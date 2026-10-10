Vượt núi cao, chinh phục thử thách Ngũ Chỉ Sơn

Sức hút từ “Đệ nhất hùng sơn”

Sáng 10/10, 258 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước chính thức tranh tài tại Giải Leo núi Ngũ Chỉ Sơn lần thứ Nhất, năm 2026 do UBND xã Ngũ Chỉ Sơn tổ chức. Khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, các vận động viên bắt đầu hành trình chinh phục ngọn núi nổi tiếng của vùng Tây Bắc.

Các vận động viên chinh phục đỉnh Ngũ Chỉ Sơn.

Cung đường dài khoảng 12 km, xen giữa những đoạn đường thuận lợi là dốc gắt, vách đá dựng đứng và lối đi hẹp men theo sườn núi. Địa hình hiểm trở đòi hỏi vận động viên phải có sức bền, kỹ thuật và sự tập trung cao độ. Với nhiều người, đây không chỉ là cuộc đua thành tích mà còn là hành trình vượt qua giới hạn của bản thân, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên bằng chính đôi chân của mình.

Giải có 4 nội dung gồm nam và nữ ở hai nhóm tuổi: từ 18 đến 40 và từ 41 đến 56, tạo cơ hội cho vận động viên ở nhiều độ tuổi cùng thử sức.

Giải có 4 nội dung dành cho nam, nữ ở hai nhóm tuổi từ 18 đến 40 và từ 41 đến 56.

Vận động viên Phạm Thị Ánh (Hà Nội) biết đến Giải Leo núi Ngũ Chỉ Sơn qua mạng xã hội facebook. Chị mong muốn được trải nghiệm khung cảnh hùng vĩ của đỉnh núi cao và tìm hiểu văn hóa làng xã tại địa phương. Lần đầu ngắm bình minh trên đỉnh Ngũ Chỉ Sơn, chị ấn tượng với cảnh sắc đẹp, hoa mua tím rực hai bên đường và cho rằng ai cũng nên một lần đến đây.

Với chị Ánh, sức hấp dẫn của giải không chỉ nằm ở đường đua mà còn ở cơ hội khám phá cảnh sắc và văn hóa bản địa.

Núi Ngũ Chỉ Sơn cao 2.858 m, được mệnh danh là “Đệ nhất hùng sơn” của vùng Tây Bắc, xếp thứ 15 trong số những ngọn núi cao nhất Việt Nam. Cung đường thi đấu đi qua các bản làng, suối, thác nước, vách đá và những cánh rừng, mang đến trải nghiệm đa dạng cho người tham gia.

Người dân địa phương cổ vũ vận động viên trên cung đường thi đấu.

Sự thay đổi liên tục của địa hình tạo nên sức hấp dẫn riêng cho giải đấu. Những đoạn dốc cao đòi hỏi vận động viên phân phối thể lực hợp lý; địa hình đá và đường hẹp yêu cầu sự thận trọng trong từng bước di chuyển. Mỗi người có chiến thuật riêng, nhưng đều hướng tới mục tiêu hoàn thành hành trình, chinh phục thử thách và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ nơi đây.

Vận động viên Vàng A Tung (phường Sa Pa) cho biết, cung đường ở Ngũ Chỉ Sơn rất khó, là ngọn núi khó nhất trong những ngọn núi anh từng leo. Với anh, leo núi Ngũ Chỉ Sơn vừa là thỏa đam mê, vừa là cách rèn luyện sức khỏe. Là người Lào Cai, anh cũng mong muốn quảng bá hình ảnh du lịch và các danh lam thắng cảnh của địa phương đến với mọi người.

Mở hướng phát triển du lịch trải nghiệm

Lần đầu tiên được tổ chức, giải leo núi đánh dấu nỗ lực của xã Ngũ Chỉ Sơn trong việc phát huy lợi thế cảnh quan thiên nhiên để thu hút du khách. Sự kiện đưa hình ảnh Ngũ Chỉ Sơn đến gần hơn với cộng đồng yêu thể thao, người đam mê leo núi và du khách quan tâm đến các điểm đến mới.

Cảnh sắc thơ mộng trên cung đường Ngũ Chỉ Sơn.

Thông qua giải đấu, thể thao trở thành cầu nối giữa con người với thiên nhiên và văn hóa địa phương. Các vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố không chỉ tham gia tranh tài mà còn có cơ hội khám phá cảnh sắc, tìm hiểu đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các bản làng.

