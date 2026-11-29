Bệnh nhân N.T.V (sinh năm 1980), quê Quảng Ngãi, có tiền sử đái tháo đường típ 2 và rối loạn chuyển hóa lipid. Từ tối 27-11, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau ngực trái, diễn biến ngày càng nặng hơn nên được đưa vào cấp cứu tại bệnh xá Trung đoàn 152, đảo Thổ Chu khoảng 10 giờ 45 phút ngày 28-11. Qua thăm khám và thực hiện điện tâm đồ, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp và nhanh chóng triển khai các biện pháp điều trị. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 10 phút, tình trạng bệnh nhân đột ngột diễn tiến nặng, mất ý thức, ngừng tuần hoàn, hô hấp...

Tổ cấp cứu của Bệnh viện Quân y 175 tiếp cận, xử trí tình trạng bệnh nhân trước khi đưa lên máy bay.

Trước tình trạng bệnh nhân, các y, bác sĩ tại bệnh xá lập tức triển khai hồi sinh tim phổi nâng cao trong suốt hơn 90 phút liên tục để giành lại sự sống cho bệnh nhân. Đến 13 giờ ngày 28-11, tim bệnh nhân có nhịp đập trở lại nhưng tri giác còn kém, huyết áp 100/50 mmHg, điện tâm đồ ghi nhận rung nhĩ… Đến 17 giờ cùng ngày, bệnh nhân đã mở mắt, mạch 94 lần/phút, huyết áp 129/77 mmHg nhưng vẫn phải hỗ trợ hô hấp qua nội khí quản.

Các bác sĩ theo dõi, chăm sóc tích cực bệnh nhân trên hành trình bay về đất liền.

Trước diễn biến phức tạp của ca bệnh, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức hội chẩn trực tuyến (Telemedicine) với bệnh xá Trung đoàn 152. Kết quả hội chẩn xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên vùng sau dưới, Killip IV (mức độ nặng nhất trong phân loại Killip), giờ thứ 18, biến chứng ngừng tuần hoàn, hô hấp đã được hồi sinh tim phổi. Bệnh nhân có tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao do có thể xuất hiện các rối loạn nhịp tim dẫn đến ngừng tuần hoàn tái diễn. Bên cạnh đó, nguy cơ suy tim tiến triển sau nhồi máu cơ tim và tổn thương não do thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài. Bệnh nhân được chỉ định vận chuyển cấp cứu đường không về đất liền để can thiệp mạch vành và điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhân được vận chuyển an toàn về đất liền.

Chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, Binh đoàn 18 đã điều động tổ bay trực thăng số hiệu VN 8616 do Thượng tá Nguyễn Văn Khánh làm cơ trưởng phối hợp với Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa làm kíp trưởng, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển cấp cứu bệnh nhân. Chuyến bay xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 22 giờ 5 phút ngày 28-11.

Ngay khi tiếp cận bệnh nhân, Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã phối hợp với các y, bác sĩ tại đảo tiếp tục điều trị sau hồi sinh tim phổi. Ê-kíp nhanh chóng kiểm soát hô hấp, duy trì an thần, theo dõi sát huyết động, sử dụng thuốc vận mạch để bảo đảm huyết áp và bổ sung thuốc chống đông theo chỉ định.

Trong quá trình bay từ đảo Thổ Chu về đất liền, các bác sĩ chú trọng kiểm soát rối loạn nhịp tim và duy trì chức năng co bóp của cơ tim, chủ động chuẩn bị các phương án xử trí những biến chứng tim mạch có thể xảy ra trong suốt hành trình. Ê-kíp liên tục theo dõi diễn biến ý thức, hạn chế kích thích nhằm bảo vệ não cho bệnh nhân.

Bệnh nhân được theo dõi, điều trị tích cực tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Quân y 175.

Vượt qua những khó khăn về thời tiết có mưa ban đêm và thách thức chuyên môn của ca bệnh, với sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ bay Binh đoàn 18 và ê-kíp cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân đã được vận chuyển an toàn về Bệnh viện Quân y 175 lúc 4 giờ 5 phút sáng 29-11. Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đến Khoa Cấp cứu để tiếp tục hồi sức tích cực, đánh giá tình trạng tim mạch, kiểm soát các biến chứng và triển khai phương án điều trị chuyên sâu.