Vượt khó hoàn thành dự án sửa chữa nền, mặt đường QL17 qua Bắc Ninh sau 4 lần gia hạn

Dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến, đoạn Km94+00 - Km98 +900 (qua xã Yên Thế và Tam Tiến, tỉnh Bắc Ninh) thuộc QL17 được khởi công từ ngày 14/4/2025. Tổng kinh phí đầu tư hơn 40 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang cũ (nay là Sở Xây dựng TP Bắc Ninh). Công ty Cổ phần Trí Việt Investcons trúng thầu thi công.

Việc thi công dự án kéo dài gây ra không ít trở ngại cho người tham gia giao thông.

Theo thiết kế, đoạn đường trên có tổng chiều dài hơn 4,9km, nền đường rộng 7-7,5m theo hiện trạng, mặt đường rộng 5-5,5m. Cụ thể, trên nền đường hiện trạng, công trình được sửa chữa các vị trí hư hỏng cục bộ nền, mặt bê tông nhựa, gia cố lề, hệ thống thoát nước và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Mục tiêu của dự án là giúp người dân lưu thông thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án hoàn thành trong năm 2025 nhưng quá thời hạn trên, nhiều hạng mục vẫn còn dở dang nên đã 4 lần được gia hạn thời gian hoàn thành, hiện mục tiêu dự án phải hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Sáng 20/10, có mặt, chỉ đạo công tác tập kết vật liệu tại công trường, ông Nguyễn Trọng Dũng, cán bộ Công ty Cổ phần Trí Việt Investcons cho biết: Ngay sau khi triển khai, dự án đã gặp khó khăn lớn về nguồn cung cấp vật liệu, giá cả thị trường tăng cao gây khó khăn cho công tác triển khai. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đang gặp khó khăn lớn về tài chính khiến dự án chậm hoàn thành.

Trực tiếp giám sát, đôn đốc thi công, ông Lưu Văn Hiếu, cán bộ Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bắc Ninh (đơn vị tư vấn giám sát) cho biết, đến tết Nguyên đán năm 2026, dự án đã cơ bản hoàn thành thi công cống ngang, rãnh thoát nước, hoàn thành gia cố lề 4,3/4,9km, thảm bê tông nhựa được 1,1/4,9km, tăng cường lớp cấp phối đá dăm 2,6km. Tổng kinh phí đã giải ngân là 18,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ đó dự án gần như tạm dừng hoạt động, đến tháng 8/2026 mới tái khởi động trở lại. Tình trạng trên khiến một số đoạn đường đã hoàn thành lớp cấp phối đá dăm trước đó trở nên hư hỏng, tạo thành "ổ trâu", "ổ voi" gây cản trở, mất ATGT.

Trước tình trạng trên, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bắc Ninh đã chỉ đạo nhà thầu khắc phục khó khăn về kinh phí, chủ động nguồn cung vật liệu, tăng cường máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa tuyến đường vào khai thác trong tháng 11 tới.

Hiện nhà thầu đang tích cực tập kết vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thi công, kiên quyết hoàn thành dự án trong tháng 11 tới.