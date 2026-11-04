Vượt hơn 1.000km, Công an xã Hồng Vân bắt đối tượng truy nã

Công an xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội bắt giữ Lê Đình Vĩnh. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo đó, hồi 15h ngày 1-11-2026, tại phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Hồng Vân đã bắt giữ Lê Đình Vĩnh (sinh năm 2002, trú tại thôn Sơn Phú, xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Lê Đình Vĩnh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Qua công tác xác minh, truy tìm, Công an xã Hồng Vân xác định đối tượng đang lẩn trốn tại phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Đơn vị đã tổ chức lực lượng, di chuyển vào địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ đối tượng.

Hiện, Công an xã Hồng Vân đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao Lê Đình Vĩnh cho cơ quan có thẩm quyền, tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.