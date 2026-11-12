Vượt nước lũ đưa sản phụ đến bệnh viện lúc rạng sáng

Lực lượng chức năng tại phía Đông Đắk Lắk khẩn trương hỗ trợ, di dời người dân. (Ảnh: TT)

Từ ngày 11/11 đến nay, mưa lớn kéo dài kèm theo dông lốc tại các địa phương phía Đông tỉnh Đắk Lắk khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao, gây ngập úng nhiều tuyến đường và khu vực trũng thấp.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng Công an các phường, xã đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp ứng phó, khẩn trương hỗ trợ, di dời người dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng tại phía Đông Đắk Lắk khẩn trương hỗ trợ người dân vùng ngập lụt di dời gia súc. (Ảnh: TT)

Tại các xã Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Tuy An Đông, Tuy An Bắc, Hòa Thịnh... từ chiều 11/11 đến rạng sáng 12/11, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh và chính quyền địa phương, lực lượng Công an cơ sở đã xuyên đêm phối hợp với các ngành, đoàn thể hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản, gia súc đến những khu vực không bị ngập nước.

Đặc biệt, lực lượng chức năng kiên trì vận động, khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân sinh sống tại các vùng trũng thấp, ven sông đến điểm tránh trú an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra.

Đáng chú ý, khoảng 4h sáng 12/11, Công an xã Hòa Thịnh nhận được tin báo chị Bùi Thị Như Quỳnh (24 tuổi) trú tại thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh đang chuyển dạ trong khi khu vực bị ngập sâu, việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Trước tình huống khẩn cấp, chỉ huy Công an xã nhanh chóng huy động 5 cán bộ, chiến sĩ vượt qua dòng nước ngập, tiếp cận và hỗ trợ đưa chị Quỳnh đến bệnh viện kịp thời, an toàn.

Lực lượng chức năng tại phía Đông Đắk Lắk xuyên đêm hỗ trợ, di dời người dân vùng ngập lụt. (Ảnh: TT)

Đến sáng 12/11, lượng mưa tại nhiều khu vực đã giảm, nhưng nguy cơ ngập úng vẫn còn tiềm ẩn, nhất là tại các khu vực trũng thấp, ven sông, suối.

Chính quyền các địa phương và lực lượng Công an tiếp tục duy trì tinh thần chủ động, nâng cao cảnh giác, rà soát các khu vực xung yếu, chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời hỗ trợ, di dời người dân khi có tình huống phát sinh.