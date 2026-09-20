Vượt lũ trong đêm đưa học sinh co giật đi cấp cứu

Tối 19/9, lãnh đạo xã Yên Hòa (Nghệ An) cho biết, các lực lượng tại địa phương vừa phối hợp hỗ trợ đưa một học sinh gặp vấn đề về sức khỏe đến cơ sở y tế trong điều kiện đi lại gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ.

Trước đó, vào khoảng 18h30 cùng ngày, em Mạc Vũ T., trú tại bản Cốc Tạt, học sinh lớp 5E, Trường PTDTBT Tiểu học Yên Hòa, bất ngờ xuất hiện tình trạng co giật.

Lực lượng chức năng dùng thuyền đưa học sinh vượt sông Hội Nguyên đi cấp cứu trong đêm.

Phát hiện sự việc, các thầy cô giáo nhanh chóng hỗ trợ học sinh, đồng thời liên hệ với lực lượng chức năng địa phương để tìm phương án đưa em đến cơ sở y tế.

Tuy nhiên, thời điểm này, tuyến giao thông qua sông bị chia cắt do cây cầu đã bị nước lũ cuốn trôi.

Trong khi tình trạng sức khỏe của học sinh cần được kiểm tra, điều trị kịp thời, việc đưa em ra ngoài bằng đường bộ không thể thực hiện.

Trước tình huống trên, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Hòa phối hợp với các thầy cô giáo sử dụng thuyền đưa em T. vượt sông Hội Nguyên trong đêm.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của thầy cô và lực lượng chức năng, em T. được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Sau khi sang được bờ bên kia, em T. được đưa tới Trạm Y tế Yên Thắng để sơ cứu ban đầu. Sau đó, học sinh này tiếp tục được chuyển đến Trung tâm Y tế Tương Dương để theo dõi, điều trị.

Nhờ được thầy cô và lực lượng chức năng hỗ trợ, đưa đến cơ sở y tế kịp thời, hiện sức khỏe của em T. đã ổn định.