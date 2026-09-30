Vượt khó khăn, kinh tế Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực

Giải ngân vốn đầu tư công có tỉ lệ giải ngân cao của cả nước

Ngày 30/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ 42, nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2026 và một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Trong quý III và 9 tháng năm 2026, mặc dù bối cảnh thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn Hà Tĩnh đến ngày 25/9/2026 đạt 6.601 tỷ đồng.

Công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu; các sản phẩm công nghiệp chủ lực, sản phẩm mới đóng góp tích cực cho tăng trưởng.

Nông nghiệp phát triển ổn định, vụ Xuân được mùa, năng suất và sản lượng vượt kế hoạch; các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, giảm phát thải tiếp tục được mở rộng. Thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi tích cực.

Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu.

Thu ngân sách nhà nước đạt khá; tín dụng tăng trưởng ổn định, nợ xấu được kiểm soát. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 20/9/2026 đạt 19.016 tỷ đồng, đạt 100% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Từ đầu năm đến ngày 20/9/2026, toàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 48 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 197.920 tỷ đồng và 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 412,6 triệu USD; thành lập mới 2.091 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 17.286 tỷ đồng.

Giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước. Tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tính đến ngày 25/9/2026 đạt 6.601 tỷ đồng, bằng 74,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 55,7% kế hoạch địa phương triển khai.

Các hoạt động văn hóa, thể thao tại Hà Tĩnh diễn ra sôi nổi.

Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, gắn với các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị thế. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, hiệu quả…

Chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp đạt nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Hoạt động đối ngoại, hợp tác và xúc tiến đầu tư tiếp tục được mở rộng, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, kết quả kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, các ngành, địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; đồng thời cho thấy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm kết luận hội nghị. Ảnh Văn Đức.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, có phương pháp, lộ trình và quyết tâm cao, nỗ lực lớn phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2026, tạo đà tăng tốc trong những năm tiếp theo của nhiệm kỳ;

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, qua đó, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong từng ngành, lĩnh vực và địa phương.

Hà Tĩnh quyết tâm đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương, đơn vị phải tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026; tạo tiền đề cho tăng trưởng năm 2027 và các năm tiếp theo.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư các dự án; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân.

Song song với phát triển kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; triển khai các giải pháp đảm bảo quốc phòng an ninh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ 42 trong hai ngày (29/9 và 30/9). Trong đó, chiều 29/9, hội nghị đã nghe, cho ý kiến về Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.