Vượt nghìn đối thủ, họa sĩ Việt đoạt giải thưởng quốc tế

Sáng 13/11, Ban tổ chức Golden Pinwheel Young Illustrators Competition 2026 công bố họa sĩ Hoàng Giang là chủ nhân giải Grand Award (International) - giải thưởng cao nhất dành cho các họa sĩ minh họa quốc tế.

Đây là giải thưởng minh họa thiếu nhi uy tín thuộc khuôn khổ Hội sách Thượng Hải (Trung Quốc), sự kiện xuất bản sách thiếu nhi lớn thứ hai thế giới - sau Hội sách Thiếu nhi Bologna của Italy.

“Mình cứ nghĩ chắc có sự nhầm lẫn nào đó”

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, họa sĩ Hoàng Giang cho biết cảm xúc đầu tiên của chị là bất ngờ, thậm chí không tin mình đã đoạt giải. Trước đó, nữ họa sĩ không nghĩ mình sẽ được vinh danh, nhất là khi đã xem qua nhiều tác phẩm dự thi được đăng tải trên website cuộc thi.

"Cảm xúc đầu tiên của mình khi nhận được tin là… không tin lắm! Mình cứ nghĩ chắc có sự nhầm lẫn nào đó. Có nhiều bài dự thi rất đẹp và ấn tượng nên mình gần như không đặt kỳ vọng gì vào chuyện được giải thưởng", Hoàng Giang chia sẻ.

Chỉ đến khi nhận được email thông báo chính thức từ ban tổ chức, chị mới thực sự tin mình đã đoạt giải. Niềm vui khi ấy đi cùng một cảm giác khá kỳ lạ, phần nào xuất phát từ những thông tin mà chị tình cờ đọc được trên mạng xã hội.

Họa sĩ Hoàng Giang cho biết chị "cứ nghĩ chắc có sự nhầm lẫn nào đó" khi nhận được tin đoạt giải. Ảnh: NVCC.

Theo lời họa sĩ, gần đây, chị bắt gặp nhiều tin đồn về ngày tận thế, người ngoài hành tinh và UFO. Trên mạng cũng lan truyền những hình ảnh, video được cho là ghi lại vật thể bay không xác định hay các quầng sáng trên bầu trời ở Nga, Nhật Bản, Mỹ...

Đặc biệt, một tin đồn cho rằng ngày tận thế sẽ xảy ra vào 13/11, trùng với thời điểm ban tổ chức Golden Pinwheel dự kiến công bố kết quả cuộc thi. "Trong đầu mình lúc đó còn nảy ra một suy nghĩ khá buồn cười: Liệu giải thưởng có kịp được công bố trước khi tận thế xảy ra không ta?", chị kể.

Golden Pinwheel Young Illustrators Competition (Tạm dịch: Cuộc thi Họa sĩ minh họa trẻ Golden Pinwheel) là cuộc thi minh họa quốc tế được tổ chức trong khuôn khổ Hội sách Thiếu nhi Quốc tế Thượng Hải. Ra đời năm 2015, cuộc thi hướng đến việc phát hiện và giới thiệu những tài năng trẻ trong lĩnh vực minh họa sách thiếu nhi trên thế giới.

Năm 2026, cuộc thi nhận được hơn 2.100 hồ sơ từ 73 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Giải Grand Award (International) là một trong những hạng mục giải thưởng chính của cuộc thi, dành cho các họa sĩ đến từ những quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc.

Họa sĩ, tác giả Hoàng Giang từng tham gia thực hiện nhiều dự án sách trong và ngoài nước, trong đó có The Christmas Department Store (Tạm dịch: Tiệm bách hóa Giáng sinh), Flower Block (Tạm dịch: Vườn hoa), Doctor Fairytale (Tạm dịch: Bác sĩ cổ tích). Tại Việt Nam, chị được biết đến qua tiểu thuyết đồ họa Lựa chọn, series truyện tranh Xóm Om Xòm và các sách tranh Bỏ điện thoại xuống nào!, Kho tàng của bố, Vương miện Mặt Trời…

Kể chuyện về hai thế hệ bằng màu sắc của sách tranh

Tác phẩm giúp họa sĩ Việt giành Grand Award (International) năm nay là Kho tàng của bố (Loving Eyes), do Bùi Phương Tâm viết lời, Hoàng Giang minh họa và NXB Kim Đồng phát hành.

