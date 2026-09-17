Vượt lũ đưa người bệnh, sản phụ đến bệnh viện

Dùng xuồng đưa thiếu niên bị liệt bẩm sinh đi cấp cứu

Khoảng 6h50 ngày 17/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của anh Nguyễn Đình Cường về trường hợp N.Đ.H., sinh năm 2007, trú tại thôn Vạn Hòa, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, đang bị sốt cao.

Vượt lũ đưa nam thanh niên đi cấp cứu

Cháu H. bị liệt bẩm sinh nên việc di chuyển vốn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nước tại khu vực thôn Vạn Hòa dâng cao, nhiều tuyến đường bị ngập, gia đình không thể tự đưa cháu đến Trạm Y tế xã Nông Cống để thăm khám.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 8 đã nhanh chóng triển khai 6 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường.

Lực lượng công an sẵn sàng ứng trực để hỗ trợ người dân

Trước tình hình nước ngập, lực lượng chức năng sử dụng xuồng cao su tiếp cận nơi ở của cháu H. Sau đó, các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với gia đình đưa cháu lên xuồng, vượt qua khu vực ngập nước và đưa đến Trạm Y tế xã Nông Cống để được thăm khám, điều trị kịp thời.

Vượt điểm sạt lở đưa người đau quặn thận đến bệnh viện

Trước đó, chiều 16/9, tình trạng sạt lở tại Km10+100 Quốc lộ 15C, đoạn qua địa bàn xã Nam Xuân, diễn biến nghiêm trọng. Đất đá từ taluy sạt xuống mặt đường khiến tuyến giao thông bị chia cắt, các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực.

Sản phụ được hỗ trợ vượt cung đường sạt lở để tới bệnh viện

Khoảng 13h30 cùng ngày, anh Lò Văn Cường, sinh năm 1998, trú tại bản Yên, xã Hiền Kiệt, bị đau quặn thận và cần được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Tuy nhiên, do Quốc lộ 15C bị sạt lở, lực lượng Công an xã Hiền Kiệt không thể di chuyển qua khu vực để tiếp cận người bệnh.

Ngay khi nắm được thông tin, Công an xã Nam Xuân nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận anh Cường. Các cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người bệnh vượt qua điểm sạt lở, sau đó sử dụng xe công vụ đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa để sơ cứu.

Sau khi được sơ cứu, anh Cường tiếp tục được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc để thăm khám và điều trị.

Kịp thời đưa sản phụ qua điểm đường bị chia cắt

Chưa đầy 2 giờ sau, khoảng 15h30, Công an xã Nam Xuân tiếp tục nhận được thông tin về trường hợp chị Lộc Thị Thượng, sinh năm 1998, trú tại bản San, xã Hiền Kiệt, có dấu hiệu chuyển dạ và cần nhanh chóng đến cơ sở y tế.

Thời điểm này, tuyến Quốc lộ 15C vẫn bị đất đá sạt lở chia cắt, khiến chị Thượng cùng người thân không thể tự di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Trước tình huống cấp bách, Công an xã Nam Xuân lập tức huy động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện tiếp cận vị trí sản phụ. Vượt qua khu vực đất đá sạt lở, lực lượng Công an hỗ trợ đưa chị Thượng an toàn qua điểm đường bị chia cắt.

Sau đó, sản phụ được đưa lên xe công vụ và nhanh chóng di chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa để được chăm sóc y tế.

Trong bối cảnh mưa lớn, sạt lở diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường bị chia cắt, việc tiếp cận và đưa người bệnh qua các khu vực nguy hiểm tiềm ẩn nhiều rủi ro. Sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an đã góp phần giúp người dân tiếp cận cơ sở y tế trong những tình huống cấp bách.