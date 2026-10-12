Vượt gần 300 hải lý xuyên đêm cứu ngư dân bị bệnh nguy cấp trên vùng biển Đà Nẵng

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, ngày 10/10, trung tâm đã tiếp nhận thông tin báo nạn khẩn cấp từ thuyền trưởng tàu cá QNa 90298 TS.

Thông tin báo nạn cho biết có một ngư dân trên tàu đột ngột xuất hiện các triệu chứng tức ngực, khó thở, người tím tái, nghi do nhồi máu cơ tim. Thời điểm này, tàu đang hoạt động tại vùng biển khu vực Đà Nẵng, cách Đà Nẵng 292 hải lý về phía Đông Nam.

Tàu chuyên dụng SAR 631 hành trình xuyên đêm để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn ngư dân đang gặp tình huống sức khoẻ nguy cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã chủ động liên lạc xác minh, kết nối hệ thống tư vấn y tế với Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để hướng dẫn sơ cứu ban đầu. Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm triển khai đồng bộ các phương án hỗ trợ ngư dân.

Trước diễn biến bệnh lý phức tạp, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân, tới 20h21 ngày 10/10, Trung tâm đã lập tức điều động tàu chuyên dụng SAR 631 đi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Đi cùng trên tàu còn có 2 bác sĩ thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 TP Đà Nẵng.

Ngư dân được lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải và các bác sĩ chăm sóc y tế ban đầu trên tàu và đưa về bờ điều trị.

Sau thời gian hành trình xuyên đêm không nghỉ, tới 9h sáng 11/10, tàu SAR 631 đã tiếp cận thành công tàu cá QNa 90298 TS. Lực lượng y tế nhanh chóng lên tàu tiếp nhận, sơ cứu và đưa bệnh nhân sang tàu SAR 631 để thực hiện các liệu trình chăm sóc y tế chuyên sâu.

Tàu cũng nhanh chóng chuyển hướng quay về bờ với tốc độ nhanh nhất. Sau khoảng 10 tiếng hành trình, đến 22h27 cùng ngày, tàu SAR 631 đã đưa bệnh nhân về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho các cơ quan chức năng và gia đình.

Theo lực lượng cứu nạn, bệnh nhân ngay sau đó đã được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên khoa.