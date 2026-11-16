Vượt mốc 10 tỷ USD, thủy sản bứt phá cuối năm

Khách quốc tế tham quan các gian hàng thủy sản xuất khẩu tại Hội chợ Vietfish 2026.

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai con số trong 10 tháng năm 2026, đưa kim ngạch đạt gần 10,5 tỷ USD, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này tạo thêm động lực cho ngành thủy sản “thăng hoa” trong những tháng cuối năm, khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao tại các thị trường phương Tây và châu Á để phục vụ mùa lễ hội.

Hướng tới kỷ lục mới

10 tháng năm 2026, nhiều mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Mặt hàng tôm vẫn dẫn đầu với 4,2 tỷ USD (tăng 9%), cá tra đạt gần 2 tỷ USD (tăng 11%), trong khi cua, ghẹ tăng mạnh nhất, tới hơn 32% so với cùng kỳ năm trước.

Thủy sản Việt Nam đang duy trì vị trí thuận lợi khi đã có mặt tại hầu hết các quốc gia trên thế giới và được thị trường đón nhận, đánh giá cao nhờ lợi thế về chế biến sâu và các mặt hàng đa dạng.

Tuy ngành hàng nuôi trồng (nhất là với tôm) đang đối mặt thử thách lớn khi giá thành cao hơn các đối thủ cạnh tranh như Ecuador hay Ấn Độ từ 20 đến 30% do chi phí sản xuất, nhưng ngành tôm với các sản phẩm đặc thù, giàu giá trị gia tăng vẫn đáp ứng tốt các thị trường cao cấp như Nhật Bản, châu Âu, châu Mỹ.

Về thị trường, xếp trên Mỹ và Nhật Bản, Trung Quốc tiếp tục là điểm đến quan trọng nhất của thủy sản Việt Nam trong năm 2026. Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) Lê Hằng cho biết, trong 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 2,6 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường ASEAN cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, đạt hơn 700 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, hai thị trường Trung Quốc và ASEAN đã đóng góp 67% tổng kim ngạch tăng thêm của toàn ngành thủy sản trong 10 tháng.

Kết quả nêu trên cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam đang khai thác tốt lợi thế gần về địa lý và nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường khu vực châu Á. Đây cũng là điểm tựa quan trọng giúp ngành thủy sản duy trì đà tăng trưởng khi một số thị trường truyền thống gặp khó khăn.

Với mức tăng trưởng kim ngạch hơn 30% trong 10 tháng, thị trường Trung Quốc cho thấy dư địa còn lớn và cơ hội đang dịch chuyển cả về địa bàn lẫn sản phẩm. Khi thị trường này đang mở rộng nhu cầu hàng thủy sản từ các thành phố ven biển vào trong các tỉnh nội địa, là dịp để các doanh nghiệp tính toán tăng thêm danh mục sản phẩm, từ hàng cao cấp, tươi sống đến chế biến sẵn, tiện lợi cho bữa ăn hằng ngày.

Với kết quả gần 10,5 tỷ USD đã đạt được sau 10 tháng, việc hoàn thành kỷ lục mới với kim ngạch xuất khẩu 12 tỷ USD trong năm 2026 là hoàn toàn khả thi, khi xuất khẩu 2 tháng cuối năm cần trung bình khoảng 770 triệu USD/tháng, thấp hơn mức kim ngạch 1,3 tỷ USD đã đạt được trong tháng 10.

Xây thêm trụ tăng trưởng

Về những điểm nghẽn từ nội tại sản xuất, ông Võ Văn Phục, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam cho rằng, rào cản lớn nhất hiện nay với tôm nằm ở khâu quản lý chất lượng con giống và chi phí vận hành. Việc có hàng nghìn đơn vị sản xuất con giống nhưng thiếu cơ chế kiểm soát chất lượng, khiến nguồn bệnh có nguy cơ lan rộng, trở thành mối lo ngại lớn cho người nuôi.

Các doanh nghiệp và người dân cần chủ động kiểm soát dịch bệnh ngay từ khâu chọn giống và tối ưu hóa các chi phí đầu vào. Ngoài ra, cần tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, môi trường và truy xuất nguồn gốc để sản phẩm vượt qua những rào cản kỹ thuật khắt khe của các thị trường lớn.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký VASEP cho biết, thủy sản Việt Nam cần tiếp tục củng cố vị thế tại các thị trường chiến lược đã dày công xây dựng, đồng thời xây thêm các trụ tăng trưởng mới đủ lớn để mở rộng không gian tăng trưởng cho toàn ngành. Nhật Bản tiếp tục phù hợp dòng sản phẩm chế biến sâu và giá trị gia tăng cao. Hàn Quốc là thị trường mà thủy sản Việt Nam đã xây dựng được vị thế đáng kể và vẫn còn nhiều phân khúc có thể mở rộng.

Hiện cả nước có khoảng 1.500 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu thủy sản, trong đó khoảng 1.100 doanh nghiệp sở hữu nhà máy chế biến. “Giá trị cạnh tranh của thủy sản Việt Nam ngày càng nằm ở phần giá trị được tạo ra sau khâu nguyên liệu. Vì vậy, việc tiếp tục đầu tư cho chế biến sâu, tăng giá trị tạo ra trong nước, minh bạch xuất xứ hàng hóa sẽ là hướng đi quan trọng để duy trì lợi thế trong dài hạn”, ông Nam chia sẻ.

Các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản cũng đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý để mở rộng sản xuất, phát triển nguồn nguyên liệu, nâng tầm công nghệ. Mới đây, trong chuyến thăm và làm việc với Công ty cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang tại thành phố Cần Thơ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, Chính phủ đang quyết tâm thực hiện các giải pháp hạ lãi suất, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.