Vượt mốc 200 tỷ đồng, phim 'Sợ hè sợ nghỉ hưu' khi nào rời rạp?

Phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" hiện đã vượt 200 tỷ đồng doanh thu - Ảnh: NSX.

Theo số liệu phòng vé trong ngày 22/9, phim “Sợ hè sợ nghỉ hưu” thu hơn 70 triệu đồng, bán 1.169 vé trên tổng số 193 suất chiếu. Số liệu này cho thấy bộ phim vẫn đang duy trì lượng vé và suất chiếu đáng kể sau một thời gian dài phát hành.

Đáng chú ý, khi đặt cạnh “Hộ linh tráng sĩ” trong cùng ngày, khoảng cách thể hiện khá rõ. Đến 18 giờ ngày 22/9, “Hộ linh tráng sĩ” chỉ đạt hơn 19 triệu đồng doanh thu trong ngày, với 201 vé bán ra trên 75 suất chiếu. Như vậy, “Sợ hè sợ nghỉ hưu” hiện vượt “Hộ linh tráng sĩ” cả về doanh thu trong ngày, lượng vé bán ra và số suất chiếu.

Ở tổng doanh thu, khoảng cách cũng đã được thiết lập rõ rệt khi “Sợ hè sợ nghỉ hưu” vượt mốc 200 tỷ đồng và đạt 207,612 tỷ đồng. Việc một bộ phim đã ra mắt dịp trước 2/9 vẫn duy trì hàng trăm suất chiếu mỗi ngày cho thấy nhu cầu của khán giả vẫn còn hiện hữu.

Trên các diễn đàn mạng xã hội về điện ảnh, nhiều khán giả thắc mắc với doanh thu trên 200 tỷ đồng thì bao giờ “Sợ hè sợ nghỉ hưu” mới rời rạp hay thừa thắng xông lên?

Đến thời điểm hiện tại, đạo diễn Huỳnh Lập và ê-kíp sản xuất chưa đưa ra câu trả lời. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng thời điểm một tác phẩm rời rạp không chỉ phụ thuộc vào tổng doanh thu mà còn liên quan đến lượng vé bán ra, hiệu quả từng suất chiếu, lịch phát hành các phim mới và quyết định phân bổ suất của hệ thống rạp.

Phân cảnh xúc động trong phim.

Vì vậy, với “Sợ hè sợ nghỉ hưu”, câu hỏi “bao giờ rời rạp?” chưa thể xác định chỉ từ mốc doanh thu 200 tỷ đồng. Chừng nào bộ phim vẫn duy trì được lượng vé và hiệu quả suất chiếu như hiện nay, tác phẩm vẫn còn những chỉ dấu cho thấy sức hút tại phòng vé.