Vượt mặt PSG và Barca, Real Madrid đạt thỏa thuận với tài năng trẻ của Man Utd

Theo các nguồn tin uy tín, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã tạo ra bước đột phá lớn khi tiến hành đàm phán thành công các điều khoản thỏa thuận miệng với cầu thủ trẻ sinh năm 2010, qua đó tạm thời vượt lên dẫn đầu cuộc đua sở hữu một trong những gương mặt triển vọng bậc nhất làng túc cầu quốc tế.

Dù đã đạt được những tiến triển đáng kể, Real Madrid vẫn chưa thể hoàn tất thương vụ. Các bên chưa ký kết thỏa thuận chính thức, nhưng quá trình đàm phán đang diễn ra theo chiều hướng tích cực và có thể sớm đi đến kết quả cuối cùng.

Dự kiến vào tháng 6/2027 khi mùa giải khép lại, chân sút trẻ tuổi này sẽ chính thức cập bến sân vận động Santiago Bernabeu, bổ sung mảnh ghép quan trọng vào định hướng dài hạn của đội bóng.

Cuộc đua giành Gabriel JJ chưa khép lại khi nhiều ông lớn châu Âu vẫn đang theo sát tình hình. Một số CLB hàng đầu đã chủ động liên hệ với cầu thủ trẻ người Anh cùng những người thân cận của anh để tìm hiểu khả năng chuyển nhượng.

Barcelona, Bayern Munich và Paris Saint-Germain đều chưa từ bỏ tham vọng theo đuổi Gabriel JJ.

Trong bối cảnh đó, cả ba câu lạc bộ Barcelona, Bayern Munich cùng với Paris Saint-Germain vẫn kiên quyết theo đuổi mục tiêu và chờ đợi thời điểm thỏa thuận ban đầu trục trặc để đưa ra những phương án tiếp cận tiếp theo.

Với sự cạnh tranh từ hàng loạt đại gia, tương lai của Gabriel JJ hứa hẹn trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng trẻ. Vài tháng tới sẽ mang tính quyết định đối với lựa chọn tiếp theo của thần đồng đang được bóng đá châu Âu đặc biệt quan tâm.

Một số thành tích nổi bật của tài năng trẻ MU. Ảnh: AI/Tin tức 24h