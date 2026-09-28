Vượt nghịch cảnh học nghề và khát vọng tạo việc làm cho người khuyết tật

Hoàng Kim Vị (sinh viên Trường Cao đẳng Việt - Đức, Nghệ An) đang ấp ủ dự án khởi nghiệp, tạo việc làm cho người khuyết tật. Ảnh: Hồ Lài

Tháng 9/2026, ở tuổi 34, Hoàng Kim Vị là một trong 26 thanh niên tiêu biểu được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng giải thưởng “Tỏa sáng nghị lực Việt”.

Nỗ lực bước trên đôi chân khuyết tật đi học

Ngay từ khi chào đời, Hoàng Kim Vị đã không may mắn có đôi chân lành lặn, sức khỏe yếu hơn bạn bè. Thương con, bố mẹ anh tìm mọi cách chữa trị, thậm chí bán những tài sản quý giá trong gia đình với hy vọng con có thể đi lại bình thường.

Ông Hoàng Kim Yên, bố Hoàng Kim Vị, chia sẻ: “Kết quả phẫu thuật và điều trị kiên trì đã giúp Vị đi lại được, nhưng lực chân vẫn rất yếu, thường xuyên vấp ngã. Dù sức khỏe yếu, con vẫn ham học, đi học đúng độ tuổi. Lên lớp 7, không muốn bố mẹ vất vả đưa đón, con kiên trì tập đạp xe gần một năm để có thể tự đến trường”.

Học hết lớp 12 tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (xã Hưng Yên Nam, Nghệ An), Hoàng Kim Vị đăng ký học Trung cấp nghề điện tại Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An, cách nhà gần 15km.

“Thời điểm đó đi học vất vả quá, sức khỏe không cho phép và một phần do tự ti, e ngại khi ra ngoài nên em đã quyết định dừng lại khi chỉ còn 8 tháng nữa là tốt nghiệp”, Hoàng Kim Vị nhớ lại.

Hoàng Kim Vị thuyết trình về dự án cơ sở chăn nuôi và cung ứng các sản phẩm gia cầm tại cuộc thi khởi nghiệp do Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức. Ảnh: NVCC

Bước đi không vững chãi, bàn tay cử động khó khăn nhưng Hoàng Kim Vị vẫn giữ tinh thần lạc quan, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên và hội khuyết tật tại địa phương.

Năm 2017, được Tỉnh đoàn Nghệ An mời tham gia lớp tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố Vinh, Hoàng Kim Vị bắt đầu xây dựng dự án và tham gia các cuộc thi khởi nghiệp.

Năm 2019 và 2020, với dự án “Chăn nuôi sinh thái”, anh lần lượt đạt giải Khuyến khích và giải Ba tại các cuộc thi khởi nghiệp do Tỉnh đoàn tổ chức, đồng thời được hỗ trợ kinh phí triển khai dự án. Tháng 7/2019, dự án được Tỉnh đoàn lựa chọn tham dự cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” do Trung ương Đoàn tổ chức.

Hoàng Kim Vị chia sẻ, những ngày đầu khởi nghiệp có cả niềm vui, tự hào và những thời điểm khó khăn, nhất là khi dịch Covid-19 khiến việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều trở ngại.

Thời gian tự khởi nghiệp giúp Hoàng Kim Vị trưởng thành hơn, có thêm niềm tin vào khả năng làm việc và tự nuôi sống bản thân. Bên cạnh chăn nuôi, anh còn làm thêm tại một cửa hàng sửa chữa điện của người quen trong làng.

“Ở đây chủ yếu là sửa chữa đồ điện dân dụng. Bà con đem những dụng cụ điện bị hư hỏng, chập cháy đến sửa rất nhiều. Tôi thường sửa những loại đồ bị hỏng đơn giản, nhưng dần dần có thể xử lý những thiết bị phức tạp hơn”, anh kể.

Năm 2022, mong muốn có công việc ổn định và được trang bị kiến thức, kỹ năng nghề bài bản, Hoàng Kim Vị quyết định trở lại học tập. Ở tuổi 30, anh đăng ký học Trung cấp chuyên ngành Điện tử công nghiệp tại Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An.

Trở lại giảng đường ở tuổi 30

“Học với các bạn ít tuổi hơn nhiều, ban đầu tôi cũng có những ngại ngùng, lo lắng. Tuy nhiên, đã từng nghỉ học một lần, đó là sai lầm lớn của bản thân”, Hoàng Kim Vị chia sẻ. Trong quá trình học, anh nhận được sự hỗ trợ, động viên của nhà trường, thầy cô và bạn bè; được khích lệ tham gia các cuộc thi sáng tạo, khởi nghiệp.

Hoàng Kim Vị được tập thể lớp tín nhiệm bầu làm cán bộ Đoàn, sau đó tham gia Ban Chấp hành Liên chi đoàn Khoa Điện. Những nỗ lực trong học tập, rèn luyện và công tác Đoàn được Đoàn trường ghi nhận bằng 3 giấy khen vì có thành tích xuất sắc.

Ở tuổi 30, Hoàng Kim Vị quay trở lại học nghề tại Trường Cao đẳng nghề Việt Đức (Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Năm 2023 và 2025, các dự án khởi nghiệp do Hoàng Kim Vị làm nhóm trưởng 2 lần đạt giải Ba tại Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An. Các dự án tập trung phát triển chăn nuôi, cung ứng sản phẩm gia cầm, hướng tới xây dựng chuỗi sản xuất khép kín, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với người chăn nuôi.

Tháng 6/2024, Hoàng Kim Vị được Chi bộ Khoa Điện, Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với Hoàng Kim Vị, được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự và động lực để tiếp tục rèn luyện. Sau khi tốt nghiệp Trung cấp Điện tử công nghiệp, nhận thấy kiến thức, kỹ năng của bản thân chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc, được thầy cô động viên, Hoàng Kim Vị tiếp tục học Cao đẳng Điện lạnh. Hơn một năm qua, anh xin phụ việc tại một trung tâm sửa chữa, bảo hành thiết bị điện, điện tử ở phường Trường Vinh, Nghệ An.

Khát vọng tạo việc làm cho người cùng cảnh ngộ

Trong quá trình học tập và làm việc, Hoàng Kim Vị ấp ủ ý tưởng mở một trung tâm kinh doanh, sửa chữa thiết bị điện dân dụng. Trung tâm dự kiến hoạt động trên ba lĩnh vực: kinh doanh thiết bị điện gia dụng; xây dựng đội ngũ thợ có tay nghề để sửa chữa thiết bị tại nhà; tạo việc làm phù hợp cho người khuyết tật.

Hoàng Kim Vị là một trong 26 thanh niên tiêu biểu được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng giải thưởng “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026. Ảnh: NVCC

Hoàng Kim Vị cho biết, trong thời gian thực tập và tìm việc, anh từng gặp khó khăn khi tìm kiếm việc làm và cảm nhận rõ những rào cản mà người khuyết tật phải đối mặt trên thị trường lao động.

Vì vậy, nếu xây dựng được cơ sở riêng, anh mong muốn đây sẽ là nơi những người cùng hoàn cảnh có thể học nghề, làm việc và có thu nhập bằng chính sức lao động.

Từ ý tưởng này, Hoàng Kim Vị xây dựng dự án “Trung tâm kinh doanh, sửa chữa thiết bị điện dân dụng và tạo việc làm cho người khuyết tật” tham gia chương trình “Thanh niên khuyết tật khởi nghiệp”. Đây cũng là dự án được Tỉnh đoàn Nghệ An lựa chọn gửi tham gia bình chọn chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”.

Giữa tháng 9/2026, có mặt tại Hà Nội nhận giải “Tỏa sáng nghị lực Việt”, Hoàng Kim Vị tham gia các hoạt động dành cho thanh niên khuyết tật như giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm; tư vấn việc làm, khởi nghiệp và chuyển đổi số; chia sẻ các mô hình khởi nghiệp.

Chia sẻ về kết quả đạt được, Hoàng Kim Vị cho rằng những lần bỏ cuộc và bắt đầu lại giúp anh hiểu rõ hơn giá trị của sự cố gắng và ý nghĩa của việc được trao cơ hội. “Chúng ta hãy luôn cố gắng mỗi ngày, để khi một ngày trôi qua, mình lại trở thành một phiên bản tốt hơn ngày hôm qua”, thanh niên giàu nghị lực nhắn nhủ.