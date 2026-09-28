'Vượt nắng, thắng mưa' đẩy nhanh tốc độ thi công trên các công trình APEC 2027

Những ngày cuối tháng 9, mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường tạm tại các công trường ở Phú Quốc ngập nước, bùn đất nhão, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, hàng nghìn kỹ sư, công nhân vẫn chia ca làm việc liên tục; xe tải chở vật liệu, xe máy chở công nhân nối nhau qua những đoạn đường lầy lội, trơn trượt.

Giữa cơn mưa nặng hạt, công nhân vẫn bám công trường. Ảnh Hoàng Hà.

Công nhân di chuyển qua tuyến đường ngập nước để vào công trường.. Ảnh: Hoàng Hà.

Ông Út và tài xế ngược chiều trao đổi về việc ùn tắc ở phía trước. Ảnh: Hoàng Hà.

Xe chở vật liệu tại các công trường phục vụ APEC 2027... Ảnh: Hoàng Hà.

Ông Bùi Văn Út, một tài xế làm việc tại công trường gần 5 tháng, cho biết mỗi ngày ông chạy từ hai chuyến cát trở lên. Công việc vất vả hơn vào mùa mưa nhưng các chuyến vật liệu vẫn bảo đảm để không làm gián đoạn thi công.

Khi một ca kết thúc, ca khác lập tức tiếp nối. Nhịp thi công được duy trì từ ban ngày đến tối, tranh thủ từng khoảng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Công nhân hối hả thi công các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Hà

Công nhân rời công trường dưới mưa khi trời đã tối.. Ảnh: Hoàng Hà.

Nhịp thi công "vượt nắng, thắng mưa" trên các công trình APEC 2027

Thời tiết không thuận lợi, song các công trường phục vụ APEC 2027 vẫn sáng đèn xuyên đêm, máy xúc, xe tải và thiết bị thi công hoạt động liên tục, nhiều tổ thợ khoác áo mưa bám công trường, hối hả đưa các hạng mục trọng điểm về đích.

Lực lượng công nhân thi công 24/24h, bất kể nắng mưa. Ảnh: Hoàng Hà.

Để đảm bảo tiến độ, dù ngày hay đêm công nhân vẫn làm việc hăng say. Ảnh: Hoàng Hà.

Trên tuyến đường sắt nhẹ LRT Phú Quốc dài 17,59 km, kết nối Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị APEC ở phía nam đảo, các tổ thợ đang lắp đặt, kiểm tra và căn chỉnh những thanh ray đầu tiên trong điều kiện mưa kéo dài. Cùng với 6 nhà ga, nhiều hạng mục cầu, hầm, nền đường được triển khai song song. Hiện phần nền đường đạt khoảng 97%, cấp phối đá dăm khoảng 80%; công tác lắp ray dự kiến hoàn tất trong 6 tháng tới, hướng tới chạy thử vào tháng 7/2027.

Tuyến đường sắt nhẹ LRT dài khoảng 17 km đang được lắp đặt ray. Ảnh: Hoàng Hà.

Nụ cười của người thợ giữa ca làm việc dưới mưa. Ảnh: Hoàng Hà.

Những công trình lớn dần lộ diện

Không chỉ tuyến LRT, nhiều công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc cũng đang tăng tốc hoàn thiện.

Tại khu vực sân bay, nhà ga VIP đã cơ bản định hình phần mái, chuyển sang thi công xây, trát và các hạng mục bên trong; nhà ga hành khách T2 đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng kết cấu bê tông và xây, trát, phần mái thép chính hoàn tất, các hạng mục cơ điện và hệ thống xử lý hành lý đạt khoảng 60%.

Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã được lắp đặt kính. Ảnh: Hoàng Hà.

Công tác lắp đặt kính tại nhà ga T2, sân bay Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Hà.

Hệ thống xử lý và vận chuyển hành lý đã được lắp đặt gần như hoàn tất. Ảnh: Hoàng Hà.

Ở phía nam đảo, Nhà biểu diễn đa năng rộng khoảng 54.680 m², sức chứa khoảng 4.030 chỗ, đã hoàn thành gần 100% kết cấu bê tông cốt thép. Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC với tổng diện tích sàn khoảng 153.130 m² cũng đang khép kín phần khung, mái để chuyển sang thi công mặt ngoài và nội thất. Trong đó, không gian sự kiện rộng khoảng 11.050 m² sử dụng kết cấu vượt nhịp 81 m, không bố trí cột giữa; phần mặt ngoài đặt mục tiêu hoàn thành trong quý IV/2026, nội thất hướng tới cuối tháng 3/2027.

Công nhân thi công giữa công trường. Ảnh: Hoàng Hà

Phần kết cấu bê tông cốt thép Nhà biểu diễn đa năng đã đạt gần 100%. Ảnh: Hoàng Hà.

Trung tâm Hội nghị APEC sau cơn mưa. Ảnh: Hoàng Hà.

Nhà biểu diễn đa năng sẽ hoàn thiện trong quý IV. Ảnh: Hoàng Hà.