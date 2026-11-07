Vượt giới hạn, chinh phục đỉnh cao

Năm 2016, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương, Phan Thị Thanh Tâm nhập ngũ, về công tác tại Lữ đoàn Đặc công 429. Không có năng khiếu võ thuật, chị gặp nhiều khó khăn khi làm quen với môi trường huấn luyện đặc thù, nhất là các bài tập thể lực và kỹ thuật. Không nản lòng trước những hạn chế của bản thân, Tâm kiên trì rèn luyện, chủ động khắc phục từng điểm yếu, từng bước nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ thuật. Những nỗ lực ấy giúp chị tiến bộ, được lựa chọn tham gia đội hình trình diễn võ thuật phục vụ các đoàn khách trong nước và quốc tế đến thăm đơn vị.

Thử thách lớn hơn đến với Tâm từ năm 2020, khi chị tập luyện võ chiến đấu tay không để chuẩn bị tham gia các hội thao. Nhớ lại thời điểm đó, chị chia sẻ: “Khi mới tập, tôi thường xuyên bị tụt lại phía sau vì không thực hiện được các bài tập thể lực của huấn luyện viên. Tôi hiểu mình yếu hơn đồng đội nên phải cố gắng nhiều hơn”.

Thiếu tá QNCN Phan Thị Thanh Tâm trong buổi huấn luyện tại đơn vị. Ảnh do nhân vật cung cấp

Để đáp ứng yêu cầu thi đấu, Tâm kiên trì rèn luyện thể lực, hoàn thiện kỹ thuật, đồng thời kiểm soát cân nặng theo hạng cân quy định. Tuy nhiên, thất bại ở giải đấu đầu tiên khiến chị thất vọng, thậm chí từng nghĩ đến việc rời câu lạc bộ. Được chỉ huy, huấn luyện viên và đồng đội động viên, Tâm quyết định tiếp tục tập luyện, nhìn nhận những hạn chế của bản thân để khắc phục. Thay vì chùn bước trước thất bại, chị nỗ lực hơn trong từng buổi tập, từng bước nâng cao khả năng thi đấu.

Sự kiên trì trong tập luyện giúp Phan Thị Thanh Tâm đạt nhiều thành tích nổi bật: Giành huy chương vàng, huy chương bạc tại Hội thao Võ chiến đấu tay không các câu lạc bộ võ thuật toàn quân năm 2023 và 2024; đoạt huy chương bạc, huy chương đồng tại Hội thao Bắn súng quân dụng toàn quân và dân quân tự vệ năm 2024. Chị còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trình diễn võ thuật phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 và 2024, được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Từ những ngày đầu gặp khó khăn trong tập luyện đến khi giành huy chương vàng cấp toàn quân, Thiếu tá QNCN Phan Thị Thanh Tâm đã từng bước khẳng định sự tiến bộ bằng chính nỗ lực của mình. Với chị, những thành tích đạt được là động lực để tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với phẩm chất người phụ nữ Quân đội thời kỳ mới.