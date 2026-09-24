Vượt gian khó, vững vàng nơi vùng cao Lượng Minh

Không để gian khó làm gián đoạn nhiệm vụ

Xã Lượng Minh nằm cách trung tâm tỉnh Nghệ An hơn 210km, địa hình chủ yếu là đồi núi hiểm trở, bị chia cắt bởi sông, suối. Toàn xã có 10 bản, hơn 1.200 hộ, hơn 5.100 nhân khẩu, gồm các dân tộc Thái, Khơ Mú và Ơ Đu cùng sinh sống; trong đó đồng bào Khơ Mú chiếm hơn 62%. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Hai bản vùng lòng hồ thủy điện chưa có đường bộ, việc đi lại chủ yếu bằng đường thủy. Trong khi đó, Ban CHQS xã Lượng Minh còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, nơi làm việc, sinh hoạt; đơn vị chưa có công trình dôi dư để bố trí làm trụ sở, phải thuê nhà dân phục vụ công tác.

Ban CHQS xã Lượng Minh huấn luyện dân quân năm 2026.

Thế nhưng, theo Trung tá Trần Văn Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Lượng Minh, khó khăn về vật chất càng đòi hỏi cán bộ phải nâng cao tinh thần trách nhiệm. “Chúng tôi xác định, điều kiện cơ sở vật chất có thể còn thiếu nhưng chế độ trực sẵn sàng chiến đấu tuyệt đối không được buông lỏng. Càng ở địa bàn khó khăn, cán bộ càng phải sâu sát, nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm nền nếp và chủ động xử lý công việc từ cơ sở”, Trung tá Trần Văn Tuấn chia sẻ.

Từ nhận thức đó, Ban CHQS xã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng cán bộ, nhân viên bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ. Công tác giao ban, nắm tình hình được duy trì nền nếp; những vấn đề phát sinh được tổng hợp, báo cáo kịp thời theo đúng quy định.

Khó khăn lớn nhất là địa bàn rộng, lực lượng phân tán, quân số chưa đủ theo biên chế, trong khi một bộ phận dân quân ở các bản xa. Khắc phục bất cập trên, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp, tổ chức huấn luyện theo từng đối tượng, chú trọng những nội dung sát thực tế địa phương. Phương pháp huấn luyện được đổi mới theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng. Bên cạnh kiến thức lý thuyết, đơn vị huấn luyện tăng cường liên hệ thực tế địa bàn, đưa những tình huống thường gặp trong công tác quốc phòng, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn vào nội dung huấn luyện.

Đặc biệt, nhiều dân quân ở bản xa phải đi bộ hàng chục km để tham gia huấn luyện. Đường sá hiểm trở, thời tiết thất thường, nhưng quân số vẫn được bảo đảm, tinh thần học tập, rèn luyện của lực lượng dân quân ngày càng nghiêm túc. Qua đó, chất lượng huấn luyện từng bước được nâng lên; lực lượng vũ trang xã ngày càng vững mạnh về chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đến từng bản, vào từng nhà để làm tốt công tác tuyển quân

Một trong những kết quả nổi bật của Ban CHQS xã Lượng Minh là công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự luôn bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Từ các bản xa đến từng hộ gia đình, cán bộ, nhân viên Ban CHQS xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, quyền lợi, trách nhiệm của công dân khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Các bước sơ tuyển, khám tuyển được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình. Những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được nắm chắc, kịp thời tuyên truyền, động viên, tạo sự đồng thuận trong gia đình và cộng đồng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhiều thanh niên dân tộc thiểu số tự nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự. Qua nhiều năm, xã Lượng Minh đều hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, bảo đảm yêu cầu về số lượng và chất lượng.

Lễ ra mắt mô hình con nuôi Ban CHQS xã Lượng Minh.

Cùng với đó, Ban CHQS xã Lượng Minh còn chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Điều đặc biệt tạo dấu ấn trong lòng nhân dân là đơn vị luôn nhiệt tình giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhận nuôi, chăm sóc cháu mồ côi.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lượng Minh cho biết: “Điều kiện của địa phương còn rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, cán bộ, nhân viên luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời tích cực tham gia chăm lo đời sống nhân dân. Những việc làm cụ thể đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương".