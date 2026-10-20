Vượt khó tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên vùng biên giới Gia Lai

Từ nguồn tin của nhân dân và các tư liệu lịch sử, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 24 HCLS tại hai xã Ia Dom và Ia Boòng, góp phần đưa những người con đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc trở về.

Ông Siu Pích, trú tại làng Bi, xã biên giới Ia Dom, tỉnh Gia Lai, cung cấp thông tin với lực lượng chức năng địa phương và Đội K52 rằng: Khi ông khoảng 19 tuổi, ông đã chứng kiến những trận chiến đấu ác liệt giữa quân và dân ta với giặc Mỹ; nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ bà con dân làng tại đây. Sau này, nhiều lần đi làm rẫy, ông phát hiện trong rẫy điều của gia đình có những ngôi mộ và nghi là nơi an táng các HCLS nên báo cho các lực lượng chức năng.

Ông Siu Pích (ngoài cùng, bên phải) cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ cho cán bộ Đội K52.

Từ nguồn tin quý giá này, kết hợp với tư liệu, sơ đồ chiến đấu và nhiều người dân nơi đây kể lại về sự hy sinh anh dũng của bộ đội để bảo vệ thôn làng, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 6 HCLS cùng nhiều di vật. Trong đó có tấm nhôm khắc chữ “LIỆT SỸ NGUYỄN THANH TRÌ, HY SINH 18/5/70”.

Tại làng Sơr, xã Ia Boòng (tỉnh Gia Lai) cũng từ những manh mối được cung cấp bởi ông Ksor Tân, Đội K52 đã xác minh, khảo sát, tìm kiếm và khai quật trên diện rộng. Kết quả đã quy tập được 18 HCLS tại Ia Boòng.

Theo Thượng tá Hoàng Viết Ngọc, Chính trị viên Đội K52, công tác tìm kiếm, quy tập HCLS trên khu vực biên giới Gia Lai gặp rất nhiều khó khăn, nhất là địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt. Song, bằng tình cảm và trách nhiệm với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, làm việc với quyết tâm cao nhất, hiệu quả nhất.

Cán bộ, chiến sĩ Đội 52 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai.

Đặc biệt, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K52 luôn có sự đồng hành, hỗ trợ rất lớn của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương. Ông Ksor Tân không chỉ cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng mà khi biết trong vườn cà phê, sầu riêng của gia đình có các phần mộ liệt sĩ, ông đã tình nguyện chặt bỏ cây cà phê, sầu riêng đang thu hoạch, tạo điều kiện cho Đội K52 tìm kiếm, quy tập HCLS.

“Các liệt sĩ đã nằm lại nơi đây bao nhiêu năm lạnh lẽo, gia đình tôi chặt bỏ một vài cây cà phê, cây sầu riêng cũng không việc gì. Tôi chỉ mong muốn Đội K52 tìm được hết HCLS còn nằm lại nơi đây, có phải chặt thêm nhiều cây nữa gia đình tôi vẫn sẵn sàng”, ông Ksor Tân cho hay.

Đồng chí Trần Ngọc Phận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Dom cũng khẳng định: “Cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các cán bộ, chiến sĩ Đội K52 tìm kiếm và quy tập các HCLS. Thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS; vận động, hướng dẫn mọi người dân khi có thông tin về liệt sĩ tự giác đến thôn, làng và cơ quan chức năng cung cấp thông tin”.

Đội K52 và các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai.

Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tỉnh Gia Lai cho biết, từ tháng 9-2026, sau khi hoàn thành công tác lấy mẫu ADN, Ban chỉ đạo tỉnh đã nhanh chóng triển khai 8 đội khảo sát, tìm kiếm, quy tập tại 41 khu vực trong nước và 4 khu vực ngoài nước. Tính từ ngày 1-11-2025 đến 18-10-2026, các lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai đã quy tập được 78 HCLS, trong đó 50 hài cốt ở trong nước và 28 hài cốt ở Campuchia.

“Với quyết tâm chính trị cao nhất, Ban chỉ đạo tỉnh và Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các lực lượng tiếp tục rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Những nơi có thông tin thì khẩn trương xác minh, kết luận và tổ chức tìm kiếm, quy tập chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả, an toàn”, Đại tá Võ Tấn Tài nhấn mạnh.