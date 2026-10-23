Vượt hơn 1.000 km trả nhẫn cưới cho đôi khách Tây làm rơi dưới biển Đà Nẵng
Mất nhẫn cưới khi trăng mật ở Đà Nẵng, đôi vợ chồng Bồ Đào Nha xúc động khi được nhân viên tìm lại và mang đến tận Phú Quốc.
Sau nhiều ngày kiên trì dò tìm chiếc nhẫn cưới bị đánh rơi ở biển Mỹ Khê, anh Phan Thanh Trinh, nhân viên quản lý trật tự du lịch biển Đà Nẵng, đã vượt hơn 1.000 km vào Phú Quốc để trao tận tay đôi vợ chồng người Bồ Đào Nha, khiến họ vô cùng xúc động.
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Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/vuot-hon-1000-km-tra-nhan-cuoi-cho-doi-khach-tay-lam-roi-duoi-bien-da-nang-169261023112644448.htm