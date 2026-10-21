Vượt nghịch cảnh, nữ sinh Đà Lạt chạm đến giảng đường

Nụ cười của em Nguyễn Thị Thúy Hương trên ghế giảng đường

Dành dụm 10 triệu đồng cho con nhập học

Để có thể đến giảng đường đại học vào năm nay, tân sinh viên Nguyễn Thị Thúy Hương (18 tuổi), vừa trúng tuyển ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đà Lạt, đã phải trải qua những ngày tháng vô cùng vất vả.

Trước đó, Hương từng quyết định tạm bảo lưu kết quả một năm để ở nhà đi làm kiếm tiền và dành toàn bộ thời gian chăm sóc người mẹ nằm liệt giường.

Trong căn nhà nhỏ trên đường Vạn Kiếp (phường Lâm Viên - Đà Lạt), bà Nguyễn Thị Lý (43 tuổi) nằm bất động sau cơn tai biến nặng, nửa người bị liệt và không thể nói tròn câu.

Trước đây, bà từng làm thuê ở lò mứt để phụ chồng nuôi ba đứa con. Mọi sinh hoạt hằng ngày của bà từ đút cháo, lau người, trở mình đến việc đoán ý qua từng cái mấp máy môi đều do một tay Hương đảm nhận.

Em Nguyễn Thị Thúy Hương vẫn hàng ngày đi học, đi làm thêm, dành thời gian chăm sóc mẹ

Khi bệnh tình chuyển biến nặng và lo sợ mình không qua khỏi, bà Lý dặn riêng con gái về khoản tiền 10 triệu đồng - số tiền bà dành dụm được từ những ngày đi làm thêm sau khi Hương thi tốt nghiệp.

Bà kiên quyết dặn dù có chuyện gì xảy ra, số tiền ấy tuyệt đối không được dùng để lo thuốc thang mà phải giữ làm chi phí cho con nhập học. Đáp lại, Hương một mực cự tuyệt, nói mẹ cứ dùng tiền chữa bệnh, còn chi phí học hành con sẽ tự đi làm kiếm lấy.

Cuộc tranh cãi ấy, thực chất là sự nhường nhịn và hi sinh trọn vẹn mà cả 2 mẹ con muốn dành cho nhau.

Gia cảnh của Hương vô cùng ngặt nghèo. Cha cô, ông Nguyễn Văn Hưng (43 tuổi), làm nghề thợ hồ. Để có tiền chạy chữa cho vợ, có lúc phải chuyển viện gấp xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), ông đã phải vay mượn hơn 100 triệu đồng. Phía sau Hương vẫn còn hai em nhỏ đang tuổi ăn học, khiến các khoản nợ cũ chưa kịp trả lại chồng thêm nợ mới.

Mong được học tiếp, vẫn lo cho mẹ

Khi tiếp nhận được thông tin về hoàn cảnh của Hương trên một số phương tiện thông tin đại chúng, Trường Đại học Đà Lạt đã chủ động đề nghị Hương nhập học, cho phép nợ học phí trước mắt và cùng phối hợp tìm thêm các giải pháp hỗ trợ lâu dài.

Nhờ đó, dẫu phía trước còn người mẹ nằm liệt, còn nợ nần và các em nhỏ, Hương đã có thể đặt những bước chân đầu tiên vào giảng đường đại học.

Hương tranh thủ làm thêm giờ phục vụ ở một quán cơm để trang trải phí sinh hoạt

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Anh, Trưởng Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Đà Lạt chia sẻ: "Không dễ để Hương được đến với giảng đường đại học nên chúng tôi đã làm mọi điều có thể để em thực hiện được mơ ước của mình".

Hương nghẹn ngào bật khóc khi nhớ lại giây phút mẹ thều thào dặn giữ tiền nhập học: “Tôi đã một mực cự tuyệt và nói với mẹ, ‘con còn làm được, nuôi mẹ được’. Thâm tâm, chỉ mong mẹ sẽ khỏe hơn một chút để mẹ cảm nhận được cuộc sống tốt đẹp vẫn đang đi qua mỗi ngày".

Hương vẫn chu toàn lo mọi việc giặt giũ, cơm nước cho gia đình

Nói về nguyện vọng của mình, Hương trải lòng: "Vì tiền thuốc thang của mẹ quá lớn, tôi chỉ mong được học trả góp, mỗi ngày tôi đi làm thêm để có một phần lo cho mẹ, một phần trả dần khoản học phí ấy".

Tân sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đà Lạt chia sẻ, sau này, dù thành công hay không, cô sẽ nỗ lực đóng góp ngược lại cho quỹ học bổng để tiếp sức cho những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn giống như mình.

Ở tuổi 18, con đường phía trước của Hương còn nhiều thử thách. Nhưng với sự hỗ trợ từ nhà trường và nỗ lực của bản thân, em đang từng bước theo đuổi ước mơ học tập, trong khi vẫn cố gắng chăm lo cho gia đình.