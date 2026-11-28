Các vị trí này thuộc địa bàn quản lý của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), phân bố tại 16 tỉnh, thành phố. Phần lớn địa điểm nằm ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, có địa hình hiểm trở, xa khu dân cư và hệ thống điện hiện hữu. Thậm chí, một số vị trí nằm sâu trong rừng phòng hộ hoặc tại những khu vực biệt lập, khiến công tác khảo sát, vận chuyển vật tư và tổ chức thi công gặp không ít trở ngại.

Chiến dịch xóa "lõm sóng" của Viettel sẽ đưa sóng di động tới những vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc. Ảnh do Viettel cung cấp

Trên cơ sở đánh giá khoảng cách đến nguồn điện, hiện trạng lưới điện, điều kiện địa hình và khả năng đầu tư, các bên cùng xây dựng phương án cấp điện phù hợp cho từng vị trí. Đáng chú ý, việc cấp điện cho các trạm BTS không được xem xét đơn thuần như một nhiệm vụ riêng lẻ mà còn được gắn với định hướng phát triển lưới điện nông thôn, miền núi và hải đảo. Cách làm này vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt vừa tính đến khả năng mở rộng hạ tầng điện trong tương lai, hạn chế đầu tư manh mún và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, 201 vị trí được phân loại theo tình trạng lưới điện, kế hoạch đầu tư và khả năng cấp điện. Với các điểm gần lưới điện hiện hữu, đơn vị điện lực hỗ trợ xác định điểm đấu nối, thỏa thuận đấu nối và hướng dẫn phương án để Viettel đầu tư đường dây sau điểm đấu nối đưa điện đến trạm. Tại những vị trí thuộc dự án cấp điện do địa phương làm chủ đầu tư, các công ty điện lực phối hợp cập nhật tiến độ, hỗ trợ hoàn thiện phương án cấp điện sau khi công trình hoàn thành. Đối với những điểm xa lưới, khó tiếp cận hoặc đang chờ dự án đầu tư, EVN phối hợp với Viettel lựa chọn giải pháp nguồn điện tại chỗ, góp phần bảo đảm tiến độ phủ sóng. Kết quả, toàn bộ 201/201 trạm BTS tại vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới đã được bảo đảm nguồn điện.

Từ kết quả của chương trình năm 2026, xa hơn những con số về số trạm phát sóng hay số điểm được cấp điện, giá trị lớn nhất của chương trình chính là những thay đổi trong đời sống người dân. Khi có điện và kết nối di động, người dân vùng sâu, vùng xa có thêm điều kiện tiếp cận tri thức, thông tin thị trường, dịch vụ công trực tuyến, khám, chữa bệnh từ xa và các cơ hội phát triển kinh tế. Đối với những địa bàn biên giới, hải đảo, hạ tầng điện và viễn thông còn góp phần củng cố thế trận quốc phòng, an ninh, nâng cao năng lực quản lý địa bàn và bảo đảm thông tin liên lạc.