Vượt khó, tăng tốc thi công cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Đây là một phần của toàn tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu dài khoảng 85km, tổng vốn gần 15.000 tỷ đồng. Tuyến được thiết kế với tốc độ 80km/h; quy mô nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m gồm 2 làn xe và lề gia cố rộng 4m.

Đến đầu tháng 10/2026, 4 gói thầu xây lắp của Dự án đang tập trung thi công nền đường, cầu, cống, hầm chui dân sinh…Khi hoàn thành, cao tốc sẽ giúp các phương tiện tham gia giao thông rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Mộc Châu từ hơn 4 giờ xuống còn khoảng 2 giờ, giảm áp lực cho Quốc lộ 6 và tăng năng lực kết nối giữa Phú Thọ, Sơn La với các khu vực kinh tế, du lịch của Tây Bắc.

Không khí thi công khẩn trương trên công trường Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Không khí thi công khẩn trương trên công trường Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Trên tất cả các mũi thi công cầu, đường nhà thầu tập trung hàng trăm thiết bị máy móc, nhân lực, khẩn trương thi công khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

Nhà thầu tận dụng thời tiết thuận lợi thi công đẩy nhanh tiến độ tất cả các mũi thi công trên toàn tuyến.

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua tỉnh Phú Thọ có chiều dài khoảng 34km (từ Km19+000 - Km53+000) có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 9.997 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách Tỉnh do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình cũ làm chủ đầu tư.

Đến đầu tháng 10/2026, 4 gói thầu xây lắp của Dự án đang tập trung thi công nền đường, cầu, cống, hầm chui dân sinh…

Với địa hình đồi núi có độ dốc cao nên công tác thi công cầu cạn trên tuyến gặp phải nhiều khó khăn thách thức đối với các nhà thầu.

Với địa hình đồi núi có độ dốc cao nguy hiểm nên công tác thi công gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ Dự án.

Tuyến được thiết kế với tốc độ 80km/h; quy mô nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m gồm 2 làn xe và lề gia cố rộng 4m.

Điểm đầu của tuyến từ Km19+000 thuộc xã Đà Bắc đang tập trung thi công nền đường, cầu, cống, hầm chui dân sinh…