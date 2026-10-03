Vượt nắng, thắng mưa, quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tuy nhiên, các cán bộ, chiến sĩ Đội K74 luôn sẵn sàng với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” để hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo an toàn, không nhầm lẫn, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các cán bộ chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn về thời tiết để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng.

Ngày 3/10, theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 550m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Các chiến sĩ Đội K74 tỉ mỉ tách từng lớp đất lẫn vào hài cốt các liệt sĩ.

Do mưa nhiều, nước mưa làm ngập các hố đào, làm nhão đất khu vực khai quật gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ. Các cán bộ, chiến sĩ K74 phải sử dụng bơm công suất lớn để hút nước khỏi các hố khai quật; che bạt và sử dụng phương pháp đào thủ công khi tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ.

Kết quả trong ngày 3/10, tại Khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ.

Các chiến sĩ Đội K74 đưa hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy về khu vực lấy mẫu trong Công viên Lê Thị Riêng.

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 3/10, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 713 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 304 bộ có di vật. Cụ thể: 680 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ truy điệu các liệt sĩ tìm được tại Công viên Lê Thị Riêng và an táng hài cốt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Hiện Ban Chỉ đạo 515 TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức buổi lễ trang trọng, dự kiến diễn ra trong tháng 10.