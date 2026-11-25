Em Lê Đàm Thục Hiền.

Gia đình Thục Hiền có 5 thành viên, cuộc sống chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập không ổn định từ công việc làm thợ hồ của cha. Mẹ em làm nội trợ, chăm lo gia đình và đưa đón con đi học.

Với 3 người con đang trong độ tuổi đến trường, trong đó có chị học lớp 11 và em nhỏ học tiểu học, gánh nặng chi phí sinh hoạt, học tập luôn là nỗi lo của cha mẹ. Có những lúc thu nhập bấp bênh, gia đình em phải chật vật xoay xở để trang trải các khoản chi tiêu.

Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng Thục Hiền không nản lòng. Em luôn ý thức được sự vất vả của cha mẹ, tự nhắc nhở bản thân phải chăm chỉ học tập. Suốt 6 năm tiểu học, em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi. Kết quả ấy là thành quả của sự kiên trì, chăm chỉ cùng sự quan tâm, dìu dắt của thầy cô giáo.

Không chỉ nỗ lực trong học tập, Thục Hiền còn biết trân trọng tình yêu thương và sự hy sinh của gia đình. Em hiểu rằng cha mẹ luôn cố gắng làm việc để các con được đến trường, có điều kiện học tập tốt hơn. Bên cạnh đó, sự động viên, hướng dẫn của thầy cô cũng là nguồn động lực giúp em tiếp tục phấn đấu.

Từ những khó khăn đã trải qua, Thục Hiền nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo, có cuộc sống ổn định và trở thành người có ích cho xã hội. Ước mơ ấy trở thành động lực để em từng ngày nỗ lực, quyết tâm chinh phục tri thức, hướng đến tương lai tươi sáng hơn.

2. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, cha mẹ đều bị câm, điếc, em Nguyễn Bình Thiên Phúc, học sinh lớp 8/2, Trường THCS Vĩnh Kim (xã Vĩnh Kim), sớm thấu hiểu những nhọc nhằn của gia đình, sự vất vả, hy sinh của cha, mẹ và bà đã trở thành động lực để em không ngừng nỗ lực, vươn lên trong học tập.

Em Nguyễn Bình Thiên Phúc.

Từ nhỏ, Thiên Phúc hiểu rằng học tập là con đường giúp em thay đổi tương lai, có công việc ổn định để phụ giúp gia đình và đền đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ và bà.

Dù không thể nghe, nói như những người bình thường, cha mẹ em vẫn luôn cố gắng lao động, thức khuya dậy sớm kiếm tiền nuôi con ăn học.

Bên cạnh đó, bà hằng ngày đưa đón em đến trường, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Thấu hiểu những hy sinh ấy, Phúc luôn tự nhắc mình phải cố gắng học tập để không phụ lòng những người thân yêu.

Những nỗ lực của em được thể hiện qua thành tích học tập đáng ghi nhận khi nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Để có được kết quả đó, Phúc luôn tập trung nghe giảng, chủ động nắm vững kiến thức ngay trên lớp.

Về nhà, em sắp xếp thời gian hợp lý giữa việc học và phụ giúp gia đình; đồng thời, tự học, chủ động làm thêm bài tập và mạnh dạn hỏi thầy cô những nội dung chưa hiểu. Với em, mỗi bài học, mỗi kiến thức tiếp thu được đều là hành trang để tiến gần hơn đến ước mơ.

Đặc biệt, Thiên Phúc ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh tim, viêm xoang cho bà và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như mình. Ước mơ ấy xuất phát từ tình yêu thương gia đình và mong muốn được sẻ chia với cộng đồng.

Em tự nhủ sẽ tiếp tục học tập thật tốt, rèn luyện kỹ năng, giữ vững tinh thần lạc quan, kiên trì trước mọi thử thách để từng bước biến ước mơ thành hiện thực.