Vượt khó, tăng tốc thi công cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu
Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua tỉnh Phú Thọ có chiều dài khoảng 34km (từ Km19+000 - Km53+000) có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 9.997 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách Tỉnh.
Đây là một phần của toàn tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu dài khoảng 85km, tổng vốn gần 15.000 tỷ đồng. Tuyến được thiết kế với tốc độ 80km/h; quy mô nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m gồm 2 làn xe và lề gia cố rộng 4m.
Đến đầu tháng 10/2026, 4 gói thầu xây lắp của Dự án đang tập trung thi công nền đường, cầu, cống, hầm chui dân sinh…Khi hoàn thành, cao tốc sẽ giúp các phương tiện tham gia giao thông rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Mộc Châu từ hơn 4 giờ xuống còn khoảng 2 giờ, giảm áp lực cho Quốc lộ 6 và tăng năng lực kết nối giữa Phú Thọ, Sơn La với các khu vực kinh tế, du lịch của Tây Bắc.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/vuot-kho-tang-toc-thi-cong-cao-toc-hoa-binh-moc-chau-post1392335.html