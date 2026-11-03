Vượt mốc 1.000 tỷ USD, kim ngạch xuất nhập khẩu xác lập mức cao nhất từ trước tới nay

Riêng tháng 10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 122,03 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 64,67 tỷ USD, nhập khẩu đạt 57,36 tỷ USD. Cán cân thương mại tháng 10 xuất siêu 7,31 tỷ USD, sau mức xuất siêu 1,3 tỷ USD trong tháng 9. Như vậy, Việt Nam đã có 02 tháng liên tiếp ghi nhận xuất siêu.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 đạt 64,67 tỷ USD, tăng 8,7% so với tháng trước và tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,94 tỷ USD, tăng 4,2% so với tháng trước; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 54,73 tỷ USD, tăng 9,5%.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.

Tính chung 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 499,24 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo mặt hàng, 37 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94,9% tổng kim ngạch. Đáng chú ý, 8 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 73,4%.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam với kim ngạch 452,74 tỷ USD, chiếm 90,7% tổng kim ngạch. Nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 33,48 tỷ USD, chiếm 6,7%; thủy sản đạt 10,36 tỷ USD, chiếm 2,1%; nhiên liệu và khoáng sản đạt 2,66 tỷ USD, chiếm 0,5%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10 đạt 57,36 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước.

Về thị trường, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 159,4 tỷ USD. Trong khi đó, Trung Quốc giữ vị trí thị trường nhập khẩu lớn nhất, với kim ngạch 212,46 tỷ USD.

Cũng trong 10 tháng, Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ 140,1 tỷ USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 40,84 tỷ USD, tăng 26,8%; xuất siêu sang Nhật Bản 3,42 tỷ USD, tăng 110,4%.

Tính chung, cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng năm 2026 nhập siêu 12,07 tỷ USD./.