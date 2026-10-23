Vượt hơn 1.000 km trả nhẫn cưới cho đôi khách Tây làm rơi dưới biển Đà Nẵng

Sau nhiều ngày kiên trì dò tìm chiếc nhẫn cưới bị đánh rơi ở biển Mỹ Khê, anh Phan Thanh Trinh, nhân viên quản lý trật tự du lịch biển Đà Nẵng, đã vượt hơn 1.000 km vào Phú Quốc để trao tận tay đôi vợ chồng người Bồ Đào Nha, khiến họ vô cùng xúc động.

Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây: