Công nhân làm việc trên cao bằng xe nâng người tại nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: TÂY HỒ

Khi chuyến bay 9G1955 của Sun PhuQuoc Airways từ TP. Hồ Chí Minh chạm bánh xuống đường băng số 2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc dài 3.300m, rộng 45m, hành khách chỉ thấy một mặt đường phẳng, phía sau là hàng ngàn người làm việc giữa thời tiết diễn biến phức tạp và những ràng buộc về vật tư, nhân lực. Đó mới là một phần của dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, diện tích khoảng 1.050ha, mỗi ngày, hàng ngàn kỹ sư, công nhân của hơn 20 nhà thầu, đơn vị tư vấn có mặt trên công trường.

Mưa Phú Quốc giữa năm không phải cơn rào thoáng qua mà kéo dài hàng tuần. Đất đắp ngậm nước thành bùn thì công trường bị đình trệ. Sau nhiều buổi bàn bạc giữa ban quản lý dự án, nhà thầu và đơn vị tư vấn thiết kế, phương án được thống nhất là đào bỏ đất yếu, đắp mặt bằng bằng cát có khả năng thoát nước nhanh. Cùng với hệ thống thoát nước tạm và máy bơm công suất lớn chạy 24/24 giờ, mặt bằng ráo ngay khi mưa ngớt. Nhà bạt được dựng che hố ga, mương, cống để thợ làm việc bên trong.

Bài toán về vật tư được giải quyết theo cách khác. Vật tư được thanh toán trước, chất sẵn trên những con tàu neo ngoài biển như “kho nổi”, sóng yên là tàu cập cảng, công nhân bốc dỡ ngay. Một đường lăn tạm được làm khẩn cấp để đường băng số 1 vẫn giữ đủ 3.000m cho máy bay thân rộng hạ cánh.

Trong một cơn mưa, chiếc máy bay hiệu chuẩn lần đầu sà sát mặt đường băng mới để kiểm tra hệ thống dẫn đường. Tốc độ không đánh đổi bằng an toàn, đường băng phải qua bốn lớp kiểm tra, đánh giá và bay hiệu chuẩn trước khi được chấp thuận khai thác.

Hai bên đường băng, cỏ cũng phải kịp xanh để tạo cảnh quan phục vụ APEC 2027. Đến lập nghiệp ở Phú Quốc nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Hò vừa được điều động từ Hòn Thơm sang chăm sóc cảnh quan cảng hàng không. Tay thoăn thoắt trồng từng khóm cỏ trên nền cát cạnh đường băng mới, chị Hò nói: “Được góp một phần công sức làm đẹp công trình phục vụ APEC, tôi vui và tự hào lắm”. Hiện thu nhập của chị hơn 10 triệu đồng/tháng, gia đình chị hơn 10 người cũng đang làm việc tại các dự án phục vụ APEC.

Kết quả là một đường băng đạt chuẩn Code E của ICAO, trang bị hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME cùng đèn hiệu CAT II. Trên nền đất từng là đầm lầy, Boeing 787, Airbus A350, Boeing 777 hay cả máy bay Code F đều có thể an toàn đáp xuống.

Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc Nguyễn Bá Quân cho rằng kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh, sự quyết tâm của chủ đầu tư, nhà thầu và nỗ lực bền bỉ của đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường.

Ở đầu phía bắc cảng hàng không, hệ mái thép nhà ga T2 lấy cảm hứng từ hình ảnh phượng hoàng lửa sải cánh đã hoàn thành. Theo ông Trần Văn Chung - Giám sát hoàn thiện nhà ga T2 tại Ban Quản lý dự án Cảng hàng không Phú Quốc, mưa lớn kéo dài ảnh hưởng nhiều nhất đến phần mái và mặt ngoài, gây khó khăn cho việc chở vật liệu từ đất liền ra đảo. Các đơn vị phải tranh thủ thực hiện lúc thời tiết thuận lợi và mở rộng khu tập kết.

Chị Lê Thị Thúy Duy (bên trái) cùng đồng nghiệp làm việc tại công trường nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: TÂY HỒ

Ở phần cầu dẫn vào nhà ga, anh Nguyễn Văn Hoàng - cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Yên, cho biết dù thời tiết diễn biến phức tạp, đơn vị vẫn bố trí đủ nhân lực, chú ý an toàn cho công nhân khi thi công.

Bên trong nhà ga, anh Nguyễn Dương Đức Anh - Giám sát an toàn Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE (TP. Hồ Chí Minh), cho biết đơn vị có khoảng 800 công nhân đang thực hiện hệ thống cấp thoát nước, chữa cháy, lắp đèn chiếu sáng và nhiều thiết bị khác. Mặt bằng và hạ tầng dùng chung là khó khăn lớn nên các nhà thầu phải phối hợp để thực hiện dự án. Anh thường xuyên kiểm tra an toàn, phòng cháy, chữa cháy, đôn đốc cả các nhà thầu xung quanh, dù chỉ góp một phần nhỏ, ai cũng tự hào và quyết tâm đạt mốc chủ đầu tư đề ra.

Trước đây, anh Cầu Văn Đố (41 tuổi) sống bằng nghề nông, nhưng thu nhập không ổn định. Khi hai con đến tuổi đi học, anh quyết định ra Phú Quốc làm công nhân, còn vợ ở lại quê chăm con. Sau 5 tháng, đôi tay từng lấm bùn đã quen dần với vật liệu, giờ giấc và kỷ luật công trường dù nỗi nhớ nhà vẫn theo anh trong mỗi ca làm.

Thu nhập khoảng 700.000 đồng/ngày, hôm tăng ca đạt 1 triệu đồng, thấy việc ổn định hơn làm nông, anh giới thiệu khoảng 20 người thân, hàng xóm. Anh Đố nói: “Sau khi hoàn thành công trình phục vụ APEC 2027, tôi mong tiếp tục được tạo việc làm để có thể đón vợ con ra đảo sinh sống”.

Tuần lễ cấp cao APEC 2027 đang đến gần, chủ đầu tư, nhà thầu và công nhân đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình với tinh thần vượt nắng thắng mưa để Phú Quốc có diện mạo mới sẵn sàng đón các đoàn đại biểu về dự APEC.