Sách tranh kể về khoảng cách thế hệ giữa những người phụ nữ trẻ đang bắt đầu hành trình làm mẹ và cha mẹ của họ. Theo Hoàng Giang, những người phụ nữ trẻ sống trong xã hội hiện đại, luôn tìm kiếm và háo hức với những điều mới mẻ trong khi thế hệ cha mẹ lại hướng về quá khứ, nâng niu những món đồ và kỷ vật gắn với ký ức của mình.

"Hai thế giới ấy, thoạt nhìn, tưởng chừng rất khó hòa hợp: một bên hướng đến cái mới và tương lai, một bên luôn muốn níu giữ những điều đã qua", họa sĩ bày tỏ.

Câu chuyện bắt đầu từ góc nhìn của một cô con gái không hiểu vì sao bố mình luôn giữ lại mọi thứ. Trong ngôi nhà của gia đình, những món đồ cũ gần như không bao giờ bị vứt bỏ. Chiếc bình gốm bị vỡ được người bố vá lại, những bộ quần áo chật hoặc thủng gối tiếp tục được sửa chữa để sử dụng.

Bộ tranh minh họa trong sách tranh Kho tàng của bố giúp họa sĩ Hoàng Giang nhận giải thưởng ở Hội sách Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: T.A.

Theo thời gian, đồ đạc ngày càng chất đầy ngôi nhà. Đối với cô con gái, thói quen tích trữ của bố khiến không gian sống trở nên chật chội, ngột ngạt. Khi trưởng thành và có con, cô vẫn cảm thấy mình và bố thuộc về hai thế giới khác nhau.

Bước ngoặt đến khi người bố lấy ra những món đồ chơi cũ của con gái để cháu ngoại khám phá. Những vật dụng tưởng chừng đã hết giá trị bỗng trở thành nguồn vui mới của cả gia đình. Chiếc chăn cũ được biến thành túp lều, lốp xe trở thành xích đu. Qua đó, người con gái dần hiểu được tình cảm và những ký ức mà bố luôn muốn gìn giữ.

Để chuyển tải câu chuyện bằng hình ảnh, Hoàng Giang bắt đầu từ việc nghiên cứu nhân vật. Chị phác họa nhân vật chính cũng như hình dung về thế giới xung quanh, từ ngôi nhà nơi cô sống cùng bố mẹ đến nếp sinh hoạt thường ngày của gia đình. Những tư liệu do tác giả Bùi Phương Tâm cung cấp cũng giúp nữ họa sĩ hình dung rõ hơn về cuộc sống của một cô gái lớn lên trong gia đình ở Hà Nội.

Tuy nhiên, điều khiến chị mất nhiều thời gian nhất là tìm ra cách kể chuyện có thể khắc họa rõ tính cách đặc biệt của người cha, nhất là qua góc nhìn của cô con gái. Trong mắt người con, việc bố giữ lại quá nhiều đồ đạc là một thói quen kỳ lạ, thậm chí có phần thái quá.

Kho tàng của bố khéo léo sử dụng màu sắc như một bút pháp kể chuyện. Ảnh: T.A.

Khi vẽ tranh minh họa, Hoàng Giang chú ý đến chất liệu và màu sắc. Chị lựa chọn những gam màu có phần cũ kỹ để diễn tả cuộc sống của người cha, trong khi thế giới của cô con gái ở những giai đoạn sau được thể hiện bằng màu sắc tươi sáng, hiện đại hơn.

Sự tương phản trở nên rõ nét khi những nhân vật mang màu sắc tươi mới xuất hiện trong không gian cũ kỹ, chật chội của ngôi nhà. Qua đó, khoảng cách trong suy nghĩ và lối sống giữa hai thế hệ cũng được thể hiện bằng hình ảnh thay vì chỉ qua lời kể.

"Cách sử dụng màu sắc và chất liệu không chỉ tạo nên không khí riêng cho từng thế giới mà còn góp phần kể câu chuyện và thể hiện xung đột giữa chúng", Hoàng Giang chia sẻ.

Từ đây, Kho tàng của bố dần đưa hai thế giới tưởng chừng tách biệt đến gần nhau. Những món đồ cũ không còn đơn thuần là vật dụng chiếm chỗ trong nhà, chúng đã trở thành nơi lưu giữ ký ức và tình yêu thương của người cha dành cho gia đình.