đứng đầu bảng xếp hạng năm 2025 và đã 9 lần giành danh hiệu Hãng hàng không của năm trong 15 năm qua. Trong lịch sử 25 năm của giải thưởng, danh hiệu cao nhất chủ yếu thuộc về 7 hãng hàng không.

Qatar Airways đứng thứ hai trong bảng xếp hạng năm nay, tiếp theo là Cathay Pacific Airways, All Nippon Airways (ANA), Turkish Airlines và Emirates. Trong top 20, các hãng hàng không châu Á chiếm số lượng đáng kể.

Bên cạnh giải thưởng cao nhất, Singapore Airlines còn được vinh danh ở các hạng mục Hạng Phổ thông tốt nhất và Dịch vụ suất ăn Hạng Phổ thông tốt nhất. Qatar Airways giành các giải thưởng Hãng hàng không tốt nhất Trung Đông, Hạng Thương gia tốt nhất, Wi-Fi trên máy bay tốt nhất và Phòng chờ Hạng Thương gia tốt nhất.

Một số giải thưởng đáng chú ý khác gồm Air France với Hạng Nhất tốt nhất, EVA Air với Hạng Phổ thông đặc biệt tốt nhất và AirAsia với Hãng hàng không giá rẻ tốt nhất. Turkish Airlines được vinh danh là Hãng hàng không tốt nhất châu Âu, trong khi Ethiopian Airlines đứng đầu tại châu Phi và LATAM dẫn đầu khu vực Nam Mỹ.

Theo Skytrax, chất lượng dịch vụ hàng không tiếp tục được cải thiện khi các hãng cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, ngành hàng không vẫn đối mặt nhiều thách thức, trong đó có giá nhiên liệu tăng, các bất ổn địa chính trị và tình trạng chậm giao máy bay mới.

Danh sách 20 hãng hàng không hàng đầu thế giới năm 2026 gồm Singapore Airlines, Qatar Airways, Cathay Pacific Airways, All Nippon Airways, Turkish Airlines, Emirates, Air France, Hainan Airlines, Japan Airlines, Korean Air, EVA Air, Qantas Airways, STARLUX Airlines, Lufthansa, Saudi Arabian Airlines, Iberia, Air Canada, Virgin Atlantic, Swiss International Air Lines và Thai Airways.

(theo CNN)