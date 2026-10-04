Vượt núi, về bản chăm sóc sức khỏe cho người dân

Người dân bản Dền Thàng, xã Dào San được các y bác sĩ khám bệnh miễn phí

Bác sĩ về tận bản

Từ sáng sớm, tại Nhà văn hóa bản Dền Thàng, xã Dào San, người dân từ nhiều bản xa đã có mặt để được khám sức khỏe miễn phí. Các y, bác sĩ thực hiện đo huyết áp, xét nghiệm, khám lâm sàng, tư vấn; cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) hỗ trợ hướng dẫn, vận động bà con tham gia.

Anh Chang A Khi - bản Dền Thàng, cho biết: “Nhà tôi cách đây khá xa nhưng so với xuống trung tâm xã thì còn xa hơn nhiều. Đến đây được khám miễn phí, lại biết sức khỏe của mình thế nào nên ai cũng mừng”.

Để không người dân nào bỏ lỡ cơ hội thăm khám sức khỏe, chính quyền xã Dào San đã thành lập 15 tổ phụ trách 15 bản, phối hợp với lực lượng Công an, BĐBP, giáo viên, trưởng bản và Người có uy tín đến từng hộ vận động bà con tham gia.

Người dân xã Thu Lũm được cán bộ quân y của Đồn Biên phòng Ka Lăng thăm khám bệnh

Tại các điểm khám, người dân được kiểm tra, sàng lọc nguy cơ bệnh tật, tư vấn theo dõi và hướng dẫn điều trị. Những trường hợp cần khám chuyên sâu đều được giới thiệu đến cơ sở y tế phù hợp.

Không chỉ ở Dào San, nhiều xã vùng cao, biên giới của tỉnh Lai Châu đang tổ chức các điểm khám lưu động. Mặc dù mưa lũ, sạt lở gây chia cắt, đường xa nhưng các tổ công tác vẫn vượt qua mọi khó khăn, mang theo thuốc, thiết bị y tế đến với các bản để thăm khám cho bà con.

Chủ tịch UBND xã Nậm Mạ - Ngô Văn Giang cho biết: Việc khám sức khỏe miễn phí được địa phương triển khai đồng bộ, người dân đồng thuận và phấn khởi khi được kiểm tra sức khỏe ngay tại cơ sở.

Khám bệnh miễn phí cho người dân mỗi năm một lần

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, tỉnh Lai Châu triển khai Chiến dịch 90 ngày đêm, hướng tới 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần mỗi năm. Chiến phấn đấu hoàn thành trước ngày 1/10.

Theo rà soát đến ngày 13/8, toàn tỉnh Lai Châu đã có 392.943 người dân được khám sức khỏe, đạt 78,39%; 38/38 xã, phường đều đạt tỷ lệ khám trên 50% dân số. Một số địa phương đạt tỷ lệ cao như: Nậm Sỏ 93,38%, Pa Ủ 91,52%, Pa Tần 90,84%.

Lai Châu phấn đấu mỗi năm người dân được khám bệnh một lần

Cùng với khám sàng lọc, ngành chức năng tỉnh Lai Châu đẩy mạnh lập sổ sức khỏe điện tử. Đến ngày 13/8, có 185.650 người được lập sổ trên hệ thống EMRHUB, tạo nền tảng quản lý sức khỏe lâu dài.

Bác sĩ Phạm Công Hợp - Giám đốc Trạm Y tế xã Dào San, cho biết: Giao thông cách trở là một trong những trở ngại khi người dân vùng cao đến trạm y tế khám bệnh. Do đó, sự phối hợp của BĐBP, chính quyền và ngành y tế giúp đưa hoạt động khám chữa bệnh đến từng bản, nhất là với người cao tuổi và các hộ ở xa trung tâm.

Trên tuyến biên giới Lai Châu, hành trình đưa chăm sóc sức khỏe đến với đồng bào vùng cao có sự chung sức của nhiều lực lượng. Cùng các y, bác sĩ là những người lính quân hàm xanh cùng góp sức đưa từng người dân đến gần hơn với dịch vụ y tế.

Theo Đại tá Lô Văn Quý - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu, lực lượng Biên phòng chủ động phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền và ngành y tế triển khai chiến dịch trên toàn tuyến biên giới.

Đến ngày 10/8, các đơn vị với 282 lượt cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp tổ chức 151 buổi tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe tại 13 xã, thu hút 159.574 lượt người tham gia.

Đằng sau những con số là hành trình vượt qua không ít gian khó: những bước chân vượt dốc, những chuyến xe qua cung đường sạt lở, những lần vượt suối, băng rừng để đến với bản làng. Ở đó có bóng dáng cán bộ, chiến sĩ tận tình dìu người cao tuổi đến điểm khám; có các y, bác sĩ miệt mài thăm khám, tư vấn, hướng dẫn bà con cách phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Tại các điểm khám, người dân được kiểm tra, sàng lọc nguy cơ bệnh tật, tư vấn theo dõi và hướng dẫn điều trị

Với người dân vùng cao, một lần được khám bệnh ngay tại bản không chỉ giúp phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật mà còn mang đến cảm giác được quan tâm, được chăm sóc.

90 ngày đêm vì sức khỏe đồng bào vì thế không chỉ là một chiến dịch y tế. Đó còn là hành trình của những người mang theo thuốc men và thiết bị vượt núi, băng rừng để đến gần hơn với nhân dân; góp phần củng cố niềm tin, gắn kết quân dân và bồi đắp “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.