Vượt Paris, Phú Quốc dẫn đầu nhóm điểm đến mới trong bảng xếp hạng Traveloka

Nền tảng du lịch Traveloka ghi nhận Phú Quốc tăng trưởng vượt mức tham chiếu tại cả 5 thị trường Đông Nam Á được theo dõi, đồng thời ví đảo ngọc là “ngôi sao du lịch biển đảo” của Việt Nam. Hệ sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí cùng những bước chuyển về hạ tầng trước thềm APEC 2027 đang tiếp thêm sức hút cho điểm đến.

“Ngôi sao du lịch biển đảo”

Báo cáo Traveloka SEA Index quý III/2026 ghi nhận Phú Quốc đứng đầu nhóm 5 điểm đến mới xuất hiện trên bảng xếp hạng khu vực, vượt qua Hàng Châu, London, Nagoya và Paris. Đáng chú ý, đảo ngọc vượt mức tăng trưởng tham chiếu tại cả 5 thị trường Đông Nam Á được nền tảng theo dõi, gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Phú Quốc đứng đầu nhóm 5 điểm đến mới xuất hiện trên bảng xếp hạng khu vực của Traveloka, cho thấy sức hút của Phú Quốc đang lan rộng trên nhiều thị trường cùng lúc. Ảnh: Chợ đêm VUI-Fest

Kết quả cho thấy sức hút của Phú Quốc đang lan rộng trên nhiều thị trường cùng lúc. Ví hòn đảo là “ngôi sao du lịch biển đảo của Việt Nam”, Traveloka nhận định Phú Quốc đang nhanh chóng trở thành điểm đến được ưa chuộng trong khu vực, giữa lúc tích cực chuẩn bị đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Ở từng thị trường, Phú Quốc cũng ghi dấu khi đứng đầu danh sách điểm đến quốc tế tăng trưởng nhanh nhất với du khách Indonesia, góp mặt trong nhóm tăng trưởng nổi bật của khách Malaysia và nằm trong top 5 điểm đến nội địa tăng trưởng nhanh nhất với khách Việt Nam. Khi phân tích xu hướng tìm kiếm của du khách Thái Lan, Traveloka còn đặt câu hỏi liệu Koh Chang có thể trở thành “Phú Quốc tiếp theo”, lấy đảo ngọc làm hình ảnh tham chiếu cho một điểm đến biển đảo đang lên.

Những tín hiệu từ Traveloka xuất hiện cùng thời điểm Phú Quốc tiếp tục được độc giả quốc tế đánh giá cao. Tại Readers’ Choice Awards 2026 của Condé Nast Traveler, ấn bản Mỹ, đảo ngọc dẫn đầu danh sách đảo châu Á với 95,26 điểm, đánh dấu năm thứ năm liên tiếp góp mặt. Trên ấn bản Anh, Phú Quốc đạt 98,26 điểm, đứng thứ hai châu Á và có điểm số cao thứ hai khi đối chiếu các danh sách đảo toàn cầu.

Hệ sinh thái trải nghiệm tạo đà, hạ tầng APEC mở sức bật mới

Sức hút của Phú Quốc được bồi đắp từ khả năng kết nối và hệ sinh thái sản phẩm ngày càng hoàn thiện. Chính sách miễn thị thực lên đến 30 ngày theo quy định tạo thuận lợi cho khách quốc tế, trong khi sự xuất hiện của Sun PhuQuoc Airways bổ sung mắt xích hàng không cho hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí do Sun Group phát triển tại đảo ngọc.

Cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới Hòn Thơm là trải nghiệm liên tục được truyền thông quốc tế vinh danh là “đáng thử nhất Phú Quốc”.

Tại Nam đảo, du khách có thể dành ban ngày đi cáp treo vượt biển đến Sun World Hon Thom, khám phá công viên nước Aquatopia, những trò chơi cảm giác mạnh tại làng Exotica hoặc thư giãn ở Santo Beach Club. Khi trở lại Thị trấn Hoàng Hôn, hành trình tiếp nối bằng khoảnh khắc ngắm chiều buông bên Cầu Hôn, thưởng thức bữa tối tại Sun Bavaria GastroPub và khám phá các chương trình biểu diễn trên biển.

Kiss of the Sea kết hợp công nghệ đa phương tiện với trình diễn nghệ thuật và pháo hoa, còn Symphony of the Sea mang đến những màn trình diễn laser cùng các pha biểu diễn jetski, flyboard sôi động trên mặt biển. Dự kiến trở lại trong tháng 11, Symphony of the Sea mùa ba sẽ mở rộng sân khấu từ 70m lên 200m và tăng lượng pháo hoa gấp ba mùa trước. Kết hợp với hệ thống lưu trú mang những thương hiệu như Marriott, Hilton và New World tại Nam đảo, chuỗi trải nghiệm này tạo thêm lý do để du khách kéo dài kỳ nghỉ và chi tiêu cho nhiều dịch vụ hơn.

Phú Quốc đang phát triển loạt dự án hạ tầng quy mô lớn như Nhà biểu diễn đa năng, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC để nâng năng lực kết nối, đón tiếp trong và sau APEC 2027.

Trên nền tảng ấy, việc đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 đang thúc đẩy Phú Quốc bước vào giai đoạn đầu tư hạ tầng quy mô lớn. Các dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, phát triển trung tâm hội nghị – triển lãm, nhà biểu diễn đa năng và hoàn thiện các trục giao thông được triển khai đồng thời nhằm nâng năng lực kết nối, đón tiếp và tổ chức sự kiện quốc tế.

Giá trị của những công trình này còn kéo dài sau APEC. Sân bay được mở rộng tạo dư địa phát triển đường bay; trung tâm hội nghị – triển lãm và nhà biểu diễn đa năng bổ sung không gian đón các sự kiện, chương trình nghệ thuật và đoàn khách doanh nghiệp quy mô lớn. Kết nối với hệ thống khách sạn, nhà hàng, giải trí hiện hữu, hạ tầng mới sẽ tạo thêm điều kiện phát triển du lịch MICE và những hành trình kết hợp công việc với nghỉ dưỡng.

Sức hút được Traveloka ghi nhận cho thấy Phú Quốc đang có đà thuận lợi trước thềm APEC 2027. Với hệ sinh thái trải nghiệm ngày càng phong phú cùng hạ tầng được đầu tư đồng bộ, “ngôi sao du lịch biển đảo” của Việt Nam có thêm cơ sở để tiếp nối đà tăng trưởng và mở rộng vị thế trên bản đồ du lịch khu vực.