Với địa hình đa dạng, cảnh quan hùng vĩ và những giá trị văn hóa đặc sắc, khu vực này có tiềm năng phát triển các loại hình du lịch gắn với khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa và thể thao ngoài trời. Những giải đấu như leo núi có thể tạo thêm sản phẩm du lịch mới, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng sức hấp dẫn cho điểm đến.

Đồng chí Vàng Thị Bịch Liên - Bí thư Đảng ủy xã Ngũ Chỉ Sơn cho biết, để chuẩn bị cho sự kiện, địa phương đã phối hợp với các câu lạc bộ và đơn vị có kinh nghiệm khảo sát kỹ cung đường, lựa chọn đoạn vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, vừa bảo đảm an toàn cho vận động viên. Mục tiêu không chỉ là tổ chức thành công giải đấu, mà còn quảng bá cảnh quan, bản sắc văn hóa và các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Để duy trì sức hút lâu dài, hoạt động du lịch được xã Ngũ Chỉ Sơn gắn với bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan và phát huy vai trò của cộng đồng địa phương. Việc tổ chức các sự kiện thể thao cũng được chuẩn bị bài bản, chú trọng an toàn cho người tham gia và hạn chế tác động đến hệ sinh thái tự nhiên. Đây là những yếu tố quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng, hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Các vận động viên chụp ảnh lưu niệm trên đỉnh Ngũ Chỉ Sơn.

Sau nhiều giờ tranh tài, chiều tối 10/10, những vận động viên cuối cùng lần lượt cán đích trong tiếng vỗ tay cổ vũ của người dân và du khách. Ban tổ chức đã tổng kết và trao giải cho 28 vận động viên có thành tích xuất sắc nhất ở các nội dung thi đấu.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu.

Giải leo núi Ngũ Chỉ Sơn lần thứ Nhất đã khép lại, nhưng lại mở ra hướng đi mới cho địa phương trong việc kết nối thể thao với du lịch. Từ bước khởi đầu này, cảnh sắc và bản sắc vùng cao Ngũ Chỉ Sơn sẽ ngày càng đến đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

KẾT QUẢ THI ĐẤU GIẢI LEO NÚI NGŨ CHỈ SƠN NĂM 2026 GIẢI CÁ NHÂN NAM 18 - 40 TUỔI - Hạng 1: Vàng A Tung - phường Sa Pa - Hạng 2: Hạng A Xóa - xã Ngũ Chỉ Sơn - Hạng 3: Lý A Nủ - xã Tả Van - Hạng 4: Giàng A Lung - xã Tả Van - Hạng 5: Thào A Dỉnh - xã Ngũ Chỉ Sơn - Hạng 6: Thào A Tú - xã Tả Van - Hạng 7: Tẩn Láo Sử - xã Mường Hum GIẢI CÁ NHÂN NAM 41- 56 TUỔI - Hạng 1: Lò Mí Mua - Câu lạc bộ Hà Giang - Hạng 2: Trương Xuân Chiều - xã Tả Phìn - Hạng 3: Nguyễn Năng Hoan - Tem Đỗ Quyên - Hạng 4: Lê Quang Huy - xã Bắc Hà - Hạng 5: Chu Hải Long - Lào Cai runner - Hạng 6: Hoàng Phúc Thìn - phường Lào Cai - Hạng 7: Hồ Sỹ Hải - phường Sa Pa GIẢI CÁ NHÂN NỮ 18 - 40 TUỔI - Hạng 1: Chang Thị Chu - xã Tả Van - Hạng 2: Phu Mè Sớ - xã Tả Van - Hạng 3: Vũ Thị Thanh Ngọc - Hà Nội - Hạng 4: Vũ Thị Kim Oanh - CLB runner sinh viên Lào Cai - Hạng 5: Nguyễn Tư Hậu - xã Ngũ Chỉ Sơn - Hạng 6: Hoàng Thị Hợi - xã Tả Van - Hạng 7: Lê Thị Thuỷ - Team Đỗ Quyên GIẢI CÁ NHÂN NỮ 41- 56 TUỔI - Hạng 1: Nguyễn Thị Thanh Hồng - phường Lào Cai - Hạng 2: Vàng Thị Hạnh - xã Bắc Hà - Hạng 3: Trần Thị Tin - phường Sa Pa - Hạng 4: Đoàn Thị Khánh - phường Sa Pa - Hạng 5: Trần Thị Hà - xã Ngũ Chỉ Sơn - Hạng 6: Nguyễn Thị Lan Hương - Lào Cai runner - Hạng 7: Tạ Thị Thuỷ - phường Cam Đường