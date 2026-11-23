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Lượng điện thoại xuất xưởng của Xiaomi tại Việt Nam trong quý 3 đã tăng tới 50% so với cùng kỳ năm trước, giúp hãng nắm 27% thị phần thị trường điện thoại thông minh xuất xưởng tại Việt Nam, theo số liệu mới nhất của công ty nghiên cứu thị trường Omdia.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các dòng sản phẩm thuộc phân khúc phổ thông, có mức giá dễ chịu, giúp hãng gia tăng sức tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

Samsung đứng ở vị trí thứ hai, cũng chiếm 27% thị phần, nhưng Omdia xếp thứ hạng hãng giảm một bậc so với cùng kỳ năm trước.

Đứng thứ ba là Apple với 19% thị phần, tăng một bậc trong bảng xếp hạng. OPPO xếp thứ tư, chiếm 16% thị phần, trong khi vivo đứng thứ năm với 6%.

Thị phần các hãng điện thoại tại Việt Nam trong quý 3. Nguồn: Omdia.

Đáng chú ý, trong bối cảnh thị trường điện thoại thông minh Đông Nam Á suy giảm do thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ và chi phí linh kiện tăng cao, Việt Nam là thị trường duy nhất trong khu vực ghi nhận tăng trưởng trong quý, với lượng điện thoại xuất xưởng tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, tất cả thị trường còn lại trong khu vực đều giảm ở mức hai chữ số. Cụ thể, lượng điện thoại xuất xưởng tại Indonesia, Philippines, Malaysia và Thái Lan đều giảm hơn 30%.

Ông Le Xuan Chiew, Giám đốc nghiên cứu tại Omdia, cho biết khả năng duy trì tăng trưởng của thị trường Việt Nam phản ánh nền tảng kinh tế vĩ mô tương đối tích cực. Động lực tăng trưởng đến từ dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), hoạt động sản xuất và xuất khẩu, trong đó có các lĩnh vực liên quan đến nhu cầu toàn cầu về phần cứng phục vụ AI.

Theo ông Chiew, những yếu tố này góp phần duy trì sức mua trong nước, giúp thị trường điện thoại thông minh Việt Nam có khả năng chống chịu tốt hơn trước những biến động chung của khu vực.

Trong khi đó, tính chung toàn Đông Nam Á, thị trường đã giảm 36% so với cùng kỳ năm trước, với lượng điện thoại xuất xưởng chỉ đạt 16,5 triệu chiếc.

Đáng chú ý, dù lượng xuất xưởng giảm mạnh, tổng giá trị thị trường điện thoại thông minh lại chỉ giảm 1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá bán trung bình (ASP) tăng tới 53%.

Omdia nhận định sự chênh lệch này dường như cho thấy các nhà sản xuất đang ứng phó với áp lực nguồn cung và chi phí linh kiện bằng cách điều chỉnh giá bán.

Samsung tiếp tục dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh khu vực, dù lượng hàng xuất xưởng giảm 20%, xuống còn 3,7 triệu chiếc.

Xiaomi cũng ghi nhận lượng điện thoại xuất xưởng giảm 24%. Tuy nhiên, giá bán trung bình tại kênh bán lẻ tăng 55%, góp phần bù đắp tác động tiêu cực đến tổng giá trị thị trường.

TRANSSION cũng ghi nhận lượng điện thoại xuất xưởng giảm 42%, đưa thị phần của hãng tại Đông Nam Á xuống còn 16%. Dù vậy, hãng vẫn giữ vị trí dẫn đầu tại những thị trường nhạy cảm về giá như Philippines và Indonesia.

Trước những khó khăn về nguồn cung bộ nhớ, TRANSSION đã thu gọn danh mục sản phẩm, giảm số lượng phiên bản của các mẫu điện thoại mới nhằm thích ứng với tình hình thị trường.

Không nằm ngoài xu hướng, OPPO (bao gồm cả realme) ghi nhận lượng điện thoại xuất xưởng giảm 62%, xuống còn 2,2 triệu chiếc, đứng thứ tư tại Đông Nam Á. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc hãng chủ động rút khỏi phân khúc điện thoại giá siêu rẻ (dưới 100 USD) trong bối cảnh chi phí bộ nhớ tăng cao.

Đáng chú ý, Apple là nhà sản xuất duy nhất trong nhóm 5 thương hiệu dẫn đầu ghi nhận tăng trưởng dương, với lượng điện thoại xuất xưởng tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, nhờ sức tiêu thụ tích cực tại Malaysia và Việt Nam.

Do tập trung vào phân khúc cao cấp, Apple ít chịu tác động từ áp lực nguồn cung bộ nhớ vốn ảnh hưởng nặng nề hơn đến các nhà sản xuất phụ thuộc vào những mẫu điện thoại giá dưới 200 USD.

Ông Sheng Win Chow, nhà phân tích cấp cao tại Omdia, cho rằng lượng điện thoại xuất xưởng giảm trong quý 3 không đồng nghĩa nhu cầu tiêu dùng suy yếu.

Ông Chow nhận định nguồn cung bộ nhớ ngày càng thắt chặt và chi phí gia tăng đang đặt các nhà sản xuất trước những lựa chọn khó khăn về định vị sản phẩm cũng như khả năng duy trì lợi nhuận.

Chẳng hạn, vivo đang tìm cách nâng giá bán trung bình và giảm phụ thuộc vào các mẫu điện thoại có giá dưới 100 USD. Theo ước tính của Omdia, trong 9 tháng đầu năm 2026, lượng điện thoại vivo xuất xưởng giảm 33%, trong khi giá bán trung bình tăng 37%.

Phân khúc điện thoại dưới 100 USD vốn có biên lợi nhuận thấp, phụ thuộc nhiều vào các khoản hỗ trợ bán hàng và chương trình giảm giá. Do đó, việc giảm tỷ trọng sản phẩm ở phân khúc này có thể giúp nhà sản xuất cải thiện lợi nhuận, ngay cả khi lượng điện thoại bán ra suy giảm.