Vượt khó khăn, vướng mắc khi theo dõi, cập nhật kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán trong bối cảnh mới

Sáng 04/11, Tọa đàm “Theo dõi, cập nhật kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán sau khi sáp nhập các bộ, ngành, địa phương” đã diễn ra theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) và trực tuyến đến 12 điểm cầu KTNN khu vực trên cả nước.

Quang cảnh Tọa đàm

Ông Hoàng Văn Lương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và ông Hà Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Tọa đàm có 583 kiểm toán viên đến từ các đơn vị tham mưu, KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực.

Nhiều khó khăn, thách thức đặt ra

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, ông Hà Minh Tuấn nhấn mạnh, bối cảnh mới của việc hợp nhất, sáp nhập các bộ, cơ quan trung ương, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và triển khai chính quyền địa phương 02 cấp đang đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức đối với công tác theo dõi, cập nhật kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Đáng chú ý như thách thức do phát sinh các kiến nghị bất khả kháng, không khả thi, vướng mắc về xử lý các kiến nghị bên thứ ba đặc biệt là các kiến nghị về cơ chế, chính sách tồn đọng, kéo dài, khó khăn trong sử dụng, cập nhật phần mềm theo dõi, kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán, bất cập trong bàn giao, tiếp nhận hồ sơ kiểm toán giữa các đơn vị…

Do đó, Tọa đàm được tổ chức nhằm nhận diện rõ những khó khăn, vướng mắc, trao đổi kinh nghiệm đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Ông Hoàng Văn Lương - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp trao đổi tại Tọa đàm. Ảnh: QUỲNH ANH

Tham luận về những vướng mắc, khó khăn trong việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán đối với các bộ, cơ quan trung ương sau sáp nhập, ông Nguyễn Hồng Quang - Phó trưởng phòng, KTNN chuyên ngành III nêu rõ, một số vướng mắc mang tính căn bản do bộ, cơ quan cũ được hợp nhất toàn bộ vào bộ mới; chức năng, nhiệm vụ của Bộ cũ bị chia, tách cho nhiều bộ mới; thiếu quy định cụ thể về kế thừa đối với từng kiến nghị. Bên cạnh đó, có sự khác biệt giữa “kế thừa danh nghĩa” và “kế thừa thực chất”.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là một ví dụ điển hình khi được sắp xếp từ ngày 01/3/2025 với chức năng, nhiệm vụ phân bổ cho nhiều Bộ. Riêng lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, chuyển từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sang Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số kiến nghị xử lý tài chính chưa thực hiện là 3.046 triệu đồng, toàn bộ chịu tác động trực tiếp của sáp nhập.

Vì vậy, ông Nguyễn Hồng Quang khuyến nghị, không thể chỉ căn cứ tên gọi cơ quan mà phải đối chiếu chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực được chuyển giao; với kiến nghị xử lý trách nhiệm cá nhân, thay đổi tổ chức hoặc nơi công tác không đương nhiên chấm dứt trách nhiệm pháp lý của cá nhân tại thời điểm xảy ra sai phạm.

Đề cập đến những khó khăn trong công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị, ông Nguyễn Hồng Quang chỉ ra khó khăn trong xác định nội dung, phạm vi kiến nghị phải chuyển giao; trong theo dõi kiến nghị xử lý tài chính, ngân sách và tài sản; về hồ sơ, tài liệu và dữ liệu chứng minh; về cơ sở dữ liệu, phần mềm theo dõi và lịch sử kiến nghị; trong xử lý kiến nghị tồn đọng không còn khả năng thực hiện…

Ông Hà Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: QUỲNH ANH

Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các đơn vị đầu mối

Đề cập đến việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó trưởng phòng, KTNN khu vực VII nêu rõ một số khó khăn, vướng mắc do: một chủ thể trước sắp xếp có thể có nhiều đơn vị tiếp nhận nhiệm vụ; việc tiếp nhận hồ sơ chưa đồng nghĩa với tiếp nhận đầy đủ thẩm quyền và điều kiện thực hiện; dễ có sự nhầm lẫn giữa đơn vị tổ chức thu hồi và chủ thể phải nộp, hoàn trả tiền. Cùng với đó là khó khăn do kiến nghị liên quan ngân sách cấp huyện và công việc liên xã khó xác định một chủ thể thực hiện trọn vẹn; trách nhiệm tổ chức thực hiện sau sắp xếp khác với trách nhiệm đối với sai sót trước sắp xếp; một số kiến nghị cũng cần được rà soát về tính khả thi sau thay đổi tổ chức và thẩm quyền. Thêm nữa là dữ liệu theo dõi chưa phản ánh đầy đủ quan hệ giữa đơn vị cũ và đơn vị mới.

Khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị đặt ra yêu cầu mới: Phải xác định được cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện những kiến nghị đã ban hành đối với các chủ thể trước sắp xếp, nhất là những kiến nghị liên quan đến cấp huyện đã kết thúc hoạt động.

Tiếp đó, bà Hoàng Thị Út - Phó trưởng phòng, Cục Công nghệ thông tin; ông Nguyễn Việt Anh - Phó trưởng phòng, KTNN chuyên ngành II; ông Vũ Đức Dũng - Phó trưởng phòng, KTNN khu vực I và bà Nguyễn Thị Lan Hương - Phó trưởng phòng, KTNN chuyên ngành V đã lần lượt trình bày các tham luận về: Ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, cập nhật và tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán sau sắp xếp tổ chức bộ máy; Những bất cập trong theo dõi kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán đối với bên thứ ba - Thực trạng, khó khăn và giải pháp, đặc biệt đối với kiến nghị về cơ chế, chính sách tồn đọng, kéo dài; Thực trạng công tác bàn giao, tiếp nhận và phối hợp theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán sau sắp xếp tổ chức bộ máy của KTNN và giải pháp khắc phục; Những vướng mắc, bất cập trong việc tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán…

Đại diện các đơn vị tham luận tại Tọa đàm. Ảnh: QUỲNH ANH

Giải pháp nâng cao hiệu quả theo dõi thực hiện kiến nghị

Dưới sự điều hành của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Hoàng Văn Lương, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, làm rõ hơn về những nội dung, vấn đề đã được nhận diện khi theo dõi, cập nhật kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán sau khi sáp nhập các bộ, ngành, địa phương: tầm quan trọng của việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán; việc cập nhật kết quả lên phần mềm, kiến nghị sửa đổi văn bản…

Các đại biểu cũng thống nhất và đánh giá cao các giải pháp mà các ý kiến tham luận, thảo luận đã nêu.

Cụ thể, giải pháp nâng cao hiệu quả theo dõi, cập nhật kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán sau khi sáp nhập các bộ, ngành là phải xác định rõ chủ thể thực hiện kiến nghị thông qua rà soát, đối chiếu các Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của từng bộ mới. Với kiến nghị liên quan nhiều lĩnh vực, tách theo từng nội dung, cần xác định bộ chịu trách nhiệm chính và thông báo đồng thời các bộ liên quan; phân biệt rõ trách nhiệm của cơ quan hiện tại trong tổ chức thực hiện kiến nghị với trách nhiệm pháp lý của tổ chức, cá nhân tại thời điểm phát sinh vụ việc. Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế, công cụ theo dõi thực hiện kết luận, kiến nghị thông qua việc cập nhật kịp thời lên cơ sở dữ liệu, phần mềm theo dõi; chuẩn hóa hồ sơ bàn giao kiến nghị, đặc biệt hồ sơ chứng minh kết quả; xây dựng quy trình rà soát, chuyển giao theo dõi kiến nghị khi đơn vị được kiểm toán biến động tổ chức, áp dụng thống nhất toàn Ngành; trao đổi thông tin hai chiều với các bộ ngay khi xây dựng văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ mới.

Tọa đàm diễn ra theo hình thức trực tiếp tại trụ sở KTNN và trực tuyến đến 12 điểm cầu KTNN khu vực trên cả nước.

Còn giải pháp để nâng cao hiệu quả theo dõi, cập nhật kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán sau khi vận hành chính quyền địa phương 02 cấp gồm: Xác định đơn vị tiếp nhận theo từng kiến nghị và từng phần việc; Hoàn thiện danh mục bàn giao kiến nghị và đối chiếu số liệu đến thời điểm chuyển giao; Phân định rõ trách nhiệm chủ trì, quyết định, phối hợp và cung cấp bằng chứng; Thiết lập cơ chế giải quyết trường hợp chưa thống nhất chủ thể thực hiện; Có phương án xử lý phù hợp với từng nhóm kiến nghị; Gắn đôn đốc với tháo gỡ vướng mắc và kiểm tra bằng chứng; Cập nhật dữ liệu và chuyển giao nhiệm vụ theo dõi trong KTNN một cách thống nhất…

Bế mạc Tọa đàm, ông Hoàng Văn Lương nhấn mạnh, qua các nội dung trao đổi, thảo luận tại Tọa đàm cho thấy rõ công tác theo dõi, cập nhật kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán sau khi sáp nhập các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi sự chủ động, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ hơn giữa các đơn vị trong toàn Ngành. Những kinh nghiệm, giải pháp được chia sẻ tại Tọa đàm là cơ sở quan trọng để các đơn vị nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả theo dõi và thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Cùng với việc đưa ra một số giải pháp mà các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, đơn vị tham mưu và Cục CNTT cần thực hiện, ông Hoàng Văn Lương cho biết, Vụ Tổng hợp sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến, vấn đề được trao đổi tại Tọa đàm để nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo KTNN xem xét, chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc hoàn thiện cơ chế, quy trình và công cụ phục vụ công tác theo dõi, cập nhật kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán./.