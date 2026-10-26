Vượt khó xây dựng nông thôn mới

Năm 2026, Lộc Bình là 1 trong 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát theo bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2026 - 2030, xã đạt 2/10 tiêu chí và 30/47 chỉ tiêu thành phần. Số chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt còn nhiều, trong khi nguồn lực đầu tư hạn chế, thời gian còn lại để thực hiện ít. Nguyên nhân được xác định là do năm 2026 là năm đầu của giai đoạn mới, các văn bản hướng dẫn, nguồn lực phân bổ muộn hơn…

Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hoá thôn Tằm Lịp, xã Lộc Bình

Bà Vi Thị Phương Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Bình cho biết: Ngay khi có chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, xã đã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM. Để thực hiện các tiêu chí chưa đạt, UBND xã chỉ đạo phòng, ban chuyên môn phối hợp rà soát, đánh giá hiện trạng từng chỉ tiêu, tiêu chí. Từ đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM; cân đối, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư, củng cố cơ sở hạ tầng đảm bảo tiêu chí và quan trọng nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Nổi bật như việc triển khai các nội dung liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng. Qua rà soát, năm 2026, xã cần triển khai 6 công trình thuộc lĩnh vực giao thông, 7 công trình cơ sở vật chất văn hoá, 2 công trình nước sinh hoạt tập trung, 1 công trình trường học với tổng mức đầu tư trên 65 tỷ đồng. Xác định rõ nguồn lực, rõ danh mục, UBND xã chỉ đạo cơ quan, đơn vị nhanh chóng bắt tay vào triển khai các công trình, dự án để đảm bảo tiến độ đề ra. Điển hình như công trình sửa chữa nhà văn hoá thôn Tằm Lịp.

Ông Nguyễn Đức Mạnh, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Vạn Phát LS, xã Lộc Bình (đơn vị thi công công trình sửa chữa nhà văn hoá thôn Tằm Lịp) cho biết: Đến đầu tháng 10/2026, công trình sửa chữa được triển khai. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đơn vị luôn duy trì 7 - 8 công nhân cùng các trang thiết bị máy móc tại công trình. Đồng thời chủ động gia công, thực hiện song song các hạng mục liên quan đến công trình để khi hoàn thành việc xây dựng sẽ tiến hành hoàn thiện, lắp đặt kịp thời. Đơn vị phấn đấu đến cuối tháng 11/2026 sẽ hoàn thành công trình, vượt tiến độ 1 tháng so với hợp đồng đã ký kết.

Cùng với triển khai công trình nhà văn hoá thôn Tằm Lịp, một số công trình, dự án trên địa bàn xã đang được đẩy nhanh tiến độ. Ông Vi Văn Dưỡng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Lộc Bình cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu cuối năm 2026 cơ bản hoàn thành các công trình, dự án, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí liên quan đến hạ tầng trong xây dựng NTM, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, vật liệu tại công trường; tổ chức tăng ca; linh hoạt thi công các hạng mục phù hợp…

Song song với củng cố hạ tầng, UBND xã Lộc Bình tiếp tục lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, huy động sự chung tay, góp sức của người dân thực hiện các tiêu chí. Cụ thể, từ đầu năm 2026 đến nay, người dân trên địa bàn xã đã đóng góp gần 2.500 công lao động để chung sức thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí liên quan đến giao thông, thuỷ lợi, môi trường…

Cùng với những kết quả bước đầu đạt được và các giải pháp đồng bộ đang triển khai, tin tưởng rằng năm 2026, xã Lộc Bình sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM theo đúng kế hoạch đề ra.