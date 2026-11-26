Giờ học của lớp mẫu giáo bé tại Điểm trường Mầm non bản Nậm Lin, xã Chiềng Sại.

Sau gần một giờ di chuyển từ trung tâm xã, chúng tôi có mặt tại điểm trường Nậm Lin, thuộc Trường Mầm non Chiềng Sại. Trong các lớp học đơn sơ, học sinh vẫn chăm chú theo dõi bài giảng và tham gia các hoạt động dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Hiện điểm trường Nậm Lin có 3 lớp với 56 học sinh từ 1 đến 5 tuổi. Theo cô giáo Đinh Thị Hường, việc tổ chức lớp ghép nhiều độ tuổi khiến công tác chăm sóc, giáo dục trẻ gặp nhiều khó khăn. Vào mùa đông, thời tiết giá rét kéo dài cũng ảnh hưởng đến việc bảo đảm sức khỏe cho học sinh.

Những khó khăn ở điểm trường Nậm Lin cũng là thực trạng chung của Trường Mầm non Chiềng Sại. Nhà trường hiện có 23 nhóm lớp với 426 học sinh phân bố tại nhiều bản. Khoảng cách xa giữa các điểm trường khiến công tác quản lý, kiểm tra chuyên môn và nắm bắt tình hình học sinh mất nhiều thời gian, nhất là vào mùa mưa khi việc đi lại gặp trở ngại.

Các bạn học sinh chăm chú học vẽ.

Cô giáo Đinh Thị Binh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Chiềng Sại, cho biết một số điểm trường vẫn gặp khó khăn về kết nối internet và thông tin liên lạc, ảnh hưởng đến việc trao đổi chuyên môn và cập nhật tình hình giữa các điểm trường với nhà trường.

Không chỉ riêng bậc học mầm non, việc bảo đảm điều kiện dạy và học cũng là yêu cầu đặt ra đối với toàn ngành giáo dục của xã. Hiện Chiềng Sại có 3 cơ sở giáo dục gồm Trường Mầm non Chiềng Sại, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Chiềng Sại, Trường Tiểu học và THCS Phiêng Côn, với 62 lớp học và 1.521 học sinh.

Quy mô trường lớp lớn kéo theo nhu cầu đầu tư về phòng học, khu bán trú, nhà ăn, trang thiết bị dạy học và không gian tổ chức các hoạt động giáo dục. Trong khi đó, cơ sở vật chất giữa các điểm trường còn chênh lệch, nhiều hạng mục chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng, nguồn lực đầu tư còn hạn chế.

Phụ huynh học sinh Điểm trường bản Nậm Lin, xã Chiềng Sại đến đón cháu tan học.

Trước những khó khăn đó, các nhà trường đã chủ động rà soát nhu cầu thực tế, sắp xếp và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; đồng thời đề xuất sửa chữa, bổ sung những hạng mục cấp thiết phục vụ dạy học và sinh hoạt của học sinh.

Ông Vàng A Chu, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sại, cho biết địa phương thường xuyên phối hợp với các nhà trường kiểm tra thực tế, nắm bắt những khó khăn phát sinh trong công tác quản lý, dạy học và điều kiện trường lớp. Đối với các hạng mục cần đầu tư, sửa chữa, xã sẽ cân đối ngân sách địa phương, đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ và tranh thủ các nguồn vốn từ chương trình, dự án để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục.

Dù còn nhiều gian nan, các thầy cô giáo ở Chiềng Sại vẫn nỗ lực duy trì hoạt động dạy và học, bảo đảm việc chăm sóc, giáo dục học sinh tại các điểm trường. Sự tận tụy của đội ngũ giáo viên cùng sự quan tâm của địa phương chính là điểm tựa để ngành giáo dục xã vượt qua thách thức, nâng cao chất lượng dạy và học.